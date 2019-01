Molina (Podemos) pide evitar el "fuego cruzado" ante la cercanía de las elecciones

El secretario regional de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha dicho “alegrarse” ante el giro en la postura de la formación morada nacional cuando este lunes la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, anunciaba que su partido negociará con la plataforma de Íñigo Errejón antes de las elecciones autonómicas para buscar "la máxima unidad" e impedir que "los trillizos reaccionarios" (en alusión al pacto de las derechas de Andalucía) se hagan con el control de la Comunidad de Madrid.

El viernes, diez secretarios autonómicos de Podemos se reunieron en Toledo reclamando “unidad y responsabilidad” frente a la crisis abierta y un distanciamiento que parecía definitivo hasta ayer mismo.

“No sé si el mensaje ha tenido o no influencia” en la dirección nacional de la formación morada, ha dicho García Molina, en declaraciones a eldiarioclm.es tras la que vinieron a llamar ‘Declaración de Toledo’, pero, añade, “nosotros nos reunimos precisamente con esa idea de traspasar las pantallas y los marcos de unas y otras partes, hacer llamamiento a la unidad y a la responsabilidad en un momento en el que estamos demasiado cerca de unas elecciones que van a ser muy importantes”.

“Bienvenida esa idea” lanzada por Montero, ha comentado, pese a reconocer que “la situación es compleja” y apunta que “todos los pasos que se den, que inviten a reunirnos, a charlar, a negociar, es decir, a tomar esto políticamente que creo que es como tenemos que hacerlo, son bien recibidos”, frente a “las palabras con las que nos desacreditamos unos a otros. Nuestra gente ni lo quiere ni lo entiende”.

El “fuego cruzado” que “nadie entiende”

“Ojalá entendamos que el único camino que tenemos que seguir siempre es el de que haya más gente, y no menos, en este proyecto”, dice un José García Molina que, sin embargo, desmiente que hubiera “preocupación” por el efecto que la crisis en la cúpula de la formación a cuenta de la Comunidad de Madrid, pudiese tener en los comicios autonómicos y municipales de mayo en la región.

“No, no…En Castilla-La Mancha nuestra hoja de ruta está muy clara y creo que, en general, el camino que nos hemos dado es el adecuado”, asegura, para matizar que “es verdad que cuando en un determinado momento aparecen tantas incertidumbres y en lugar de parar, de hacer una reflexión política, se inicia un fuego cruzado que nadie entiende y que no nos conviene, decidimos juntarnos para reflexionar colectivamente y lanzar un mensaje de unidad”.

“Lo que uno puede pensar que se circunscribe a Madrid, en política y en este país, suele tener relevancia que traspasa fronteras. Pero no, no… No había preocupación entre las secretarías generales”, insiste. “No la había por el tema sino por el momento político y porque Podemos no puede ser un lugar del que la gente se marche sino al que se quiera venir y sumar”.

¿Lo que pide para Madrid lo aplica también a Castilla-La Mancha?, le preguntamos, al hilo de las desavenencias internas en la formación morada castellano-manchega que han protagonizado el propio García-Molina y el diputado regional David Llorente quien anunció que no concurrirá a las autonómicas tras un proceso de primarias que no considera limpio. “Quiero creer que sí pero eso lo tendrán que evaluar otras personas. Siempre he lanzado un mensaje de unidad, otra cosa es que a veces haya podido ser y otras no. Estoy convencido de que cuando vamos juntos nos va mejor”, asevera García Molina.

¿Y las confluencias con IU y Equo?

Con el estallido de la crisis en Podemos, el runrún en las comunidades autónomas se dejó sentir en plena negociación de candidaturas de confluencia con Izquierda Unida y con otras formaciones, como Equo, de cara tanto a las elecciones autonómicas como municipales.

García Molina lanza un mensaje de tranquilidad. “He hablado con el coordinador regional de IU para decirle que nuestra hoja de ruta está muy clara y que no hay ninguna variación. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que anunciamos. Estamos los dos en la misma línea”.

Ni siquiera cree que el proceso en Castilla-La Mancha pueda verse retrasado. “Cuanto antes mejor. Hay que esperar a que acabemos con nuestros procesos de primarias municipales para hablar del autonómico”.

Su homólogo en Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo, explica a eldiarioclm.es que el de Podemos “es un problema puntual de la Comunidad de Madrid que no tiene por qué salpicar a Castilla-La Mancha” y desvela que una resolución remitida desde la dirección federal a los responsables territoriales instaba a seguir trabajando en las confluencias autonómicas con la formación morada.

“Nuestro interés sigue siendo el mismo: crear una confluencia suficientemente amplia para cambiar la realidad de los castellano-manchegos”. La estrategia, dice Crespo, no ha cambiado y “quien lo obstaculice será quien tenga que dar las explicaciones pertinentes” porque “hay que anteponer los intereses colectivos a los personales”.