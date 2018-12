El diputado de Podemos David Llorente no concurrirá a las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha

El diputado castellano-manchego de Podemos y portavoz de su Grupo Parlamentario, David Llorente, ha decidido no concurrir a las elecciones autonómicas de esta comunidad autónoma. Llorente, que forma parte de la corriente anticapitalista del partido y que concurrió hace cuatro años por la provincia de Guadalajara, ha alegado que las primarias autonómicas que ganó el actual secretario general, José García Molina, “no han sido limpias”, afirmando que formaron parte de su equipo técnico personas que él mismo ha denunciado ante la Comisión de Garantías Democráticas de la formación morada y ante los tribunales.

Para contextualizar su decisión, el parlamentario ha recordado que durante la campaña de primarias solicitó la recusación de ese equipo técnico por su “evidente falta de transparencia y neutralidad”. Como ya expuso entonces, ha reiterado que formaron parte del mismo personas que eran al mismo tiempo candidatas en la lista de José García Molina y a las que ha denunciado ante la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos y ante un juzgado por delito de injurias y calumnias.

Según ha afirmado, durante el proceso de primarias también hubo un “incumplimiento reiterado” del protocolo de neutralidad de las redes sociales oficiales de Podemos, incluyendo la emisión durante al menos media hora en el último día de votación de un vídeo del candidato José García Molina llamando al voto desde las redes sociales oficiales del partido. A ello ha sumado “irregularidades en el proceso de votación”, como el hecho de que se mantuviese abierta la cabina telemática de votación durante más de un día adicional al período oficial de votación, o el “notable e injustificado” retraso con que se anunciaron finalmente los resultados. Fueron los motivos que le llevaron a pedir una auditoría externa del proceso de primarias y sus resultados por parte de una entidad independiente.

"Ni siquiera acuse de recibo"

“Ninguna de estas denuncias y solicitudes ha sido atendida por ninguna instancia del partido. Tanto es así que ni siquiera he obtenido acuse de recibo de estas denuncias y solicitudes. Es evidente que los cauces internos del partido no funcionan y es evidente que el proceso de primarias no ha sido limpio. Por todo ello, he decidido no concurrir a las próximas elecciones autonómicas”, ha destacado.

No obstante, ha dejado claro que seguirá trabajando como diputado autonómico de Podemos hasta el último día de la legislatura. Pero será la dirección regional del partido la que deba “asumir la responsabilidad del resultado electoral en las próximas elecciones autonómicas” y de “las consecuencias políticas y electorales de seguir formando parte en minoría del Gobierno del PSOE de García-Page”.

Respecto a si adoptará también medidas judiciales en el caso de las primarias, Llorente ya lo ha descartado. Ha dicho haberlo consultado con sus abogados: “Solicitar en un juzgado la impugnación de las primarias podría resultar en una anulación de los resultados con plazos y consecuencias difíciles de prever que podrían dañar al partido, lo cual no es mi intención”.

“Lo que sí he estado haciendo es apelar a los órganos del partido, que son los que deberían haber garantizado la limpieza del proceso. Desafortunadamente no lo han hecho. La responsabilidad es suya”, ha concluido.