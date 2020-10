ERC reabre el expediente a Alfred Bosch por "nuevas informaciones" sobre el presunto caso de acoso de su subordinado

ERC ha reabierto el expediente al exconseller Alfred Bosch por el caso de acoso sexual presuntamente cometido por su jefe de gabinete, Carles Garcias. Según ha avanzado este martes la revista El Temps, la reapertura se ha decidido después de que el partido conociera "nuevas informaciones" sobre la gestión de Bosch en aquel caso, que Esquerra asegura que quiere confirmar o desmentir mediante investigación interna.

Tanto Bosch como Garcías han tenido dos expedientes abiertos, uno en el Govern y otro en el partido. El que se instruía en el seno de ERC se acabó cerrando el pasado 5 de octubre, sin que se impusiera ninguna sanción contra el exconseller, al entender que ya había asumido las consecuencias cuando abandonó su cargo en el Govern, puesto del que solo dimitió una vez el caso saltó en los medios. Por su parte, Garcias no era militante del partido, por lo que ERC tampoco le imponía sanciones, más allá de prohibirle la afiliación en el futuro.

La justificación del partido para no imponer ninguna sanción a Bosch era que éste había actuado de forma correcta y con el objetivo de esclarecer el caso, pese a no haber activado el protocolo contra las violencias sexuales de la Generalitat. En cambio, el expediente que instruye el departamento de Función Pública del Govern no ha cerrado el caso, y podría determinar una cosa diferente al instruido por el partido.

Ante esto, según detalla El Temps, ERC tiene "nuevas informaciones" que podrían indicar que Bosch conocería el caso antes de lo que se pensaba, por lo que podría haber actuado para encubrirlo. ERC confiere a estas informaciones el carácter de "rumor", pero asegura querer contrastarlos "para actuar en consecuencia". Los plazos para cambiar las conclusiones del expediente son de dos meses desde la reapertura.