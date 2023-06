Trias defiende un acuerdo con ERC y PSC para gobernar en Barcelona

El ganador de las elecciones municipales en Barcelona, Xavier Trias, defiende un acuerdo de gobierno con ERC y PSC que les permita gobernar “con fuerza” en la ciudad. “Barcelona necesita un cambio importante y eso es lo que debemos intentar hacer entre todos”, ha asegurado en una entrevista en SER Catalunya.

Por el momento, ha explicado, las conversaciones con ERC son “muy positivas” y hay “buena sintonía”. Además, cree que los republicanos “no están” para hacer un tripartito de izquierdas con socialistas y Barcelona en Comú, tal como le reclaman ambos.

Trias ha añadido que con los socialistas tienen conversaciones pendientes y las harán una vez que ya se hayan revisado las actas electorales y hecho el recuento definitivo de votos, que ha comenzado este viernes.

En cualquier caso, ha señalado que por ahora están hablando de posibilidades de cara a la investidura y que será después cuando se negociará la formación de gobierno. “Puede que ya busquemos acuerdos pero el primer punto es ponernos de acuerdo con la investidura”, concluyó.

El candidato también ha descartado un hipotético apoyo del PP. “Desde el primer día me dijeron que no me apoyarán”, indicó sobre los populares. Asimismo, no cree que los populares estén tampoco dispuestos a realizar “según qué operaciones extrañas”, en referencia a apoyar a Collboni, puesto que para ello necesitarían también a Colau.

Arranca el recuento definitivo

Mientras tanto, ha arrancado ya el recuento de votos definitivo que acabará de despejar si el PSC se confirma como segunda fuerza o si los 'comuns', que solo están 141 votos por debajo, les rebasan esa posición. Si esto ocurriera, Colau podría redoblar la presión sobre ERC para que la hagan a ella alcaldesa.

El recuento se lleva a cabo en la Junta Electoral de Zona, ubicada en la Ciudad de la Justicia de Hospitalet de Llobregat. A las 10 de la mañana entraron los apoderados de los partidos y se sentaron en las mesas donde decenas de personas se encargarán de verificar que no se hayan hecho mal las cuentas, así como comprobar que los votos nulos lo sean realmente.

Aunque los resultados a veces se publican el mismo día, lo cierto es que el margen para el recuento definitivo es de tres días. Según establece la ley, este proceso debe realizarse cinco días después de los comicios, y con una limitación de tres de duración. Antes del inicio del recuento, un numeroso grupo de personas estaban haciendo cola en la entrada de la sala, mayoritariamente apoderados de la formación socialista y de los comunes.