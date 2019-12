¿Es realmente el ATC un buen regalo para tu pueblo?

El Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha ha acogido este viernes la proyección de 'El Regalo', un documental que invita a reflexionar sobre la energía nuclear en España, especialmente a raíz de la decisión en 2011 de instalar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca.

Dirigido por Sebastián Martín y Eduardo Soto, se persigue documentar ocho años de un ATC en ciernes, con sus vicisitudes y sucesos más relevantes, poniendo en el objetivo a sus protagonistas: ciudadanos, expertos científicos, políticos, ecologistas, periodistas y médicos. Hablamos sobre este trabajo con uno de sus directores, Eduardo Soto.

¿Cómo surge la idea de hacer este documental?

Mientras rodábamos 'La Fuga', un cortometraje de ficción sobre lo que podría ocurrir en Cuenca en caso de que el futurible ATC tuviera un accidente verosímil, Sebastián Martín tuvo la idea de realizar un documental que recogiera la impronta que el ATC podía tener en la población de Villar de Cañas que en aquellos momentos aún consideraba esta instalación como un regalo magnífico.

Una vez comenzamos a hacer entrevistas nos dimos cuenta de que el tema había sido muy poco abordado y los documentales al uso carecían de la información que los ciudadanos deberían conocer antes de dar su beneplácito a esta compleja y controvertida instalación. Parecía evidente que el regalo del ATC podía resultar menos atractivo de lo que aparentaba.

¿Cuánto tiempo han dedicado a su realización y qué vamos a poder ver en él?

Han sido dos años de trabajo en los que lo más delicado ha sido trenzar las más de 40 horas de entrevistas y desenvolver 'El Regalo' con un hilo argumental que hiciera comprensible y amena tanta información, muchas veces de difícil asimilación por su calado científico y técnico.

El Regalo responde a cuestiones que no se conocen ¿Un ATC es realmente un buen regalo para tu pueblo? ¿Cuál es el cometido del ATC y cómo funciona? ¿De qué clase son los residuos? ¿Son de baja, media o alta actividad? ¿Durante cuántos años son peligrosos para la salud o el medio ambiente? ¿Después de la construcción de estas instalaciones el personal fijo vivirá en Villar de Cañas? ¿Existe peligro de radiación en circunstancias normales? ¿Habrá algún día una solución definitiva a los residuos nucleares? ¿Podemos aprender algo de las poblaciones que albergan instalaciones de este tipo (El Cabril, Palomares, Andújar)? ¿Cuáles son las consecuencias de las catástrofes nucleares de Chernóbil y Fukushima?

Documental 'El Regalo'

¿Qué le diferencia del otro documental, 'La Fuga'?

La Fuga es un filme trágico que evidencia para las emociones lo que puede significar aceptar graciosamente que un peligro como los residuos nucleares se asienten a menos de 40 kilómetros de tu almohada. 'El Regalo' documenta los hechos y las opiniones de una circunstancia concreta, en un lugar y en un momento concreto de la historia, se ofrecen datos e información sobre la energía nuclear, su historia y sus implicaciones a corto, medio y largo plazo, y, en un momento tan delicado de nuestra historia climática, se ofrece un espacio para la reflexión sobre la energía que queremos legar para el futuro de nuestros hijos.

¿A quién va dirigido?

A todos los públicos. A los que quieren saber más, a los que piensan que la energía nuclear es inocua, a los que quieren saber qué alternativas se ofrecen para afrontar las necesidades energéticas sin afectar más la emergencia climática y sin dejar un regalo envenenado a las futuras generaciones.

Foto: Europa Press

¿Dónde se va a poder ver?

El documental ha sido seleccionado en los festivales de Cineotro (Chile), Fesiver (Colombia), Sea & Beach (Santa Pola) y se ha exhibido en la Noche de los Museos en Buenos Aires (Argentina). Próximamente recorrerá México y España. El Regalo subtitulado al inglés pronto se distribuirá a festivales y países de habla no hispana y al final de primavera se emitirá en CMM .

¿Cree que la gente tiene la suficiente información con respecto a la energía nuclear?

Desgraciadamente no. Ha habido poca información, muy sesgada cuando no decididamente ocultada. El Regalo cuenta una serie de accidentes que han sucedido en nuestro país y que han pasado desapercibidos. Trump decidió a principio de este año abandonar el tratado de no proliferación de armas nucleares y nadie se ha estremecido. Como sociedad estamos más atentos al 'Black Friday' que a los acontecimientos que van a marcar el futuro de nuestra civilización.

¿Tienen más proyectos en esta línea de cara al futuro?

Estamos produciendo una serie de programas para CMM sobre emergencia climática y las posibilidades de mitigación que ofrecen las energías renovables. En su momento Castilla La Mancha ha sido líder en producción renovable y tenemos ahora una oportunidad extraordinaria de convertirnos en una comunidad energética, responsable y valiente para asumir nuestra responsabilidad y compromiso con las generaciones futuras.