El diputado de Podemos David Llorente se querellará por un escrito donde le acusan de "trato sexista"

Una petición interna de Podemos en Castilla-La Mancha a la Secretaría de Organización del partido ha desatado la polémica. Se trata de un escrito en el que, en la parte filtrada a los medios de comunicación, no aparecen los nombres de los firmantes: solo indica “el grupo de mujeres que conformamos el equipo técnico de Podemos Castilla-La Mancha”. En el mismo se acusa al diputado de la formación morada David Llorente de discriminación de género, de “hacer ostentación de su poder sobre nosotras” y de “amenazas que hacen evidente el trato sexista”. Solicitan a la dirección regional del partido que le “amonesten” por esta actitud. El diputado ha convocado inmediatamente a la prensa para desmentir tales acusaciones: “Es totalmente falso y carece de cualquier fundamento”.

“Es lamentable que algo tan serio como el machismo se trate de instrumentalizar contra mí de esta manera. Esto solo puede responder a una campaña de desprestigio motivada por mis posiciones políticas, que voy a seguir defendiendo en cualquier caso”, ha recalcado. Ha avisado de que seguirá defendiendo la necesidad de una “alternativa de cambio” frente al Gobierno de Emiliano García-Page y que seguirá exigiendo “explicaciones y responsabilidades” políticas por el “caso Incarlopsa”, en referencia al funcionamiento y futura construcción de macrogranjas de cerdos en Castilla-La Mancha.

Según ha explicado, los trabajadores y trabajadoras del Grupo Parlamentario no han firmado ese escrito, salvo en un caso, y dice no entenderlo, “porque es todo falso”. “El resto de personas firmantes no son trabajadores del grupo y en algunas casos son personas que ni siquiera conozco. Son acusaciones muy graves de amenazas, de discriminación por razón de género; son calumniosas, vulneran gravemente mi derecho al honor y son totalmente inadmisibles".

Por este motivo, ha precisado que el asunto está ya en manos de sus abogados y que en los próximos días acudirá a los tribunales para interponer una querella. “No voy a tolerarlo. No van a poder callarme”, ha afirmado, si bien no ha desvelado contra quiénes interpondrá la acción judicial.

Preguntado después en varias ocasiones por este asunto, por si esto refleja diferencias dentro del Grupo Parlamentario o por si ha hablado con el secretario general del partido y vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, Llorente ha repetido en varias ocasiones que el asunto está en manos de los abogados y que por respeto a ello no realizará más declaraciones. Sí ha querido agradecer “todos los mensajes de apoyo recibidos de muchos compañeros y compañeras de toda Castilla-La Mancha que evidentemente saben que esto es totalmente falso”.

David Llorente es uno de los dos diputados que Podemos tiene en Castilla-La Mancha, junto con la también secretaria de Organización, María Díaz, quien de momento no se ha pronunciado al respecto. Llorente, parlamentario por Guadalajara, forma parte de la corriente ‘crítica’ del partido y se ha mostrado siempre contrario a la entrada de Podemos en el Gobierno de García-Page que se formalizó en agosto del año pasado.