Acuerdo entre la Consejería y las organizaciones agrarias para derogar el Plan General del Conejo de Monte

Esta derogación supondrá que no se podrán hacer repoblaciones de conejo, “lo que no significa –según ha señalado el consejero- que no se puedan trasladar conejos de donde hay a donde son necesarios”. En este sentido, ha adelantado que se está trabajando en una medida específica en el programa operativo del FEDER para facilitar a los agricultores la labor, combatiendo la presencia del conejo y haciendo que los depredadores del conejo -lince y águila imperial- allí donde no existen puedan tener alimentos para subsistir.

Por otro lado, Martínez Arroyo se ha puesto a disposición de las organizaciones agrarias para prestarles ayuda jurídica en el caso de que, como han manifestado, presenten demandas contra la Administración General del Estado por problemas con los conejos en zonas como los taludes del AVE, vías férreas, autovías o autopistas. El consejero ha recordado que la Administración central ya ha sido condenada por sentencias de los tribunales debido a daños por el conejo