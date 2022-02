El PSC y los comuns afean a los independentistas no haber dicho la verdad en el caso Juvillà

La resaca de la retirada del escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà continúa. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sido señalada este sábado por sus teóricos socios de ERC, mientras la oposición extiende la petición de explicaciones al conjunto del independentismo, al que acusa de no haber dicho la verdad en el caso del cese del parlamentario anticapitalista.

En su intervención en la asamblea del PSC del Vallès Oriental, el líder de la oposición, Salvador Illa, ha pedido a Junts, ERC y la CUP "respeto por las instituciones y por la verdad". Según Illa, los independentistas "no han tenido el coraje de decir las cosas por su nombre" en el caso de Juvillà, a quien finalmente el Parlament despojó de su acta en aplicación de la orden de la Junta Electoral Central (JEC) pese a que la Cámara había aprobado mantenerla hasta que tuviera sentencia firme.

"Que nos digan cuándo sabían que el señor Juvillà dejó de ser diputado y qué día dejó de serlo, por respeto a la verdad", ha lanzado Illa a los independentistas. "La gesticulación pone en riesgo las instituciones", ha lamentado el líder de la oposición, que también ha cargado contra ERC por su rechazo a la reforma laboral. "¿Son más de izquierdas los dirigentes de ERC que los representantes de los trabajadores? ¡Venga hombre!", ha aseverado.

Los comuns han acusado directamente a Borràs de "engañar" a la ciudadanía en el caso Juvillà. El portavoz de En Comú Podem en el Parlament, David Cid, ha exigido a Borràs y a los independentistas que comparezcan en sede parlamentaria para esclarecer los hechos. "No nos valen explicaciones fraccionadas y en diferido", ha advertido. "Nos sentimos engañados", ha insistido Cid, al tiempo que ha remarcado la "gravedad" de que Borràs no informara a los diputados en el pleno del jueves que Juvillà ya no era parlamentario.

Para Cid, es "evidente" que Borràs y la mayoría independentista deben comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre el caso Juvillà. "No se pueden escapar de la responsabilidad ni ERC ni la CUP porque, al final, esta batalla por la hegemonía entre estos tres partidos ha hecho paralizar el Parlament y no han explicado lo que estaba ocurriendo al conjunto de los grupos parlamentarios", ha argumentado.

Por su lado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado que Borràs ha retirado el escaño a Juvillà, condenado en primera instancia a seis meses de inhabilitación por no retirar lazos amarillos en 2019 cuando era concejal del Ayuntamiento de Lleida, antes de lo que lo hizo su predecesor, Roger Torrent, con el expresident Quim Torra. El episodio de Torra granjeó al republicano un alud de críticas por parte de Junts.

"Todos sabéis que hubo quien criticó la actuación del presidente del Parlament, Roger Torrent, en su día, que actuó después de una sentencia firme del Tribunal Supremo. En este caso, la presidenta del Parlament ha decidido actuar mucho antes de que haya una decisión del Supremo", ha expuesto.

Cabe recordar sin embargo que tanto en el caso de Juvillà como de Torra, Borràs y Torrent les han retirado el acta de diputado sin sentencia firme: el Supremo confirmó la condena de Torra en septiembre de 2020 y el president no era diputado desde enero. Torrent sí actuó después de que la Sala de lo Contencioso del Supremo rechazara las medidas cautelares sobre el escaño de Torra, extremo sobre el que el Alto Tribunal no se ha pronunciado todavía en el caso de Juvillà.

"No estamos aquí para hacer reproches a nadie, sino para clamar una vez más la unidad de los demócratas contra la represión", ha matizado Junqueras tras criticar a Borràs. La presidenta del Parlament ha guardado silencio este sábado tras avanzar el viernes en un acto de la ANC que daría explicaciones sobre la retirada del acta de Juvillà, pues considera que se ha "intoxicado mucho" y ella tiene, según ha dicho, "la película completa".