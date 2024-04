Puigdemont asegura que abandonará el Parlament si no logra ser president

El expresident de la Generalitat y candidato de Junts a las elecciones, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves que abandonará el Parlament si no consigue ser president. “No me veo en absoluto como presidente de la oposición”, ha expresado en una entrevista en Rac1, la primera que concede desde el pasado verano.

Puigdemont ha adelantado algunos de sus planes para su ansiado regreso y ha insistido en que regresará a Catalunya el mismo día del debate de investidura en el Parlament. Tanto si aspira a acceder a la presidencia como si no tiene opciones, con la ley de amnistía previsiblemente aprobada ha prometido acudir al pleno para “cerrar la etapa del exilio”.

El líder de Junts, que ya prometió su regreso en las elecciones de diciembre de 2017 aunque finalmente no lo cumplió, ha asegurado que, a pesar de que esté vigente la amnistía antes del 12M, no cruzará la frontera. Afincado actualmente en la comarca francesa del Vallespir, ha dejado claro que no habrá apariciones sorpresa por ejemplo “en el mitin final de Barcelona”.

Sobre sus planes si consigue gobernar de nuevo en Catalunya, Puigdemont ha asegurado que tiene intención de “culminar” el procés que vivió su pico en 2017. Sin embargo, ha reconocido que a día de hoy “no se dan las condiciones” para hacerlo, y que su compromiso es lograr “la mayoría social y política” y “poner los aprendizajes adquiridos” para ello.

Con su nombre en la candidatura, ‘Junts + Puigdemont per Catalunya’, y su cara en la papeleta, Puigdemont afronta una campaña electoral en la que aspira superar a ERC, su principal rival dentro del independentismo. Para ello, centrará su discurso en reivindicarse como el único político capaz de plantarse frente al Gobierno.