El diluido ‘feudo’ de Vox en Toledo: no gobernará en ningún municipio y se queda sin representación regional

Vox llegaba a la cita de las elecciones municipales con el empuje que supusieron para la formación los resultados obtenidos en las pasadas elecciones generales de abril, en las que consiguió ser el partido más votado en cinco localidades de la provincia de Toledo y superar al PP en otras 20.

Sin embargo, la formación liderada por Santiago Abascal no ha conseguido ser la fuerza más votada en ninguno de los 204 municipios de la provincia y no gobernará en ninguno de ellos.

En concreto, en el conjunto de la provincia, Vox ha obtenido un total de 15.894 votos -el 4,38%-, convirtiéndose en la quinta fuerza política, por detrás de Unidas Podemos –el partido más votado en toda la provincia ha sido el PSOE, por delante de PP y Ciudadanos-. Esta cantidad de votos, le han valido a la formación de extrema derecha para conseguir un total de 35 concejales, tres de ellos en Talavera de la Reina y otros dos en Toledo.

Además, la formación no ha conseguido tampoco obtener ningún representante en la Junta de Comunidades, ni tan siquiera el de su candidato a la Presidencia, Daniel Arias, que tras conocer los resultados de este domingo señalaba que “quizá” no han sido capaces de explicar el mensaje del partido “todo lo bien” que debían. No obstante, ha celebrado que han pasado a tener “muchos votos” partiendo de cero -618 apoyos tuvo en 2015 en toda la provincia-, al tiempo que ha desvelado que tiene “ganas” de seguir adelante con el proyecto de Vox, si bien se pone a disposición de la formación.

Como decíamos, Vox sí se alzó como primera fuerza en cinco localidades de la provincia en las pasadas elecciones generales: Carranque y Lominchar, donde no se han presentado en las municipales; Palomeque, donde ha sido última fuerza con 36 votos, el 6,92%, y no tendrá representación; Cedillo del Condado, en el que ha sido cuarta fuerza con un edil tras obtener 176 votos, el 11,35%, y donde Ciudadanos gobernará con mayoría absoluta; y Layos, municipio en el que ha sido cuarta fuerza con 42 votos, el 9,21%, y donde no ha obtenido concejal.

Daría el gobierno al PP en Consuegra, Fuensalida, Cervera de los Montes, Ocaña y Huerta de Valdecarábanos

No obstante, algunos de los concejales obtenidos por Vox en la provincia le servirían para alzar al PP en los gobiernos de varios municipios. Así, en Consuegra, donde PSOE y PP empatan a ediles, Vox podrá dar a los ‘populares’ el gobierno con su concejal. La misma situación se produce en Cervera de los Montes y Huerta de Valdecarábanos, donde PSOE y PP cuentan con tres ediles y Vox decantará la Alcaldía con su concejal.

En otros municipios como Ocaña, donde ha conseguido dos concejales, la suma con PP y Ciudadanos valdría también para aupar en el gobierno local a los ‘populares’. Asimismo, en Yepes, donde el PP roza la mayoría con 6 concejales, el que ha obtenido Vox valdría también para darles el gobierno, aunque hay otras formaciones como Ciudadanos y UCIN -con un concejal cada una- que también podrían facilitar la investidura del PP.

También podrá ser decisivo el concejal que ha obtenido Vox en Fuensalida, donde la mayoría se alcanza con los 9 diputados que sumarían junto a PP -7- y Ciudadanos -1-, y donde el PSOE ha quedado como primera fuerza con 8 concejales.

El caso más curioso en la provincia se da en Aldeanueva de San Bartolomé, donde Vox ha obtenido dos concejales con los que será el único representante en la oposición de un ayuntamiento que liderará el PSOE con mayoría absoluta, tras dejar fuera del Consistorio al PP.

Resto de municipios de Toledo con representantes de Vox

El resto de concejales obtenidos por Vox en localidades de la provincia donde no tienen opción de formar gobierno o apoyar uno de derechas, se encuentran en: Seseña -2-, Quintanar de la Orden -2-, Yuncos -2-, Torrijos -1-, Ontígola -1-, Numancia de la Sagra -1-, Ugena -1-, Méntrida -1-, Villaluenga de la Sagra -1-, Yeles -1-, Santo Domingo-Caudilla -1-, Barcience -1-, Casarrubios del Monte -1-, Cedillo del Condado -1-, Yeles -1-, Burguillos de Toledo -1- y Nambroca -1-,