CCOO: "Es faltar a la verdad asegurar que se ha acabado con los recortes de Cospedal"

El Área Pública de CCOO Castilla-La Mancha dice “no dar por concluida la recuperación de los recortes” en la región ante las recientes manifestaciones del Gobierno regional que da “por plenamente restablecidos los servicios públicos recortados por Cospedal”, comenta el sindicato.

CCOO asegura que el anuncio “nos ha cogido por la sorpresa en estos días navideños; hemos querido imaginar que tras el titular vendría el anuncio de una larga batería de medidas con las que culminar la recuperación de todo lo perdido… pero no”. En su opinión, el Ejecutivo regional “parece desconocer todo lo que sigue pendiente, o prefiere esconderlo debajo de la alfombra y desentenderse así del trabajo que aún queda por hacer”.

Y en este sentido, abunda el sindicato, “decir que los servicios públicos que la Junta debe prestar a la ciudadanía se han recuperado ya de los recortes de Cospedal es simplemente faltar a la verdad”.

Se refieren en particular al ámbito sanitario donde reconocen que se ha producido “una mejora importante” al recuperarse la mitad de los empleos destruidos entre 2011 y 2015 pero, añade el sindicato, “seguimos muy lejos de los más 30.000 puestos de personal estatutario del periodo anteriores a la crisis”.

“Mientras no se repongan los que aún faltan, no se recuperará la calidad asistencial que los castellanosmanchegos se merecen; habrá largas listas de espera y nos mantendremos a la cabeza de este triste ranking a nivel estatal”.

En cuanto a recuperación de derechos, sigue pendiente, y especialmente para personal estatutario, la carrera profesional, que no se encuentra en la hoja de ruta del Gobierno regional. Ahora, gracias a una sentencia ganada por CCOO tiene, sostiene el sindicato, “la inmejorable posibilidad y la obligación ineludible de acabar con una discriminación histórica en cuanto a los días adicionales de vacaciones”.

En Educación “también ha habido avances, pero también insuficientes para dar por superados los recortes”. Reclaman recuperar las ratios en las enseñanzas no obligatorias, Bachillerato y FP, que permiten el acceso a la universidad o al mundo de trabajo y que es donde se manifiesta un fracaso escolar muy alto.

Tampoco se ha mejorado en atención a la diversidad. Pese a que hay una línea de trabajo para mejora de la inclusión educativa, no se dispone de los recursos personales ni materiales suficientes, aseguran. Además, el personal no docente de los centros educativos no es sustituido en casi ningún caso.

El número de docentes despedidos durante la crisis, unos 6.000, no se ha recuperado en su totalidad. Además, los recursos económicos con los que cuentan los centros para su uso diario es insuficiente y el mantenimiento de los centros es deficitario. “Es muy importante incrementar los recursos que este Gobierno dedica a Educación”.

En cuanto a la Administración General, añade el sindicato, “la verdad es que no podemos entender cómo el Gobierno, con 1.800 trabajadores y trabajadoras menos que en 2011 entre laborales y funcionarios, puede decir que ya se han recuperado los recortes de Cospedal”. La región, señalan, sigue con centros de atención al público y con servicios esenciales bajo mínimos, como el mantenimiento de las carreteras, la vigilancia de nuestro medio natural, las escuelas infantiles, las residencias, los centros de mayores…

Otros derechos sin recuperar son los relativos al Plan de Acción Social, el el desarrollo de la ley 4/2011, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, “que el propio gobierno del PSOE aprobó en 2011 y que permanece metida en un cajón, con todas sus medidas” y se mantienen cerrados centros que cerró o bloqueó Cospedal “y que el actual gobierno no se decide a abrir con gestión pública”, como el Hospitalito del Rey.

Un acuerdo ‘parcial’, dos acuerdos estatales aún por implantar y una enmienda

CCOO afea a la Junta que desde 2016 no se haya negociado “nada” para la mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos. Lo conseguido desde entonces es fruto del Acuerdo Parcial de Recuperación de Derechos alcanzado en febrero de aquel año, “nótese que se denominó parcial” y de la negociación estatal llevada a cabo por el sindicato y Gobierno central, que concluyó con dos Acuerdos estatales para la Mejora del Empleo Público que aún no se ha aplicado completamente en esta Comunidad.

“Decir que se han acabado con los recortes es una falta de respeto a los usuarios y a los trabajadores de los servicios públicos”, asegura el sindicato que critica que “lo que sí parece haber completado la recuperación plena son los directivos, los altos cargos, los asesores y el personal de libre designación, pues con la enmienda introducida en la ley de acompañamiento de los Presupuestos consolidarán niveles y salarios para toda la vida. Ellos sí que han culminado la reversión de los recortes, sus recortes”.

El sindicato CCOO no ha sido el único en recordar al Gobierno de Castilla-La Mancha que todavía no se han revertido todos los recortes. También lo ha hecho en los últimos días la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara. "No es verdad que se hayan revertido todos los recortes de la etapa de Cospedal", decían.