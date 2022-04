Junqueras pide dimisiones por el espionaje a cargos independentistas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido este martes que haya dimisiones o cesamientos para atajar la crisis abierta con el Gobierno tras la revelación de que más de 60 cargos independentistas fueron espiados con el software 'Pegasus'. Sin concretar nombres, Junqueras ha al Ejecutivo en una entrevista en TV3 que “asuma su responsabilidad” para “reconstruir la confianza con el conjunto de la sociedad catalana”.

Vivir bajo el espionaje de Pegasus: "¿Pero esto qué caray es, la Alemania del Este?"

Saber más

“Todo en general es de una gravedad inmensa”, ha señalado el líder de ERC sobre el espionaje, que según publica esta mañana El País ejerció el CNI. “Espiar lo han hecho siempre, pero en este caso les han pillado y es inevitable que asuman las consecuencias”.

Junqueras ha puesto como ejemplo la dimisión en 1995 del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, cuando se conoció que el Cesid espiaba a políticos, empresarios y periodistas. “También en un caso similar se inhabilitó a un juez”, ha proseguido, “y en EEUU en un caso similar dimitió un presidente”, ha añadido haciendo referencia al caso Watergate. “Los ejemplos que pongo son evidentes: en casos similares ha habido dimisiones”, ha remachado.

Junqueras no ha querido desvelar, sin embargo, si su grupo apoyará al Ejecutivo en la votación de este jueves sobre el paquete de ayudas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. “De aquí al jueves veremos que sucede”, ha respondido el presidente de ERC, que ha evitado concretar a pesar de las reiteradas preguntas de la entrevistadora. “Cuánto más pase más difícil será reconstruir la confianza”, ha insistido.

Preguntado si cree que Pedro Sánchez conocía el espionaje a 63 cargos independentistas, Junqueras ha respondido que el Ejecutivo “o bien lo ha impulsado, o lo ha permitido o no lo ha evitado”. “En todos estos casos hay una responsabilidad política”, ha afirmado el líder de ERC, que ha añadido que no ha hablado con Sánchez desde el día en que coincidieron en el Congreso en mayo de 2019. “Si no pueden controlar a los servicios secretos también supone una responsabilidad, no puede ser que el Gobierno no controle lo que hacen los servicios secretos contra los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.

Junqueras ha reiterado que el “Estado español no es de fiar” y ha reprochado que se espíe al independentismo mientras se está en una negociación en la llamada mesa de diálogo. “Esto permite acumular capital político al independentismo catalán que participa en la negociación”, ha señalado, para justificar que su partido siga insistiendo en negociar una salida política al conflicto independentista. El presidente de ERC, sin embargo, no ha querido precisar si las dimisiones son una condición imprescindible para continuar con el diálogo. “Dependerá de la reacción del Gobierno español y de las revelaciones que podamos conocer”, ha concluido.