El sector del ajo considera insuficientes las medidas para disponer de mano de obra ante la cercanía de la recogida

La Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España (ANPCA) ha mostrado su profunda preocupación por la disponibilidad de mano de obra para la cercana campaña de recogida del ajo español.

A juicio del sector, el próximo comienzo de la campaña de recolección de la nueva cosecha de ajo, entre finales de abril y primeros de mayo, urge a tomar las de decisiones oportunas para que la alta demanda de mano de obra, que se cuantifica en unos 4.500 trabajadores en esta primera fase, pueda ser cubierta en su totalidad y se desarrolle con normalidad para que el ajo nuevo alcance los lineales de los supermercados españoles y europeos.

La Asociación insta al gobierno para que, tal y como ya han hecho otros países europeos como Alemania y Francia, adopte la directriz europea de libre movilidad de los trabajadores considerados críticos, y que facilite el desplazamiento de estos, articulando con urgencia los requisitos a cumplir para garantizar su puesta disposición para esta campaña de recolección que está a punto de comenzar. Si las medidas a adoptar son similares a las de Alemania, con cuarentena de 15 días para aquellos trabajadores desplazados a los centros de trabajo de otras zonas, nos encontramos en el límite del plazo debido al comienzo de la campaña de recolección a primeros de mayo.

A su juicio, el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de empleo agrario que el pasado día 7 de abril publicó el BOE, no responde en manera alguna a las necesidades de este sector. Los criterios de proximidad que este R.D.L establece en su art. 2.2, son imposibles de llevar a cabo en el sector del ajo con empresas que cuentan con numerosos centros de trabajo (campos de recolección), repartidos por toda la geografía española, en medios rurales y cuya población, parada o no, es escasa, por lo que no podrán cubrir las necesidades de mano de obra de la recolección. Una sola hectárea de ajo necesita de unos 50 jornales para su recolección y la explotación media cuenta con unas 24 hectáreas de superficie.

La falta de tiempo en planificar la formación, el conocimiento y la aplicación de las medidas de protección laboral a nuevos trabajadores procedentes de otros sectores y que, en su inmensa mayoría, no cuentan con formación en el sector y en los procedimientos a seguir en la recolección, es otro aspecto que considerar. El sector lleva años apostando por la formación de sus trabajadores con el objetivo de garantizar la calidad del producto a través de un corte adecuado (un trabajo manual casi artesanal) que se consigue en el momento de la recolección. La inversión en cursos de formación ha sido cuantiosa y difícil de reproducir en un espacio de tiempo tan reducido.

Advierten de que la imposibilidad de disponer de mano de obra suficiente provocará un grave perjuicio al sector y al consumidor, no pudiendo cubrir la alta demanda española y europea provocada como consecuencia de la situación actual. Esta situación de falta de mano de obra ya se está viendo reflejada en otros cultivos como el espárrago, la naranja o la cebolla, donde la recolección no se está pudiendo llevar a cabo con normalidad debido a la falta de mano de obra y, por tanto, se está recurriendo a la importación de producto que conlleva un encarecimiento del precio al consumidor.

Dado que España es el principal país productor de ajo europeo y único suministrador de ajo de total garantía de calidad sanitaria, si la falta de mano de obra se llega a producir en el cultivo del ajo, puede crear un desabastecimiento de los mercados, y la imposibilidad del consumidor de poder acceder a un producto básico en la dieta mediterránea como es el ajo, fuente de numerosos beneficios para la salud y considerado como antibiótico natural.

ANPCA representa actualmente a 1.891 productores y a las 67 empresas, cooperativas y organizaciones de productores de frutas y hortalizas más importantes de comercialización de ajo en España que en su conjunto suponen el 78% del total de la producción comercializada en nuestro país, alcanzando una superficie de cultivo de 15.250 has acreditadas. Estas cifras convierten a esta Asociación en el referente del sector, tanto a nivel de comercialización como de producción en España y Europa.