El PSOE gana las elecciones en Castilla-La Mancha y podrá gobernar con mayoría absoluta

El PSOE gana las elecciones en Castilla-La Mancha con una mayoría absoluta que le permitirá gobernar en solitario. Al 90% escrutado, el partido de Emiliano García Page obtiene 19 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta (en 17). Su actual socio de Gobierno, Podemos, se queda sin representación parlamentaria en su coalición con IU y Equo. Sus resultados han hecho que su secretario general en la región, José García Molina, haya puesto su cargo a disposición del partido en la misma noche electoral. Tampoco Vox obtiene representación parlamentaria.

El Partido Popular es la segunda fuerza política de la comunidad, con diez escaños y un 28,75% de los votos. Ciudadanos, que en las anteriores elecciones se quedó en blanco, consigue entrar en el parlamento castellanomanchego con cuatro escaños. La formación naranja, liderada por Carmen Picazo, se ha hecho con el 11,47% de los votos.

"¡19!, ¡19!, ¡Presidente!, ¡Presidente!", coreaban las decenas de afiliados y simpatizantes del PSOE que se reunieron en el Cigarral Ángel Custodio para recibir a Emiliano García-Page. Visiblemente emocionado, el socialista compareció acompañado de la práctica totalidad de su Gobierno, así como de su 'número 2', Sergio Gutiérrez, el expresidente autonómico José Bono y su familia. "Toda la intervención que puedo hacer se resume en una palabra: gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los ciudadanos", afirmó.

"Se acabaron las elecciones, ahora toca el turno del cien por cien de la región y el país apoyando al Gobierno de España. Es al partido al que le pido hoy más que nunca ser el partido de todas y todos", recalcó el recién electo presidente por mayoría absoluta de la Junta de Comunidades. El resultado, aseveró, va "mucho más allá de la izquierda y la derecha"; "es un voto en realidad de autoestima colectiva de Castilla-La Mancha", remató.

Calificó el resultado como uno "histórico" a nivel político y aseguró sentirse orgulloso de que su "gente no sea nada sectaria". "Me importa más saber que hay mucha gente que, aunque no me haya votado, en realidad celebra que hayamos ganado. eso nos da mucho más que una mayoría, nos da una fuerza extraordinaria". A esto, añade que "terminarán de rematar las cinco diputaciones provinciales" y que es una mayoría "amplia no en términos electorales, sino de sensibilidad". "Se ha acabado la lucha política", concluyó.

"Van a ser cuatro años magníficos", prometió. "Ese es mi compromiso de verdad, amigas y amigos". "Han sido cuatro años limpios, decentes, honestos, sin una mota de polvo y esto noes fácil decirlo en política", analizó. Finalmente, pidió que la mayoría que ha conseguido el partido se traduzca en un "gran acuerdo social", en el que se sientan representados "los que me votaron, los que votaron a Podemos, los que votaron a Ciudadanos, los que votaron al PP".

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido felicitar a Emiliano García-Page tras haber sido el “claro vencedor” de las elecciones y ha reconocido que los datos de la formación no han sido buenos en Castilla-La Mancha. “Hoy hemos perdido las elecciones y el resultado del PP no es bueno y hemos perdido con mucha diferencia”.

El ‘popular’ ha recordado que recogió el testigo del partido en octubre y desde ese momento ha estado trabajando para poder recorrer el mayor numero de pueblos, ciudades y colectivos durante estos meses. “Hemos trabajando intensamente, he recorrido más de 100.000 kilómetros para llevar a cabo el proyecto de renovación e ilusión para el PP en Castilla-La Mancha. Si bien es cierto que hemos perdido las elecciones, no es menos cierto que hemos obtenido seis puntos más que en las elecciones generales y también habremos obtenido en torno a los 300.000 votos, 35.000 votos más que hace un mes”.

“Desde hoy mismo, me pongo a trabajar por Castilla-La Mancha, desde la posición que han querido los castellano-manchegos que es liderando claramente la oposición y con mas compromiso, ilusión y entrega que nunca para liderar la oposición y ser una alternativa de gobierno”, ha señalado Núñez, quien además ha asegurado que no ha pensado en ningún momento ni en dimitir ni poner su cargo a disposición del partido. “Termine la campaña diciendo que tenia mas fuerza y compromiso que nunca para seguir trabajando por Castilla-La Mancha y hoy tengo más fuerza que nunca para seguir haciéndolo”.

No era el resultado que esperaban en Ciudadanos Castilla-La Mancha, que aspiraban a entrar en las Cortes regionales con un mayor resultado. Al final los vecinos de la región les han dado cuatro representantes en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha que, si bien es cierto que hace que la entrada sea llamativa -- pasan de 0 a 4 en una legislatura-- no consiguen ser determinantes ya que el PSOE de Page ha conseguido la mayoría absoluta.

Carmen Picazo, la candidata a la presidencia de la Junta de Comunidades, ha destacado que su entrada ha llevado aparejada que los "extremos", Unidas Podemos y Vox, se hayan quedado fuera del órgano de representación Autonómica. "Nos hemos consolidado como la única alternativa al bipartidismo", ha insistido Picazo que ha agradecido 109.000 votos que han obtenido en Castilla-La Mancha. Votos que quieren usar "para hacer políticas constructivas y útiles".

Tras felicitar al candidato socialista, Emiliano García-Page, por los resultado obtenidos que le han valido la mayoría absoluta para gobernar los próximos cuatro años, ha avanzado que pondrán en marcha "políticas constructivas" tanto en la Junta como en los municipios de Castilla-La Mancha donde han obtenido representación y donde han conseguido "ser llave"