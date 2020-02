Una senadora del PP considera “adoctrinamiento” un vídeo musical con niños que defienden la igualdad y la tolerancia

El próximo viernes, día 21 de febrero, está previsto que los alumnos y alumnas del Colegio Ciudad de Nara de Toledo canten una canción que defiende la igualdad, el feminismo, la coeducación y la tolerancia en las aulas. Se trata del tema cantado en el vídeo musical "Depende de los dos", un proyecto educativo de los centros CRA Alto Gállego y CEIP Puente Sardas, de la provincia de Huesca, que se ha hecho viral en las redes. Al PP no le ha gustado. La senadora Pilar Alía ha denunciado en la red social Facebook que se trata de "adoctrinamiento".

En medio del debate que aún perdura sobre el establecimiento del veto parental por parte del Gobierno de Murcia a iniciativa de Vox, la senadora publicó una entrada en Facebook que posteriormente ha borrado y donde acusa a la canción de "adoctrinar".

Mensaje de la senadora Pilar Alía en Facebook, posteriormente borrado

"¿Se adoctrina a los niños en los colegios? La respuesta es SÍ. Esta tarde varias madres y amigas, con hijos en el Colegio Ciudad de Nara de Toledo, me comentan que sus hijos el viernes con motivo del Carnaval, cantarán la canción que os dejo. Juzgar por vosotros mismos. Si esto no es adoctrinar, que venga Dios y lo vea", afirmaba en su publicación.

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE en Castilla-La Mancha, Miguel Zamora, ha felicitado al centro colegial por esta canción, al tiempo que ha cargado contra la parlamentaria toledana por "poner en duda que se esté adoctrinando a los niños" con ese vídeo. "¿Para eso quiere el PP el 'pin parental'?", se ha preguntado el dirigente socialista, quien ha lamentado "profundamente" este tipo de manifestaciones que "ponen en duda la labor que se realiza en colegios públicos".

El vídeo al que hace referencia Pilar Alía y que considera "adoctrinamiento" es el siguiente:

Esta es la letra de la canción:

"Alma y Juan aprenden juntos

y juegan juntos, son diferentes, ¡o no!

Said y Mar trabajan juntos,

juntos construyen un mundo mejor.

Fuerte, valiente, inteligente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

podemos ser tú y yo.

Feliz, alegre, independiente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

podemos ser tú y yo.

María es escritora, Pedro es albañil

y tú tendrás que ser lo que te guste a ti.

Cantante, deportista, médico, albañil,

de todos los colores nos vamos a vestir.

Fuerte, valiente, inteligente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

podemos ser tú y yo, podemos ser los dos.

Feliz, alegre, independiente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

podemos ser tú y yo,

depende de los dos.

Si tú eres violinista o yo amaso el pan,

cuando vuelvas a casa igual hay que limpiar,

apretar un tornillo o sentarse a descansar.

No es de chicas o de chicos

planchar o cocinar, por el mismo trabajo

lo mismo hay que cobrar.

Las caricias y besos cuando quieres se dan,

aquí nadie es más fuerte ni de tu propiedad.

Ni el más mínimo grito vamos a tolerar,

si te unes a nosotros lo vamos a lograr

Es trabajo de todos ¡creer en la igualdad!

Fuerte, valiente, inteligente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

podemos ser tú y yo, podemos ser los dos.

Feliz, alegre, independiente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

podemos ser tú y yo.

Fuerte, valiente, inteligente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

podemos ser tú y yo, depende de los dos.

Feliz, alegre, independiente.

No tiene masculino, no tiene femenino,

Podemos ser tú y yo, depende de los dos".