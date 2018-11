Publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la aprobación definitiva de Puy du Fou

El Consejo de Gobierno ha aprobado de manera definitiva el Proyecto de Singular de Interés (PSI) del parque temático Puy du Fou en Toledo, del que tendrán que comenzar las obras en un plazo máximo de tres meses después de que el Ayuntamiento de Toledo autorice los proyectos de ejecución de la primera fase y la ocupación de los terrenos -situados en una superficie de 1.610.967,82 metros cuadrados (m²) dentro de la finca Zurraquín- sea legalmente posible.

Según indica el Acuerdo del Consejo de Gobierno que publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el plazo máximo para llevarse a cabo estas obras que están divididas en cinco fases será de diez años, hasta el mes de enero del año 2028, cuando tendría que estar terminada la última fase de este PSI. La primera fase de la mismas, con las que se prevé llevar a cabo un espectáculo nocturnoque se estrenará el 30 de agosto de 2019, arrancaría el próximo mes de enero con una duración de entre ocho y nueve meses.

Aunque la empresa promotora no dispusiera legalmente de todo el terreno que abarca el proyecto para iniciar la construcción del parque de ocio, sí que podría comenzar las obras sobre los terrenos que son de su propiedad y las obras que afecten a las conexiones exteriores, siempre y cuando se hayan obtenido las preceptivas autorizaciones por los órganos competentes.

La segunda fase del proyecto comenzaría en septiembre de 2019 y finalizaría en marzo de 2021 (17 meses), la tercera lo haría en octubre de 2021 y concluiría en enero de 2023 (16 meses), la cuarta empezaría en octubre de 2023 y duraría hasta enero de 2025 (16 meses) y, por último, la quinta fase se llevaría a cabo entre enero de 2027 y enero de 2028 (13 meses).

No obstante, para llevar a cabo el conjunto de edificaciones, instalaciones y obras a ejecutar, que contemplan un total de 33 proyectos adscritos a cada una de las fases, tal y como se recogen en el PSI, se deja abierta también la posibilidad abierta al promotor de diferir la ejecución material de las mismas en una fase distinta de las inicialmente indicadas.

Contra el acuerdo publicado en el DOCM, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado desde este viernes, 23 de noviembre, ante la Consejería de Fomento, o directamente un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde este viernes, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

El Ayuntamiento de Toledo cobrará un 2% de las inversiones

Aunque el proyecto no altera la clasificación de suelo prevista en el Plan de General de Ordenación Urbana (PGOU) de Toledo de 1986 en todas las parcelas afectadas por el PSI (suelo no urbanizable sin protección, equivalente al suelo rústico de reserva según nomenclatura del TRLOTAU), sí propone las siguientes categorías y subcategorías de suelo rústico no urbanizable: 1.048.877,9 m² de protección paisajística, 331.803,7 m² de protección forestal: 469.689,1 m² de protección ambiental del Dominio Público Hidraúlico (DPH) y 12.401 m² de protección cultural (arqueológico).

En este sentido, entre los deberes legales derivados del régimen de suelo rústico figura el pago del canon de participación municipal en el uso o aprovechamiento en este tipo de suelo, cuya cuantía es del 2 por ciento de la inversión en obras, construcciones e instalaciones a realizar. Dicho canon se devengará con la concesión de la aprobación de los proyectos técnicos de ejecución de obras por parte del Ayuntamiento de Toledo para este proyecto, que contempla una inversión total de 243 millones de euros en los próximos diez años.

El acuerdo del Consejo de Gobierno indica también que la tramitación de los procedimientos expropiatorios que sea preciso llevar a cabo sobre las parcelas afectadas por el ámbito del PSI, la empresa promotora de forma principal, y subsidiariamente la empresa matriz Grand Park du Puy Du Fou SAS, asumirá el pago del justiprecio que pudiera resultar de posibles resoluciones administrativa.

Así, cabe destacar que, por ejemplo, un total de 207.144 m² tendrán que ser expropiados de una finca privada que pertenece a dos propietarios. Por otra parte, la superficie total del parque afecta también a 10.314 m2 de dominio público, 5.196 del Ayuntamiento de Toledo y el resto de la Junta de Comunidades.

Plan de desmantelamiento y de Emergencia por Sequía del propio parque

Por otra parte, antes de la puesta en funcionamiento del parque, Puy du Fou deberá presentar un Plan de desmantelamiento y cierre detallado, que incluya el compromiso por parte del promotor de su ejecución y que deberá obtener el visto bueno de la Viceconsejería de Medio Ambiente, así como también un Plan de Emergencia por Sequía del propio Parque.

Otro de los requisitos que tendrá que cumplir el promotor tras esta aprobación definitiva, será tramitar el expediente de modificación del trazado del bien de dominio público municipal ‘Camino de Argés a Corral Rubio’ ante el Ayuntamiento de Toledo.