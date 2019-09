Castilla-la Mancha declarará la emergencia climática en la región

Faltan diez días para las movilizaciones y la huelga mundial que diferentes movimientos de la sociedad civil agrupados en Alianzas por el Clima han convocado para el próximo 27 de septiembre. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha adelantado que aprobará una declaración de emergencia para sumarse a la lucha contra el cambio climático. “No queremos ser meros espectadores sino que queremos contribuir a paliar los efectos”, ha afirmado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero.

Según ha detallado, el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) se reunió el viernes pasado a petición del Ejecutivo autonómico y ratificó el documento que declarará la emergencia climática, aunque todavía se está ultimando. “Queremos ser promotores de la sensibilidad respecto a este fenómeno y somos conscientes de que la emergencia no es futura, sino presente, y es el reto más importante que tenemos como sociedad”.

Del mismo modo, el Gobierno regional quiere invitar a otras instituciones a sumarse a la declaración. Con este objetivo elevará el documento a las Cortes de Castilla-La Mancha para que pueda aprobarse por consenso en el pleno previsto para el jueves día 26, un día antes de las movilizaciones.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero JCCM

Finalmente, el consejero ha querido recordar que la Junta ya viene trabajando desde hace tiempo en este sentido, sobre todo desde que el pasado mes de enero aprobara la Estrategia Regional contra el Cambio Climático, y con actuaciones en la legislatura pasada como la prohibición del fracking o la oposición al basurero nuclear, entre otras. Ha adelantado que estas y otras muchas iniciativas quedarán recogidas en el documento de adhesión al 27S.

Se da la circunstancia de que Ecologistas en Acción, con representación en el CAMA, ha hecho público hoy su malestar con el texto de esta declaración al señalar que está “muy lejos de responder a los compromisos que debiera asumir una comunidad como la castellanomanchega acuciada por focos de contaminación muy preocupantes, la sobreexplotación hídrica, los episodios climáticos extremos, el incremento notable de emisiones y la pérdida creciente de biodiversidad”.

“El Gobierno regional ha respondido con un trámite de urgencia, sin participación y con un texto sin contenidos que induzcan a pensar que se asumen las responsabilidades en la lucha contra el cambio climático. Así no se hacen las cosas, salvo que el objeto no sea el que se explicita, sino otro. Por ejemplo, el de cumplir el expediente e intentar hacer ver lo que no es ante una inminente movilización social”, subrayan los ecologistas.

"Un texto ya cocinado"

Otras críticas que remarcan es que se haya convocado el Consejo Regional de Medio Ambiente por mail y con solo 48 horas de plazo, y rechaza que se haya ofrecido “un texto ya cocinado”. Entre las cuestiones que esta organización echa en falta se encuentran las medidas contra los focos de contaminación industrial, la proliferación de macrogranjas o la sobreexplotación hídrica, así como otras demandas en agricultura, minas, caza, urbanismo, turismo y macroproyectos.

Por ello, Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha anuncia que hará lo posible por rectificar “esta improvisada y desnortada forma de afrontar la emergencia climática” por parte del Gobierno regional y pide que se cree un grupo de trabajo y debate para buscar “un documento de compromiso con verdaderos contenidos”.