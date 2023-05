Trias y Maragall se reúnen para explorar un pacto de Junts y ERC en Barcelona

Primera reunión entre Xavier Trias, ganador de las elecciones en Barcelona, y Ernest Maragall para explorar un acuerdo entre Junts y ERC en la ciudad. El encuentro, adelantado por Catalunya Ràdio y confirmado por este diario, abre el baile de negociaciones de la forma más previsible, puesto que ambos aseguraron este lunes que iniciarían contactos tras proclamarse Trias vencedor el domingo.

Después de llamarse por teléfono la misma noche electoral, ambos se vieron personalmente en una reunión que duró una hora y que fuentes conocedoras tachan de “discreta” y todavía alejada de “negociaciones formales”. Entre los 11 concejales de Trias y los cinco de Maragall sumarían 16, lejos todavía de la mayoría en el plenario municipal, pero le daría a un hipotético gobierno mayor solidez.

Finalizada la jornada electoral que le aupó al primer puesto, el exalcalde Trias ya dejó claro que sus prioridades para buscar acuerdos serían ERC y el PSC, y precisamente este martes, tras confirmar la reunión con Maragall, ha añadido que espera sentarse “próximamente” con Jaume Collboni. “Excepto con Vox, me sentaré con todo el mundo para ver la posición de cada cual”, ha añadido.

Los socialistas, por su parte, no renuncian a la alcaldía precisamente apelando a la mayoría “progresista” que conforman los republicanos y Barcelona en Comú. Esta alternativa, por la que aboga también Ada Colau, no estaría sin embargo entre los planes de los republicanos, tal como afirmó el líder de ERC Oriol Junqueras. No tenemos ningún interés ni voluntad de ofrecer la alcaldía de barcelona al PSC“, expresó también tras los comicios. Horas antes, Maragall no había cerrado la puerta del todo a explorar esta vía, pero sí dijo que iba a negociar con Trias, puesto que le correspondía a él, como vencedor, la iniciativa de las conversaciones.

El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio complica además los pactos alternativos para evitar que Trias se haga con la vara de mando. No solo la carrera electoral dificultará posibles negociaciones de PSC y comuns con ERC, sino también la otra única posibilidad de configurar una mayoría distinta: la suma de socialistas y comuns con el apoyo del PP de Daniel Sirera. Sin embargo, el popular ya expresó que, pese a ver con buenos ojos una alcaldía de Collboni, ellos no estarían implicados en ningún acuerdo en el que estuviese Colau.

Salvador Illa: “Trias tiene ventaja”

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ve “prematuro” anticipar movimientos en Barcelona, pero ha admitido Trias tiene “una ventaja”. “Si no ocurre nada, él será alcalde”, ha constatado en una entrevista en Rac1. Illa se ha comprometido a actuar en clave “estrictamente barcelonesa” y ha garantizado que no jugarán a un “intercambio de cromos” en cuanto a pactos postelectorales.

“Los resultados indican que se debe abrir una nueva etapa en Barcelona. Debemos hacer todos un ejercicio de responsabilidad para ver la mejor fórmula. Tengo confianza en Collboni para ver cómo van las conversaciones”, ha añadido Illa ha rechazado aprovechar la situación de ERC en el Govern para intentar que faciliten una investidura de Collboni. “A mí este planteamiento no me gusta. Es una falta de respeto a los ciudadanos de Barcelona”, aseveró.