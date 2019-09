García-Page, sobre Cataluña: "Es verdaderamente insultante, tantos años viviendo un engaño que no va a ningún sitio"

"Los lazos están para unir, para enlazar. No están para romper ni para dividir, tengan el color que tengan". Así se manifestaba el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un acto en la Casa del Pueblo de Albacete en el Día de la Diada, en el que llevaba un lazo dorado, pero no amarillo. El socialista quiso enviar un mensaje a Cataluña, "como presidente".

"Tengo muchas ganas de decirle al pueblo de Cataluña que cuenta con nuestro respeto, nuestra admiración. Yo me he educado desde niño sabiendo que Cataluña es la parte más avanzada y de vanguardia de España. Es una parte sustancial de nuestro producto y riqueza", aseguró el socialista.

Sin embargo, señaló que el mayor problema que tienen los catalanes es que se confunda a "toda Cataluña con quien dice que la gobierna. Es verdaderamente insultante, viviendo en un engaño que no va a ningún sitio", lamentó. De todos modo aseguró que "no queremos el conflicto" y que los socialistas están dispuestos a "abrazar y entendernos" con los catalanes, así como "por supuesto, mejorar las condiciones de la convivencia en España".

De todos modos, advirtió que "como presidente" no va a olvidar que en Cataluña viven 150.000 castellanomanchegos que "no tuvieron la oportunidad de vivir" y tuvieron que irse a buscar "la mejor vida donde la había". "La realidad de Cataluña tiene mucho que ver con el esfuerzo de la gente de la tierra", aseguró.

Por otra parte, afirmó que "tiene que haber gobierno" y que "tiene que investirse al presidente". "Tenemos que seguir hablando, para seguir ampliando la confianza entre las fuerzas progresistas y si hoy no se dan las condiciones, no podemos tomar a la gente por tonta. No podemos pensar que los españoles se equivocan", expresó García-Page. También quiso recordar que "todos los españoles van a votar pensando que su voto es útil" y por eso pidió un "ejercicio de responsabilidad" pero con un orden: "El PSOE se dejó la piel para ganar las elecciones, después de un año de gobierno tras una moción de censura que fue la respuesta moral del país", concretó.