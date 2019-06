Milagros Tolón presenta el nuevo Gobierno del PSOE en Toledo con un guiño a la 'Transición Ecológica'

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, investida de nuevo en el cargo este pasado sábado en el acto de constitución de la nueva Corporación de la capital regional, ha presentado el equipo y las áreas de gobierno que ha establecido para esta legislatura (2019-2023), así como las concejalías que ocuparán los once ediles que trabajarán en el Ayuntamiento.

En rueda de prensa, Tolón ha desgranado las funciones y responsabilidades que tendrá cada uno de los componentes del equipo que gobernará, en minoría -la mayoría se establece en 13 concejales-, esta legislatura, en la que tendrá que alcanzar con otras formaciones para aprobar ordenanzas, presupuestos o las iniciativas que presente el PSOE en los plenos municipales.

“Cuando presenté la candidatura dije que iba a ser la que más se parecería a la ciudad de Toledo, por sus ocupaciones, las entidades donde han desarrollado su actividad o por la representación de los barrios. Era una candidatura pensada para ganar y gobernar y ahora estamos en esta fase”, ha apuntado la reelegida alcaldesa.

De la Cruz será la portavoz y Sabrido ostentará Urbanismo y Vivienda

La portavoz del Gobierno municipal diseñado por Milagros Tolón estará en manos de Noelia de la Cruz, que a su vez asumirá las responsabilidades de Obras, Servicios Medio Ambientales y Transición Ecológica; mientras que la viceportavocía del Ejecutivo local recae en Inés Sandoval, que compaginará esta función con la Concejalía de Igualdad, Juventud y Participación Ciudadana; y José Pablo Sabrido mantiene la vicealcaldía y gestionará Urbanismo y Vivienda, además de su cargo como diputado provincial.

En cuanto a las otras ocho concejalías, la edil Mar Álvarez será la encargada de Hacienda, Régimen Interior y Transparencia; mientras que Promoción Económica, Innovación, Empleo y Turismo serán las áreas de gestión de Francisco Rueda; ambos nuevos concejales de la Corporación municipal que iniciaba mandato el pasado sábado, junto a Marta Medina, que asumirá la responsabilidad de Parques y Jardines, y Francisco Armenta, concejal de Bienestar Social, Mayores y Personas con Discapacidad.

De otro lado, Juan José Pérez del Pino mantiene Seguridad Ciudadana y Movilidad, al frente de Cultura y Educación estará Teo García y la Concejalía de Deportes estará gestionada por Pablo García en el que es su primer mandato como edil del Gobierno de la alcaldesa Milagros Tolón; mientras que María Teresa Puig gestionará los Festejos y sumará Cooperación al Desarrollo.

Siete áreas de gobierno y sus tenientes-alcalde

Tolón ha dado a conocer también a los siete tenientes-alcalde que formarán parte de la Junta de Gobierno Local y que son: José Pablo Sabrido, Noelia de la Cruz, Teo García, Juanjo Pérez del Pino, Francisco Rueda, Már Álvarez y Chesco Armenta.

Esto supone que el Gobierno tendrá siete áreas de trabajo. Primero la de Presidencia, que incluye la Vicealcaldía, la Portavocía e Igualdad, y estará presidida por la propia Tolón. Hacienda y Transparencia será otra de las áreas, dirigida por Mar Álvarez y que incluye también Participación Ciudadana. La tercera, Promoción Económica, Innovación, Empleo y Turismo será responsabilidad de Francisco Rueda.

Nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

La cuarta área de Gobierno será la Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos, dirigida por José Pablo Sabrido y en la que se incluyen también el trabajo en Obras, Transición Ecológica y Parques y Jardines. Mientras que Juan José Pérez del Pino dirigirá el área de Movilidad y Seguridad Ciudadana, que incluye también el trabajo en Deportes.

De su lado, la de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico correrá a cargo de Teo García, un área que incluye también Festejos y Cooperación y Educación al Desarrollo. Y, por último, estará el área de Bienestar Social, dirigida por Francisco Armenta.

Restructuración de gobierno para dar “un nuevo impulso” a sus políticas

Tolón ha señalado que la restructuración de las nuevas áreas de gobierno obedecen “al nuevo impulso” que pretenden dar a sus políticas con las personas mayores, las personas con discapacidad o la transición ecológica. Asimismo, ha señalado su intención de profundizar en un nuevo modelo de desarrollo económico e innovación, “del siglo XXI”, con la intención de que sea “más sostenible”.

Respecto a la creación de la Concejalía de Mayores, en menos de Armenta, Tolón apunta que esta “velará por el envejecimiento activo y saludable”, mientras que ha justificado también la inclusión de Personas con Discapacidad -además de Bienestar Social- en esta concejalía al tratarse de un colectivo que “representa al 10% de la población”.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón / Ayuntamiento de Toledo

También, Tolón ha destacado la inclusión del apartado Transición Ecológica en una de sus concejalías -el mismo nombre utilizado por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Ministerio-. “Una de nuestras referencias será la agenda 2030 promovida por objetivos de desarrollo sostenible”, ha dicho la alcaldes, al tiempo que ha precisado es “la base de la agenda adoptada por el Gobierno de España” con la que abordarán los retos que supone el cambio climático, la globalización y el envejecimiento de la población.

“El urbanismo es un gran reto”

Preguntada por el cambio de carteras de José Pablo Sabrido, Tolón ha defendido que el área de Hacienda la ha dejado “muy bien” durante la pasada legislatura y que “el urbanismo es un gran reto” en esta legislatura para el que confía en el trabajo del vicealcalde.

También ha defendido la agrupación de otras competencias como el alumbrado o la gestión del agua en la Concejalía que ostentará Noelia de la Cruz. “Tiene que llevarlo la misma persona”, ha recalcado Tolón pues, a su juicio, es “lo más coherente” para llevar la gestión de las obras “en su totalidad”.

Menos asignación para los grupos y un liberado en cada uno de ellos

Cuestionada por las negociaciones para designar a los concejales liberados en esta legislatura, Tolón ha asegurado que cada uno de los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos IU- contarán con un concejal con dedicación a tiempo completo al Ayuntamiento, que serán los portavoces de cada uno de ellos -Claudia Alonso, Esteban Paños, Alberto Romero y José María Fernández, respectivamente-.

No obstante, aunque ha precisado que todavía no han cerrado con los grupos estas designaciones, Tolón apunta que al haber un grupo más en el Consistorio “los recursos son más limitados” para cada uno de ellos. “En la composición del nuevo Consistorio se debate no solo sobre el gobierno sino sobre los grupos, qué locales van a tener o su personal eventual. Lo estamos negociando. Si hemos cerrado ya que solo van a tener un liberado como concejal”, ha remarcado Tolón.