"La idea de la Diputación es la de aportar ayudas básicas para el día a día de los municipios"

Tras casi cien días desde que tomará posesión de su segundo mandato como presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, alcalde también de Escalona, apunta que el renovado equipo de Gobierno provincial se encuentra "con mucha fuerza, energía y con muchas ganas" en este arranque de legislatura en la que confía en "mantener con un alto nivel y sin perder calidad los servicios del día a día" de los municipios.

Aunque el Gobierno provincial del PSOE cuenta con mayoría absoluta para los próximos cuatros años, Gutiérrez remarca en esta entrevista que a pesar de novedosa situación -en la anterior requirieron del apoyo de Ciudadanos e IU- impulsarán "el ánimo de diálogo" que afirma que aprendieron en la anterior legislatura". "Sacar adelante las cosas hablándolas previamente con los otros grupos es algo que seguimos ejerciendo y creo que es una muy buena práctica y algo muy sano".

En esta entrevista, el presidente de la Diputación avanza que en los presupuestos de 2020 que aprobarán en el último pleno de diciembre se incluirá un partida específica denominada 'Fondo Provincial de Cooperación para Catástrofes y Emergencia', que contará con "cientos de miles de euros", con el que quieren colaborar en la restauración de instalaciones municipales o infraestructuras que se vean dañadas como consecuencias de fenómenos meteorológicos.

Por otra parte, Gutiérrez confía en que el nuevo Parque de Bomberos de Orgaz esté en marcha la próxima primavera y señala que las obras del de Ocaña comenzarán las obras "en las próximas semanas".

Pregunta: Han pasado casi 100 días desde que tomara posesión al frente de la Diputación de Toledo, ¿qué tal ha arrancado esta segunda legislatura al frente de la institución provincial en la que también el Gobierno cuenta con nuevas incorporaciones?

Respuesta: Llevamos ya cien días pero en realidad la espina dorsal del equipo de Gobierno lleva cuatro años y cien días. La estructura de gobierno y las políticas están asentadas y consolidadas. Pero estos cien días han empezado intensos, con una gran energía, hay un equipo nuevo con incorporaciones extraordinarias, una renovación de casi el 50% de los diputados provinciales. Tenemos un equipo con mucha fuerza, energía y con muchas ganas.

En estos primeros cien días ya hemos puesto en marcha algo tan importante para los municipios y los ciudadanos de Toledo como es el destinar una partida presupuestaria de 10 millones de euros para las inversiones municipales, que en lo recaen es en el bienestar de los ciudadanos. Pavimentación, asfaltado, alumbrado público, actuaciones en instalaciones deportivas... todo aquello que repercute en la vida diaria de los ciudadanos. Ya se ha aprobado en un pleno de la Corporación provincial y esta semana se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y a partir de ahí pues los ayuntamientos a trabajar para solicitarlas y presentar proyectos.

Además, en estos estos cien primeros días ya hemos aprobado la aportación inicial, de más de tres millones y medio de euros al Plan de Empleo en colaboración con la Junta de Comunidades. En estos tres primeros meses ya estamos mostrando cuáles van a ser nuestras prioridades, nuestra hoja de ruta de cara a los ciudadanos. Vamos a seguir apostando por la cara social y la cara inversora.

Alguna vez lo he dicho, igual ya suena a una frase muy redicha o muy utilizada, pero me gusta decirlo porque en realidad es así: somos una institución que tiene un cuerpo inversor y un alma social. Ya hemos empezado a demostrarlo en los primeros tres meses con inversiones para los ayuntamientos y la partida para que personas desempleadas puedan tener un trabajo.

No he parado tampoco ni un solo día de recibir a alcaldes, concejales, sobre todo a los que han sido elegidos por primera vez y que tienen la necesidad de plasmar sus proyectos a la administración provincial.

¿Afrontáis estos cuatro años con más tranquilidad teniendo un gobierno con mayoría absoluta?

Con toda sinceridad y humildad, cambia solo una cosa de la anterior legislatura a esta. Efectivamente, no necesitamos el apoyo de otros grupos para sacar adelante las propuestas en los plenos o incluso en el presupuesto que aprobaremos en diciembre, pero todo lo demás se mantiene. El diálogo, el consenso, el acuerdo, el seguir hablando con ellos, tratar de sacar todo por unanimidad y, por supuesto, la no imposición de nada. Todo lo que estamos acordando en la Diputación de Toledo se sigue hablando con los grupos políticos

Antes hablábamos con ellos para sacar también su apoyo, ahora hablamos con ellos sin necesidad de contar con ese apoyo. No ha cambiado absolutamente nada excepto que no requerimos de ese apoyo. La tranquilidad, la seguridad y la garantía de que nuestras iniciativas saldrán adelante a pesar de que otros grupos no lo apoyen.

El ánimo de diálogo, eso que aprendimos en la anterior legislatura, de sacar las cosas siempre hablándolas previamente con los otros grupos lo seguimos ejerciendo y creo que es una muy buena práctica y algo muy sano.

Al menos, por el momento se ha trasladado a la aprobación de manera unánime de esos diez millones en inversiones y otros tres en los planes de empleo.

Es un ejemplo de ello. Nuestra forma de entender la vida y sobre todo la política nos lleva a tratar de acordar las cosas y sacar las cosas por consenso.

En una provincia tan diversa como la de Toledo, con 204 municipios, ¿resulta complicado garantizar a todas las localidades la disposición de los servicios públicos que gestiona la Diputación?

Es una provincia muy extensa, que tiene una amplía variedad en cuanto a número de habitantes. Hay municipios de entre 50 y 100 habitantes o de 30.000 como Illescas, así como de Toledo y Talavera. Además tenemos una gran diversidad de municipios por su ubicación geográfica. Comarcar cercanas a Madrid con una gran expansión y crecimiento, otras más alejadas y de más difícil acceso, con otro tipo de aprovechamientos y de ventajas.

La Jara, la Sierra de San Vicente o la Campana de Oropesa crecen a un ritmo muy distinto que La Sagra o los aledaños de Madrid. A pesar de esa diversidad y diferencias, creo que prestamos esos servicios en igualdad de condiciones en todos los sitios. Evidentemente, hay algunas cosas que queremos seguir mejorando, como es el Servicio de Bomberos. Tenemos una serie de parques provinciales que queremos seguir incrementando.

Hace tiempo dijimos que la provincia de Toledo, siempre siguiendo los criterios técnicos y la máxima del consenso, así como lo hacemos con los que nos hablan de tiempo se isocronas, de tiempo de respuesta del servicio, mantuvimos que era imprescindible crear tres parques nuevos en la provincia de Toledo.

Uno ya está hecho, el de la comarca de Orgaz. Otro en la Mesa de Ocaña y otro que haremos también en los Montes de Toledo. En el de Orgaz estamos en estos momentos en la fase de equipamiento, instalaciones y de selección del personas, con una oferta pública de empleo.

¿Cuándo cree que estará en marcha el parque de bomberos de Orgaz?

En primavera. Ese parque ya está hecho. El de la Mesa de Ocaña, del que ya está adjudicada la obra a la empresa que ha ganado el concurso, empezará las obras en las próximas semanas, una vez que ya se ha aprobado el plan de seguridad y salud. Están a punto de hacer el acta de replanteo y con eso el inicio del parque en Villarrubia de Santiago. Una zona perfectamente ubicada y comunicada. Estoy muy satisfecho con esa ubicación. Más adelante iniciaremos también los trámites para la redacción del proyecto del parque que se hará en los Montes de Toledo en una ubicación todavía por determinar.

¿Qué emplazamientos se barajan para este tercer parque?

Estamos todavía viendo ubicaciones y hablando de toda la comarca de los Montes de Toledo, no quiero generar expectativas. Se habló en su momento de Navahermosa o en esa área. No necesariamente Navahermosa, en ese área hay ocho o diez pueblos.

Creo que los servicios de la Diputación Provincial de Toledo se están prestando con un nivel de muy alta satisfacción.

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez / Foto: Bárbara D. Alarcón

Aparte de esos servicios que se gestionan desde la Institución provincial, ¿se plantean llevar a cabo a lo largo de estos cuatro años algún proyecto de envergadura?

No. La Diputación se puede plantear hacer un macroproyecto si fuera necesario. Recuerdo que cuando era vicepresidente, con José Manuel Tofiño de presidente, hicimos una inversión importante con fondos europeos, en el embalse de Torinas, en la comarca de Talavera de la Reina. Tuvimos que hacerlo para aportar agua potable a una serie de pueblos que no carecían de ese bien.

En estos momentos la idea de la Diputación es la de aportar ayudas básicas para el día a día de los municipios. Hemos pasado por una época de crisis económica en los últimos años en la que los municipios, y yo soy alcalde de uno de ellos -Escalona-, con lo cual tengo conocimiento de forma directa y personal, hemos pasado por verdaderas penurias económicas. No había ingresos, teníamos verdaderos problemas para incluso mantener los servicios básicos de nuestros municipios, de nuestros vecinos. Como consecuencia de esa crisis, nos dimos cuenta, creo que también los ciudadanos, que más que grandes proyectos, lo que hay que hacer es mantener con un alto nivel y no perder calidad los servicios del día a día. En eso nos hemos preocupados, en que esos servicios básicos, necesarios e imprescindibles no se vean mermados como consecuencia de aquellas crisis.

Nos volcamos en hacer que los ayuntamientos sufrieran lo menos posible esa merma de ingresos y pudieran seguir prestando los servicios, por lo que establecimos una partida para gasto corriente, para poder soportar esos gastos. Había ayuntamientos que no podían pagar la luz. Parece que estamos hablando del Pleistoceno y hablamos de hace apenas un lustro. Decidimos que más que hacer grandes proyectos había que mantener y dar servicios de calidad a todos los vecinos por igual. Creo que es la política que hay que hacer.

¿Ya han comenzado a negociar los presupuestos de 2020? ¿qué novedades van a presentar?

La idea es que se pueda aprobar en el último pleno de diciembre, como es habitual. Trabajamos en un presupuesto en el que vamos a seguir apostando por la inversión, por el área social. Vamos a invertir muchos millones de euros en todo lo que tiene que ver con los servicios sociales, por supuesto en la residencia Social Asistida San José, el centro de día para personas con alzheimer, asociaciones. Alomejor es una coletilla, pero nos gusta identificarnos con eso del 'Gobierno con alma'. A veces es que ha habido gobiernos sin alma, y por eso quizá esa contraposición y recalcarlo.

Por ejemplo, en este proyecto de presupuestos, vamos a crear una partida que le vamos a llamar 'Fondo Provincial de Cooperación para Catástrofes y Emergencias' con el objetivo de ayudar a restaurar instalaciones municipales o infraestructuras que se vean dañadas como consecuencias de fenómenos meteorológicos.

Estamos viendo que el cambio climático es algo real y que cada vez más somos testigos de muchas inundaciones, de daños en media provincia. Queremos tener esa partida específica de ayuda, que se hará al margen de que el municipio sea declarado o no oficialmente como zona catastrófica. Si se dan una seria de circunstancias y se cumplen y requisitos se podrá acudir a la Diputación para colaborar en la reparación de, al menos, lo más elemental. Se va a crear en el presupuesto de 2020, aunque no tenemos todavía una cifra de lo que podrá tener sí tenemos la idea y estará dotada con algunos de cientos de miles de euros porque entendemos que es bueno tener esa previsión.

¿Alguna medida o proyecto concreto dirigido a luchar contra la despoblación que afecta a varias de las comarcas que ha mencionado de la provincia?

El despoblamiento es un fenómeno que está ahí y que nos preocupa. Preocupa como Diputación Provincial porque no dejamos de ser un ayuntamiento de ayuntamientos. Nos preocupa porque hay algunas comarcas que el fenómeno ha pasado ha pasado de ser una amenaza o una posibilidad a ser una realidad en los últimos años. Aunque ahora se está poniendo de moda esto de la España vaciada, que me parece muy bien que se visibilice los problemas que están teniendo estos pueblos del mundo rural, y que todos trabajemos para evitarlo porque todos queremos vivir en nuestros pueblos. No es cierto que la gente se quiera ir del pueblo a las ciudades, se quieren ir cuando no tienen oportunidades en los pueblos.

Luchamos desde hace tiempo, en la última legislatura hemos puesto en marcha programas que tienen mucho que ver con el frenar el despoblamiento, aunque no se haya llamado así anteriormente. Para que la gente no se vaya de los pueblos, tenemos que hacer que tengan los servicios básicos. No podemos tener el Teatro Real en un pueblo de 200 habitantes, pero el vecino de ese municipio lo que sí que necesita es un empleo, o ahí o cerca de su municipio, que sus hijos tengan un colegio, un servicio sanitario; en definitiva, tener igualdad de oportunidades. Es por lo que me he desgallitado siempre, todo mi esfuerzo político en estos años ha tenido un hilo conductor: la búsqueda de la igualdad de oportunidades, que todo el mundo las tenga independientemente de dónde vivan o su nivel renta.

Vamos a reflejarlo en el presupuesto con ayudas específicas, ayudas especiales y concretas, para ese mundo rural, con el objetivo de mantener los servicios en igualdad de condiciones. Como hablábamos antes de los servicios, hacía también esta pequeña reflexión sobre el coste de los servicios.

No cuesta lo mismo recoger la basura en Paredes de Escalona con cien habitantes que hacerlo en la ronda de Buenavista, el coste infinitamente mayor el coste en un pueblo de la Sierra de San Vicente que en un barrio de Toledo o de Talavera. Como ese coste es infinitamente mayor, aunque no tiene nada que ver con la Diputación, me parece que es de justicia que el Gobierno de Castilla-La Mancha por una financiación autonómica justa. Los servicios en nuestra provincia y nuestra región son muchos más caros en regiones como Madrid. No es justo que la financiación autonómica vaya en función de la población, tienen que determinarse con arreglo a otros factores o circunstancias, como es la dispersión poblacional.

Hace unos días se conocía una sentencia que anulaba una convocatoria de subvenciones del año 2017 para “entidades privadas sin ánimo de lucro de carácter cultural " por excluir a asociaciones taurinas de las mismas. PP y Ciudadanos han reclamado que no se discrimine a este tipo de asociaciones. ¿Están excluidas actualmente dichas entidades de estas ayudas?

Entiendo que los partidos que están en la oposición tengan que hacer oposición con cualquier cosa que encuentren. Están en su derecho de hacerlo con esto, pero no hay motivos. Es verdad que en 2017 se excluyó de las subvenciones culturales a las asociaciones taurinas, cosa que se corrigió en el 2018 y por supuesto en 2019, como también hubo en 2015 y 2016 con este gobierno.

En 2016, hubo solo una asociación taurina en la provincia que solicitó, justificó y cobró una subvención por parte de la Diputación y en el 2017 se eliminaron porque se entendió, incorrectamente, que hacer una orden de convocatoria para una asociación en toda la provincia... pero se corrigió y se habló. Volvemos al diálogo y al acuerdo, rectificar es de sabios y este gobierno tendrá muchos defectos, como todos, pero hay uno que no conoce y que es la soberbia. Uno ha tomado una decisión, ha tenido un cierto descontento, se recupera y se instaura. Cuando la sentencia llega las subvenciones ya están en marcha de nuevo. Ha habido un único ejercicio y se restauró sin necesidad de sentencia.

Tenemos una Escuela Taurina, no hemos dejado de ayudar a todos los sectores, incluido a la gente que vive del toro, que les gusta y que son taurinos, a la que respetamos y en absoluto tenemos nada en contra del mundo del toro.

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez / Foto: Bárbara D. Alarcón

¿No se ha podido vender todavía el barco adquirido por el Gobierno presidido por Arturo García-Tizón en la legislatura entre 2011 y 2015, tras sacarlo al menos cinco veces a subasta? ¿Se ha pensando en poder aprovecharlo para algún proyecto útil?

No vamos a volver a hablar de la no navegabilidad del río en el proyecto de Ciudad de Vascos, del disparate terrible... Si hubieses sido un buen proyecto lo habríamos continuado pero no había estudios, no era viable, el barco no podía navegar, como dice la canción. Eso lo he dicho muchas veces. Ahora mismo sigue varado y sigue en oferta. Está en venta, lo hemos sacado varias veces a subasta y ha quedado desierta. Ha habido algunas personas interesadas por el barco y seguramente acabará vendiéndose de forma directa. Una vez que haya pasado por el número de subasta que ha tenido la ley nos permite hacer una venta directa por lo que seguro que se hará de esta manera.

Por mucho menos dinero de lo que costó.

Sí. Nos estamos resistiendo a hacer esa venta directa porque nuestra idea es hacer el menor menoscabe posible a las arcas de la Diputación pero evidentemente después de tanto tiempo y tantos años. Como un vehículo, año tras año, va perdiendo valor aunque esté sin moverse.

Ha manifestado ya en varias ocasiones su postura favorable a que los diputados provinciales puedan ser elegidos también en las urnas. ¿Cree que es viable? ¿Cómo va a impulsarlo?

No creo solo que es viable sino que además es necesario. Los gobiernos provinciales tienen que rendir cuenta también a los ciudadanos, igual que lo hace un alcalde o un presidente de una comunidad autónoma. Es la mejor manera de evitar la tentación de no hacer nada o de hacer las cosas de manera caprichosa. Un gestor público tiene que trabajar para el beneficio de los ciudadanos y luego rendir cuentas ante los mismos. Al presidente de la diputación se le elige de forma indirecta. En función del resultado de los municipios se elige después al presidente. No es justo que el ejercicio del Gobierno de la Diputación de Toledo dependa de los resultados que se saquen en determinados municipios. Creo que se debe valorar por gestión directa.

En la primera reunión de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), en la comisión conformada por presidentes y presidentas de diputaciones, tengo la intención de volver a sacar a el asunto y a plantearlo, lo hice en su momento y aprobamos la idea por unanimidad. Se volverá a probar e instaremos al Gobierno de España cuando deje de estar en funciones a que promueve una modificación de la ley electoral para que las diputaciones puedan ser valoradas de forma directa, creo que es lo más justo.

¿Dónde se ve Álvaro Gutiérrez dentro de diez años?

Una expresión de mi abuela, que en paz descanse, era: "no me fíes tan largo hijo". No sé lo que pasará dentro de diez ni de cuatro. Estoy centrado, como alcalde de Escalona en sacar lo mejor para mi pueblo, y como presidente de la Diputación en sacar lo mejor para la provincia. Es lo único que me preocupa.