El PP solicitará al juzgado que amplíe la investigación de las oposiciones de Sanidad a otros procesos selectivos

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Carlos Velázquez, ha anunciado que el PP va a solicitar al juzgado que amplíe la investigación de las oposiciones de Sanidad a "otros procesos selectivos de Emiliano García-Page en la región".

Así lo ha señalado antes de la Comisión de Sanidad, celebrada en las Cortes Regionales, donde ha apuntado que en estos momentos la Oferta Pública de Empleo Público "se encuentra en los tribunales tras la posible filtración del examen a Médico de Familia". En este sentido, el 'popular' ha asegurado que ha sido la propia Fiscalía la que ha afirmado – en un comunicado- que va a interponer una denuncia en el juzgado porque podría haber indicios de delito.

El dirigente popular ha anunciado que el PP se va a personar en la causa y tratará de facilitar “todo lo posible” la investigación, ya que más allá del "escándalo" de la oposición a Médico de Familia, el proceso selectivo de Médico de Urgencias también ha resultado ser “muy sospechoso”.



De esta manera, Velázquez ha explicado que el director médico del Hospital de Alcázar de San Juan ha quedado primero, con una diferencia de 15 puntos sobre la segunda aspirante, un caso que resulta “muy llamativo”. Además, ha asegurado que el presidente del Tribunal es el actual coordinador general de Urgencias, un puesto de carácter político – y que al mismo tiempo ostentó el cargo de gerente del Hospital Mancha Centro de Ciudad Real hasta el año 2011, y cuya directora médica era Regina Leal-.

Así, Velázquez ha denunciado que el presidente del Tribunal tiene una “vinculación directa” con el PSOE porque ha sido gerente en la época de Barreda, por lo tanto, el PP entiende que alguno de los procesos de esta Oferta Pública de Empleo "no ha sido limpio". Velázquez también ha anunciado que el PP, en las Cortes Regionales, solicitará el acceso a las plantillas de corrección de los exámenes para Médico de Familia y para Médico de Urgencias.

Iñigo Cortázar FOTO: Europa Press

El SESCAM confía en que el proceso "sea ágil"

Por su parte, el director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Iñigo Cortázar, tras la suspensión del proceso selectivo para el acceso a la categoría de Medicina Familiar y Comunitaria de la Oferta Pública de Empleo de 2016 por una presunta filtración en el examen de oposición, ha confiado en "agilizar el proceso lo máximo posible".

Cortázar, a preguntas de los medios antes de comparecer en la Comisión de Sanidad de las Cortes, ha señalado que el Sescam está valorando personarse en el procedimiento, aunque no lo ve necesario "porque todo lo que conoce el Servicio de Salud está en manos de la Fiscalía". Además ha insistido en que "hasta que el juez no se pronuncie" no se podrá acometer ninguna actuación, en el sentido de dar una respuesta a los opositores.

En cualquier caso, ha comentado que la única irregularidad que se ha detectado ha sido la de esa especialidad, porque "en todos los demás no ha habido ninguna". En este sentido, y tras las manifestaciones previas del PP, el director general ha recordado que "la Fiscalía está aquí" cerca y quien quiera puede ir al juzgado a denunciar.

El pasado 25 de abril, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha dio traslado a la Fiscalía Provincial de Toledo de diversa documentación con "indicios relevantes" que pudieran apuntar a una posible filtración en el examen de Medicina Familiar y Comunitaria, celebrado el 8 de abril, ha informado el Sescam en nota de prensa.

Recientemente, el Ministerio Fiscal ha comunicado al Sescam en un escrito dirigido al director general de Recursos Humanos su decisión de formular denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia de Toledo.