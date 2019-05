Sanz critica el "tono agresivo" del candidato del PP en el debate y su intento por "afear" las listas de espera

Días de reacciones tras el debate electoral televisado este lunes en Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad, Jesús Fernandez Sanz, ha señalado que vio a un presidente, pero no vio aspirantes a la Presidencia de la Junta, incidiendo en que el candidato del PP, Paco Núñez, recurrió al "tono agresivo" que ha utilizado en las Cortes cuando le ha tocado debatir sobre temas de sanidad.

"Vi la repetición de cuatro años en el candidato del PP que yo he sufrido en las Cortes, y que he tenido ocasión de escuchar en este tono de voz, en ese tono agresivo, que a veces ni me enteraba de lo que me quería decir. Me parece que es mucho mejor el diálogo, la moderación y en ese sentido no podía hacer ninguna análisis de sanidad", ha señalado el consejero.