Sergi Sabrià: “El juez García Castellón está prevaricando clarísimamente y lo intentará todo, incluso no jubilarse”

Sergi Sabrià (Palafrugell, 1975) lleva casi tres años dirigiendo la comunicación y la estrategia del Govern como jefe de la oficina del president. Ahora seguirá haciendo lo mismo pero ascendido al infrecuente cargo de viceconseller. ¿Qué ha cambiado? Primero, que puede entrar a las reuniones del Consell Executiu. Pero, aún más importante, ahora tiene un perfil público que le permite aparecer ante los medios con voz propia.

El suyo es un perfil menos institucional que el de Pere Aragonès y más político que el de la portavoz, Patricia Plaja, que el equipo del president considera crucial para dar la batalla en este último año de legislatura. “Estoy encantado de volver a hacer entrevistas”, confiesa.

¿Por qué este Govern necesitaba un papel como el suyo, es decir, una persona de comunicación dentro del Ejecutivo? ¿Tenían un problema para hacer llegar su mensaje?

No es la única novedad. Los cambios también suponen que Laura Vilagrà ha asumido el papel de vicepresidenta, con el objetivo muy claro de coordinar toda la negociación con el Estado. En mi caso tiene que ver con la transversalidad de un gobierno moderno y con la necesidad de coordinar las diferentes conselleries con proyectos muy transversales, y asumir el papel de sumar una voz más en los medios. ¿Esto significa que las voces que teníamos hasta ahora no eran suficientes? No lo sé, pero, en todo caso, más es mejor.

¿Qué cree que el Govern no ha transmitido con claridad durante estos últimos tres años?

No creo que el Govern no haya transmitido bien su mensaje, entre otras razones porque este era mi trabajo. Hemos trabajado bien y hemos comunicado mucho. Sí que tengo la sensación de que el mensaje político cuesta cada vez más que cale, pero esto es un problema general. Teníamos una dificultad añadida: no podíamos centrarnos en cuatro proyectos porque teníamos muchos deberes. Cuarenta proyectos son más difíciles de comunicar que cuatro, pero se están dando más soluciones a la sociedad catalana.

Usted dice que el Govern está dando soluciones, pero el líder de la oposición, Salvador Illa, dice que Catalunya está “sin agua, sin luz y con los niños sin saber leer”.

Illa hace su trabajo, seguramente, que es hacer de oposición y decir que todo está mal. A mí me parece que el papel destructivo como oposición da pocos resultados, y vamos a ver que a Illa le va a dar muy pocos resultados. La del agua es una situación muy dura que está pasando en más sitios que en Catalunya y a la que estamos dando respuesta después de muchos años donde se habían dado pocas soluciones. El otro día salía Santi Vila [exconseller de Territorio] diciendo que en los últimos 10 años no se habían hecho los deberes. Es verdad, pero es que Vila fue conseller del agua durante tres años y medio…

¿Cree de verdad que Illa hace una oposición destructiva, cuando les aprobó los anteriores presupuestos y ahora está negociándolos de nuevo?

Sí, me ha leído unas declaraciones que son un buen ejemplo. Illa estira la mano, la ofrece, pero cuando se la vas a coger para hacer cosas conjuntamente, la mano se va hacia atrás y la retira. Decir que los niños catalanes no saben leer es absolutamente falso y todos lo sabemos. ¿Esto significa que no tenemos que mejorar los resultados? No. Pero todos sabemos que PISA mide 10 años y por tanto la culpa es de todos, también del PSC. Si alguna cosa hemos demostrado desde que lideramos el Govern es que hemos sido capaces de negociar con todo el mundo. Y vamos a aprobar tres presupuestos seguidos por primera vez en 12 años.

Esta semana Junts votó en contra de la ley de amnistía para seguir negociándola. ¿Cómo interpretaron en el Palau de la Generalitat este voto?

Mal. Porque al final hay 1.200 personas sufriendo la represión y con temas judiciales abiertos. Llevábamos mucho tiempo trabajando conjuntamente con Junts y el PSOE el cuerpo de la ley para que funcionara. A mí me parece muy raro que hace dos meses, cuando nosotros manteníamos algunas pequeñas dudas sobre algunas cuestiones, Junts hablaba de una ley que no necesitaba mejoras ni se tenía que tocar. Me parece muy naíf que esto acabe condicionado por unos jueces que van 'a saco' a intentar que no sea aplicable. Sabíamos cómo es el Estado español y cuál sería su reacción.

¿La amnistía no se aprobó en el pleno porque Puigdemont no quedaba blindado? ¿Junts antepuso la situación de Puigdemont a todo el resto de causas?

Esto no va de temas personales. El president Puigdemont está en la misma situación que Marta Rovira. El interés que tenemos que [la ley] llegue a todo el mundo afecta al Govern, a ERC y a Junts por igual. Me cuesta entender, o me resulta muy naíf, pensar que los jueces que irán a reventarla aparezcan ahora de golpe y vayamos a remolque de su última idea. Habíamos trabajado una ley muy robusta y que se tendrá que defender caso a caso. ¿Intentarán agujerearla por todos los lados? Sí. Pero nadie puede poner cara de sorpresa, todos sabemos qué es el Estado español.

Por lo tanto, ¿es una ley robusta pero tampoco pueden garantizar que Puigdemont y Rovira queden blindados?

Es una ley robusta porque se ha estado trabajando durante mucho tiempo y se ha hecho con los mejores. Pero nadie puede dar la garantía de blindar la ley de amnistía frente a jueces con metralleta que intentarán agujerearla. Podemos dar la garantía de la robustez, pero es que el juego no es solo judicial. Si sabes que lo van a utilizar todo, lo que no puedes es ir a remolque. Y aquí había 1.200 personas que iban a beneficiarse de esta ley, que tiene que salir.

Habla de jueces con metralleta. ¿Entiendo que es una metáfora que se refiere al juez Manuel García Castellón?

Sí, por ejemplo. Lo decía porque me ha hablado de blindar y quería decir que disparaban para agujerear el blindaje.

¿Está prevaricando el juez García Castellón?

Para mí, clarísimamente que sí. Me han dicho que se jubila en unos meses, ¿no? Pues supongo que lo intentará todo, incluso no jubilarse.

¿Qué ánimo cree que le mueve a un juez que según dice usted, está prevaricando?

No lo sé, una valoración de este tipo siempre es subjetiva. Creo que les dimos en 2017 un ejercicio de democracia que a aquellos para los que la democracia no es su vía les sublevó, y lo llevarán hasta el final. Estamos hablando de una gente que miras su trayectoria y son perfil Vox. Nos querrían a todos en la cárcel, como mínimo.

No se puede blindar la ley de amnistía frente a jueces con metralleta para agujerearla

¿Es casualidad que ustedes y miembros del Gobierno utilizasen el mismo adjetivo, el de ley robusta, o se habían puesto antes de acuerdo?

El adjetivo 'robusta' lo utilizaba Junts hace unos días, ¿no? Es un término jurídico, yo se lo he escuchado muchas veces a Andreu Van den Eynde [abogado de ERC], por poner un ejemplo. Es jerga de abogados.

¿Pero se han puesto de acuerdo con el Gobierno para utilizar la palabra robusta?

No.

El diputado de ERC Ruben Wagensberg se ha trasladado a Suiza para evitar una posible acción judicial contra él. ¿No da eso imagen de que en su propio partido no están tan seguros de la amnistía?

No. Primero, Ruben es un amigo. Estuvimos juntos en el grupo parlamentario cuando él comenzó. Es una bestia política y también un activista social. He hablado con él estos días y no solo está pendiente de defenderse y de lo que le viene encima, sino también de propuestas políticas para Catalunya increíbles. Tiene mucho mérito, espero que pueda volver muy pronto.

¿Irán con todo? Sí, claro. Sabíamos que saldrían las acusaciones de terrorismo infundadas, también que podrían acelerar casos como los que tiene pendiente Wagensberg. Por eso para nosotros era un tema de seguridad en este intermedio. Ruben se marcha no porque dudemos de la robustez de la ley, sino porque sabemos que la van a intentar boicotear.

La mesa de negociación con el Gobierno que ha dado tan buenos frutos que ahora hay tres, porque todo el mundo quería una

El PSOE dice que aceptar las enmiendas pondría en riesgo la ley ante el Constitucional y ante Europa. ¿Los asesores jurídicos del Govern les dicen lo mismo?

Tenemos que hacerlo muy bien para pasar el filtro del Constitucional y tenemos que tener todas las garantías de que esto en Europa funciona. Y además tenemos que hacer que nadie quede fuera, porque ya sabemos que habrá acusaciones falsas de terrorismo. ¿Juntarlo todo es difícil? Sí. Pero, ¿habíamos hecho un buen trabajo? También.

¿La relación de Junts con el PSOE es tan diferente de la de ERC con el PSOE, como Junts quiere remarcar?

No lo sé. Negociar con el PSOE no es fácil y requiere de un aprendizaje que ERC ya ha hecho y ha dado réditos a Catalunya tanto en la resolución del conflicto político como en el día a día de la gente: indultos, modificación del Código Penal o condonación de 15.000 millones de deuda. Todo requiere de un aprendizaje y de entender cómo funciona la otra parte. No sé si Junts tiene esta parte hecha o la está haciendo ahora. Sí sé que si el PSOE te necesita, se puede llegar a acuerdos buenos para la gente de este país, aunque tengamos proyectos muy diferentes. Trabajando con Junts seríamos más fuertes, pero de momento ellos quieren trabajar por separado.

Para tener proyectos muy diferentes con el PSOE, tienen pactos en casi todas las instituciones. Parecen bastante bien avenidos.

Lo veo diferente. En los últimos años hemos negociado mucho, y esto ha traído soluciones positivas para Catalunya: presupuestos o investiduras en Madrid a cambio de una mesa de negociación que ha dado tan buenos frutos que ahora hay tres porque todo el mundo quería una. Las diputaciones creo que van aparte porque ERC cree que tienen que ir desapareciendo poco a poco.

Para estar a favor de que desaparezcan, gobiernan en todas las diputaciones.

Estamos haciendo el trabajo desde dentro. Nuestra fuerza sigue siendo la confrontación con los socialistas. Esta confrontación-negociación está dando buenos resultados. Las oportunidades para ayudar a la gente de este país las aprovechamos todas.

¿Le han preguntado al Gobierno por qué el CNI le dijo al juez que Pere Aragonès dirigía los CDR?

Es alucinante. Los papeles están tachados e igual dan alguna explicación más, pero la afirmación de que Pere Aragonès dirigía “en la clandestinidad” los CDR cuando era vicepresidente del Govern es increíble. Como para el Estado se trataba de disidencia política, no hacía falta justificar que nos espiaran. Y no se esforzaron más. Si el PSOE lo sabía es un escándalo mayúsculo. Y si no lo sabía y no podía controlar a las fuerzas del Estado, también lo es.

¿Pero le han preguntado al Gobierno o no?

A mí no me consta, pero os sorprende más a la prensa que a nosotros. Sabemos con quién estamos jugando la partida y que harán todo lo necesario para que la disidencia política lo tenga lo más difícil posible, incluso espiarnos.

¿Cree que Pedro Sánchez tenía interés en espiar el teléfono de Aragonès durante la negociación de su investidura para saber qué haría ERC en esa negociación?

Si lo han hecho a sabiendas es escandaloso, y si se lo hicieron y no lo sabían, también. El Estado tiene un problema democrático enorme.

Feijóo dice que es incomprensible que ERC apoye a un Gobierno que les espió. ¿Lo es?

También nos espió el PP. Somos independentistas para construir un Estado que no espíe y mientras tanto negociaremos para una solución acordada con un Estado que nos espía. No es lo más fácil. Es más fácil sentarte con tu mejor amigo, pero a veces es más importante sentarte con tu peor enemigo.

Feijóo también ha dicho que en Catalunya hubo terrorismo durante el procés. ¿Qué le responde?

Es un invento y todo el mundo lo sabe. No vamos a dedicar horas a desmentir una cosa que no piensa nadie.

¿Que esta legislatura termine en Catalunya sin que la amnistía se aplique sería un fracaso para Aragonès?

Sería un fracaso para todos. Nuestro deber es que la ley sea robusta y aprobarla. Y después, litigaremos a muerte contra los jueces que hagan política y que van a ser muchos, porque es España y les conocemos. Pero necesitamos la ley aprobada.

Me preocupa que estemos solos defendiendo el nuevo sistema de financiación y que no esté Salvador Illa a nuestro lado. Esto le inhabilita para gobernar Catalunya

¿Y que se acabe sin una nueva financiación?

Cada día que pasa con 21.000 millones de déficit es un escándalo porque son recursos de los que no disponemos para ayudar a los ciudadanos. Parece que el Gobierno se ha abierto a debatir sobre el tema. No sería un fracaso para este Govern, sería un fracaso para todos los catalanes.

Pero no dependen solo de nosotros. Me preocupa más vernos a veces muy solos defendiendo el nuevo sistema de financiación, y que no esté [Salvador] Illa a nuestro lado. Esto le inhabilita para gobernar Catalunya claramente. Necesitamos un nuevo sistema de financiación singular para Catalunya, e Illa dice que no. Siempre es lo mismo: cuando Illa tiene que escoger entre ponerse del lado de los catalanes o del lado PSOE, siempre escoge el lado del PSOE. Catalunya necesita a un president que defienda los intereses de los catalanes. Y ya lo tiene: es Pere Aragonès.

Esta semana se ha declarado la emergencia por sequía. El líder de la oposición, Salvador Illa, dice que les ha pillado desprevenidos y sin hacer las inversiones necesarias. ¿Qué les contesta?

Lo que hemos hecho es retrasar 14 meses la declaración de emergencia con varias acciones: agua regenerada, apertura de nuevos pozos o ampliación de desalinizadoras. Tenemos claro que esto ha cambiado para siempre, y seguiremos dando soluciones a corto plazo para que el efecto sobre todos sea el más pequeño posible, y a largo plazo. Pocos reproches se pueden hacer al trabajo del Govern estos tres años. Hoy nadie se sorprende de la emergencia porque llevamos muchos días explicándolo. El trabajo se está haciendo bien. Todos querríamos que lloviese. Si llueve y hay otra sequía, el trabajo estará hecho y lo habrá hecho el Govern actual.

El Govern ha hablado abiertamente de que el precio del agua es barato. ¿Un gobierno de izquierdas tiene que decir que las inversiones dependen de que la gente pague más por el agua? ¿No deberían salir de los impuestos redistributivos?

El agua cada vez es un bien más escaso y los bienes escasos suben de precio. Pero cada vez que hay una pregunta de este tipo, tengo que hablar del déficit fiscal de 21.000 millones. Somos socialdemócratas y estoy de acuerdo con la pregunta, pero los recursos no están, aunque los producimos. Es rarísimo no coincidir con Salvador Illa, que se ve que cree que debemos hacer pozos y desaladoras y, además, que los 21.000 millones no vuelvan a Catalunya. No lo entiendo, porque no cuadra por ningún sitio, pero lo ha planteado así.

¿Cree que en un contexto de sequía tan grave su electorado entendería que diesen luz verde a un proyecto como el de Hard Rock?

A ver cómo lo explico. No estoy seguro de que si el PSOE tuviera mayoría absoluta, hubiera ley de amnistía. ¿Y tú?

Es probable que no.

ERC tiene 33 diputados y hace los presupuestos. La idea del Govern para los próximos es tener más diputados para tener unos presupuestos más como ERC querría. Pero ahora tenemos 33, y hay que pactar y llegar a acuerdos. Todo el mundo sabe que la Ronda Nord no es uno de nuestros proyectos preferidos, pero llegamos a un acuerdo. ¿Hard Rock es el proyecto preferido de este Govern? Seguramente no, pero es un proyecto firmado, pendiente de desarrollo urbanístico, y legalmente debe llevarse adelante.

Hay cosas que cuestan más comunicar que otras. ¿El Hard Rock es una de las que cuesta más?

Hard Rock está pendiente de la aprobación de un Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU) que si cumple con las condiciones, tirará hacia adelante. ¿Es el proyecto que más nos gusta? No, pero si se cumple con la regulación urbanística, habrá PDU. No depende de si nos gusta.

Estamos a 31 de enero y no han presentado ni proyecto de presupuestos. ¿Pueden acabar la legislatura sin presentarlos?

Va a haber presupuestos, pero a nosotros nos gusta negociarlos antes de llevarlos al Govern.

¿Qué porcentaje cree que hay de que Pere Aragonès sea reelegido president?

Un 85-90%.

Vea aquí la entrevista completa: