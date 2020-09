El Govern condiciona la mesa con el Gobierno a que se aborde la autodeterminación y la amnistía en la próxima reunión

Cada vez que Pedro Sánchez ha aceptado verse con Quim Torra, más allá de los encuentros protocolarios en las rondas con los presidentes autonómicos, la Generalitat ha tratado de poner requisitos previos. Ahora, ante la inminencia de una nueva reunión de la mesa bilateral constituida en febrero pasado, el Govern ha vuelto a hacer lo mismo, al condicionar su celebración a que La Moncloa acepte incluir en el orden del día dos puntos para abordar la autodeterminación y la amnistía. Unas condiciones que impone el president pese a que, tal y como se pactó en la última reunión, ni Torra ni Sánchez acudirían a esta segunda edición del foro.

"Si es una mesa de negociación para resolver el conflicto político, y el conflicto político está en la autodeterminación y en la represión, estos dos temas deben abordarse. Sabemos que esto no se solucionará en una reunión ni en dos. Pero no tendría ningún sentido [celebrar la mesa] si no se pudieran incluir los temas candentes del conflicto político", ha asegurado este martes la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó.

La consellera portavoz ha relatado además que en la conversación mantenida entre Sánchez y Torra este lunes el presidente del Gobierno central no cerró la puerta a que estos temas aparecieran en el orden del día del encuentro. Según ha explicado Budó, el jefe del Govern trasladó a Sánchez que autodeterminación y amnistía debían ser dos de los puntos de la próxima reunión, a lo que el presidente del Gobierno respondió proponiendo que los equipos de cada uno acabaran de confeccionar el orden del día y buscaran una fecha. Ambos presidentes ratificaron que la reunión se celebrara en Barcelona.

"Los gabinetes de los dos presidentes están trabajando un orden del día de la reunión que se celebrará en Barcelona", ha confirmado Budó. Pero, al parecer de la consellera, la fecha de la mesa es "una cuestión instrumental", porque lo importante es "abordar la raíz del conflicto" que, según sostienen, es el ejercicio de la autodeterminación, que para el independentismo debe ser mediante un referéndum, y la cuestión de los presos, condenados y las personas que tienen procesos penales abiertos.

El problema de la fecha de la próxima reunión es que el calendario que el Govern tiene por delante está condicionado por la vista en el Supremo que Torra tiene el próximo 17 de septiembre. A partir de entonces, el Alto Tribunal debe decidir si confirma o no la inhabilitación del president. Esta agenda judicial reduce el margen temporal del Govern, que podría tener por delante solo unas semanas antes de quedar oficialmente descabezado y en una situación institucional poco clara.

Por su parte, ERC había reclamado que la mesa se celebrara "a mediados de septiembre", lo cual permitiría cumplir con el primero de los requisitos que los republicanos ponen al Gobierno para sentarse a negociar los presupuestos. La formación siempre ha defendido que lo importante es que en la mesa "pueda hablarse de todo", pero ha evitado poner requisitos para sentarse. Ya en febrero pasado, los republicanos renegaron de la condición impuesta por Torra, que exigía un mediador en la reunión. Un objetivo que finalmente JxCat no consiguió, pese a lo que aceptó acudir a la mesa.