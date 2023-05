El adelanto electoral complica el pacto de izquierdas en Barcelona y acerca a Trias a la alcaldía

El adelanto electoral de generales que ha anunciado este lunes Pedro Sánchez ha cogido a todos los partidos catalanes con el paso cambiado y ya ha tenido un primer efecto: dificultar cualquier búsqueda de una mayoría alternativa, bien pasando por ERC o bien por el PP. Ambos partidos han rechazado que estén pensando en apoyar una mayoría alternativa a Xavier Trias, los primeros por su incompatibilidad con el PSC de Jaume Collboni y los segundos por su rechazo a votar lo mismo que el partido de Ada Colau. “Yo no voy a con los comuns ni a tomar un café”, ha asegurado el líder del PP, Daniel Sirera.

Ambas formaciones, ERC y el PP catalán, se han puesto ya en modo electoral y han lanzado mensajes de cara a la carrera hacia las elecciones del 23 de julio. Los republicanos incluso han confirmado a su candidato, que volverá a ser Gabriel Rufián, y se han propuesto como el voto útil contra PP y Vox. Los de Oriol Junqueras saben que en Catalunya deberán volver a competir en la frontera que comparten con el PSC, al tiempo que necesitarán movilizar a los votantes independentistas que este domingo se quedaron en casa.

“No tenemos ningún interés ni voluntad de ofrecer la alcaldía de barcelona al PSC. Lo hemos dicho siempre”, ha resumido Junqueras el rechazo de ERC al acuerdo por la izquierda en Barcelona.

Por su parte, el líder del PSC en Catalunya, Salvador Illa, ha valorado muy positivamente el resultado de las elecciones de este domingo, recalcando que su partido es el “vencedor” de los comicios en Catalunya, “algo que no pasaba desde 2007”. Desde esta posición, ha asegurado que los resultados se deben traducir en gobiernos “estables, progresistas y basados en pactos pensados únicamente en clave local”.

En esta línea, ha asegurado que “no se puede descartar nada” en Barcelona. A pesar de que el alcaldable en la capital catalana, Jaume Collboni, repitió en diversas ocasiones que, si no ganaba los comicios, iría a la oposición, durante la noche electoral tanto él como Illa abrieron la puerta a un gobierno con los comuns y ERC.

Preguntado sobre esta posible contradicción, Illa ha dejado la responsabilidad en manos de Collboni y ha apuntado que “nadie tiene la capacidad para gobernar en solitario”, ni siquiera el vencedor de los comicios. “Gobernar con 11 conejales [los que tiene Trias] no es buena opción”. Con estas palabras se ha referido a un posible pacto 'sociovergente', que supondría que el PSC no buscase un acuerdo alternativo a Trias. Con todo, Illa lo ha enfriado cuando ha asegurado que cree “en proyectos colectivos, no personalistas” y ha recordado que la candidatura de Trias llevaba su nombre propio.

De la misma manera, ha asegurado que los pactos para formar gobierno en Barcelona no se harán pensando en otros acuerdos estatales tras las generales del 23 de julio. “Ninguna ciudad será moneda de cambio de nada”, ha zanjado.

Los comuns piden investir a Collboni

Barcelona en Comú ha subido un punto el tono en su demanda a ERC de negociar un gobierno de izquierdas con el PSC como alternativa al que puede hacer el vencedor de las elecciones, Xavier Trias. Ante las reservas mostradas por el republicano Ernest Maragall este lunes, el número dos de los comuns, Jordi Martí, ha insistido en esa opción.

Si Barcelona es “la única capital” de España donde hay “posibilidades de tener un gobierno de izquierdas”, ha afirmado Martí, ni Maragall ni el socialista Jaume Collboni deberían desaprovecharlo. “No podemos abandonar esa posibilidad por tacticismos electorales; quien lo haga, se arrepentirá”, ha manifestado el también teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. Y todavía ha añadido: “Si no lo aprovechamos, será un error”.

Martí ha asegurado que esta es la forma en que los comuns pueden ser más útiles ante el giro a la derecha “espectacular” que ha dejado este 28 de mayo en toda España. Y sobre las negociaciones que espera que vengan con ERC y PSC, ha pedido ser prudentes. “La sensación es que ERC todavía no ha cogido una posición definitiva respecto a sus resultados, que no han sido buenos”, ha apuntado.

Lo que sí dan por hecho los comuns es que no revalidarán la alcaldía, lo que deja en el aire el futuro de Ada Colau, que siempre aseguró durante la campaña que solo se presentaba para ser alcaldesa. Preguntado por el futuro de la líder del partido, Martí no ha querido contestas. En cuanto a las elecciones generales convocadas para el 23 de julio, el portavoz de En Comú, David Cid, ha afirmado que se ponen “detrás” de Yolanda Díaz para que sea “la primera presidenta de la historia de España”.