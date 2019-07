Arrecian las quejas de beneficiarios de las ayudas al alquiler: "Llevé los recibos el primer día y no me han ingresado nada"

La Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha daba a conocer el pasado mes de abril los listados de las 7.177 personas o colectivos beneficiarios de las ayudas al alquiler de viviendas 2018-2019. De ellos, 5.234 son beneficiarios de la convocatoria general, 1.929 de la de jóvenes y 14 correspondieron al Programa de Asociaciones.

La mayoría de las ayudas concedidas los fueron en la provincia de Toledo (2.221) frente a 1.694 de Albacete, 1.371 de Ciudad Real, 1.126 de Guadalajara y 765 en Cuenca. El presupuesto para 2018 superó los 10,6 millones de euros mientras que en 2019 asciende a más de 12,1 millones.

En estos días, y tres meses después de la última resolución, muchas de estas personas están trasladando sus quejas ante la falta de recepción de las ayudas. Algunas lo hacen a través del foro de la web enalquiler.com.

La más reciente de las quejas es de este mismo martes 30 de julio. Llegan desde distintas provincias pero especialmente de Toledo donde hay mayor número de beneficiarios.

"Hola soy de Toledo. Llevé los recibos el primer día de entrega a las nueve de la mañana y a mí no me han ingresado nada. No sé cuál es el rigor de pagar, pero vamos que seguimos esperando", explica Paloma en el citado foro.

Algunos se quejan de que en la Consejería de Fomento "a cada uno nos dicen cosas diferentes". Dicen no entender el retraso cuando saben que sus expedientes están en proceso de pago desde abril o mayo de este año, e incluso, desde el año pasado.

"Hoy me ha cambiado de solicitud en estudio a proceso de pago. El expediente comenzó el 21 de agosto de 2018. Ahora esperaremos el pago. Paciencia que todo llega Soy de Albacete", dice Juan o el caso de Tamara quien dice en el foro: "Hola a todos, soy de Toledo, aún no he cobrado nada con fecha de inicio de pago 27/5/2019, no entiendo como hay gente con fecha 7/7/2019 haya cobrado ya , ¿No llevan un orden de fecha de entrega de solicitudes?".

Fuentes de la Consejería de Fomento reconocen el retraso en los pagos pero lo atribuyen a dos razones concretas. La primera, aseguran, tiene que ver con el elevado volumen de solicitudes "que se vieron incrementadas de forma notable" en esta convocatoria y la segunda en el hecho de que cada beneficiario debe justificar documentalmente que puede ser receptor.

Hay que recordar que los beneficiarios de las ayudas deben justificar tanto el pago de la renta del alquiler como estar al corriente de pago, bien en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o bien en cualquiera de las direcciones provinciales del departamento de Fomento castellano-manchego.

En este sentido, comentaban las mismas fuentes "las intervenciones delegadas de cada provincia van haciendo las comprobaciones y se le van dando salida" pero, añaden, "no es un problema de fondos".