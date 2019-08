SATSE denuncia la agresión a un enfermera que fue amenazada cuchillo en mano

El Sindicato de Enfermería SATSE Albacete ha denunciado una agresión a una enfermera y una médico ocurrida este pasado sábado, 17 de agosto, durante un aviso domiciliario en La Gineta, dependiente del centro de salud de La Roda. Tal y como ha trasladado el sindicato a los medios de comunicación, este episodio violento ocurrió sobre las 21.30 horas tras recibirse un aviso en el Centro de Salud para atender en un domicilio de La Gineta a una paciente aquejada, al parecer, de un ataque de ansiedad. Hasta el domicilio se desplazaron ambas profesionales y a la vista del estado de la paciente y tras intentar calmarla sin éxito, le dijeron que la trasladarían al Hospital del Perpetuo Socorro de Albacete.

Sin embargo, la paciente se negó al traslado y pidió a las sanitarias que llamaran a su hermano. Así se hizo y al llegar el hermano, lejos de calmar a la paciente y ostensiblemente nervioso comenzó a increpar a la enfermera y a la médico. Ante el nerviosismo y la agresividad mostrada por el hombre y no siendo conveniente para la paciente dejarla sola esa noche, se llamó a la Guardia Civil para que acudiera al domicilio y ayudara a calmar tanto a la paciente como a su hermano.

En ese momento la paciente se salió de la sala y volvió a ella con un cuchillo de cocina en actitud agresiva para ambas sanitarias, que intentaron convencerla de que no sería ingresada contra su voluntad. Entonces, el hermano al enterarse de que se había llamado a la fuerza pública amenazó y coaccionó a ambas sanitarias advirtiéndoles de que si no llamaban de nuevo a la Guardia Civil diciéndoles que no era ya necesaria su presencia “no saldríamos de allí vivas”, tal y como han relatado ambas profesionales.

Tras las amenazas y coacciones las sanitarias realizaron la llamada a la Guardia Civil y tras finalizar se marcharon corriendo del domicilio. Con posterioridad, tanto la Guardia Civil como el 112 acudieron al domicilio en el que, sin embargo, no les abrieron.

Las profesionales han denunciado los hechos ante la Guardia Civil y también han presentado la comunicación de este episodio violento ante el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Necesidad de concienciación

SATSE considera inaceptable este tipo de agresiones contra los profesionales sanitarios y pide que se adopten las medidas de seguridad “eficaces y contundentes” para evitar este tipo de ataques. Además el Sindicato de Enfermería destaca la importancia de aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas y desarrollar protocolos de actuación ante agresiones que no se queden en el papel.

Desde SATSE se aboga igualmente por poner todos los medios necesarios para la concienciación de los usuarios del sistema sanitario, para el buen uso de los medios que el Sescam pone a su disposición, ya que, no se entiende el maltrato físico y verbal que deben de soportar de forma tan frecuente los trabajadores. Además, el sindicato de Enfermería insta igualmente a los profesionales sanitarios a que denuncien todas las agresiones, tanto físicas como verbales, como mejor instrumento para disuadir a los posibles agresores, así como para que se refuercen las medidas de seguridad en los centros y se aumente el número de profesionales.

Bajo el lema “Stop agresiones. Nada justifica una agresión”, SATSE está llevando a cabo una nueva campaña de información y sensibilización para acabar con este grave problema que afecta, especialmente, a los profesionales de Enfermería. Todas las acciones buscan sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares.