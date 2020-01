Ciudadanos Castilla-La Mancha: entre peticiones de "más democracia interna", la lealtad a Arrimadas y una "tercera vía"

La que fuera portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, forma parte de la Plataforma 'Ciudadanos Eres Tú', aunque no participará en la primera reunión que los críticos de la formación mantendrán este viernes en Barcelona por cuestiones personales.

En declaraciones a eldiarioclm.es confirma que habrá representación castellanomanchega -"irá una compañera de Seseña"- en un evento que pretende "dar a conocer a los afiliados el modelo de partido que proponemos" y explica que "se ha elegido Barcelona por conectar con los orígenes del partido". "Hablará, entre otros, uno de los miembros fundadores del partido Xavier Pericay, además de personas con distintos perfiles", detalla.

De Miguel espera que se produzca un "debate interno, que es muy sano" y que continuará la próxima semana en una nueva reunión en Madrid aún sin fecha. "Hace falta una democratización real en el partido" porque, dice, la estructura "sigue siendo piramidal" y todo "depende" del Comité Ejecutivo. "Es más maquillaje que otra cosa. Se crean órganos en los que participa el afiliado, pero la última palabra la siguen teniendo dos o tres personas".

"Espero que no se haga elegir entre papá y mamá"

¿Habrá candidatura alternativa de Francisco Igea a dirigir el partido? Orlena de Miguel no lo confirma: "La idea que llevamos es que la afiliación decida el modelo de partido, con la mayor unidad posible. Espero que lo de ayer de Inés [Arrimadas] lo dijera en un mal momento y que no se haga elegir a los afiliados entre papá y mamá. No va de esto. Ahora no hablamos de quién tiene que liderar sino de qué".

Se refiere a las palabras de Inés Arrimadas que ayer afeaba al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, sus críticas al sistema de organización interno de Ciudadanos e instaba a presentarse a las primarias si quiere un "partido de baronías".

La que fuera portavoz de la formación en Castilla-La Mancha, cargo del que fue cesada hace unas semanas, asegura que "se va sumando gente" a la plataforma Ciudadanos Eres Tú y que habrá representación castellanomanchega en el encuentro que los críticos de la formación celebran este viernes en Barcelona. "Llevamos muy poco tiempo, pero todos saben ya lo que queremos y no son baronías".

Picazo: "Nadie pone en duda el liderazgo de Arrimadas"

Y mientras, la nueva portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, también ha entrado en el cruce de declaraciones para defender que "nadie pone en duda" el liderazgo de Inés Arrimadas en Ciudadanos y que, a partir de 15 de marzo, habrá un modelo de partido decidido por los afiliados.

Carmen Picazo, actual portavoz de Ciudadanos Castilla-La Mancha Foto: Ciudadanos Castilla-La Mancha

A Picazo le han preguntado por las preguntada por las declaraciones del diputado regional de Cs David Muñoz Zapata sobre la petición de renovación en el partido y la sugerencia de una tercera vía, ha manifestado que, "cuando se habla de renovación, lo que está claro es que el próximo 14 y 15 de marzo serán todos los afiliados los que decidan el modelo de partido".

En esa cita se van a presentar enmiendas a los estatutos, al reglamento de Ciudadanos y va a salir un proyecto "liderado por Inés Arrimadas", un liderazgo "que nadie pone en duda".

Un diputado de Castilla-La Mancha pide una "tercera vía"

En paralelo, el diputado regional y secretario de Programas de Ciudadanos Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha dicho en su perfil de la red social Twitter que está "preocupado" por la situación interna de su partido en la región. Y es que, dice, "se han creado dos bloques: continuistas y revanchistas".

Estoy preocupado por la situación interna de Cs #CLM. Se han creado 2 bloques: continuistas y revanchistas. Pero aquí no sobra nadie.



Necesitamos renovación, pero renovación sin revanchas. Recorreré las 5 provincias de Castilla-La Mancha para conocer la opinión de los afiliados. pic.twitter.com/uKiXQ5t9v0 — David Muñoz Zapata (@MZapataDavid) January 31, 2020

"¿Revanchistas? ¿En qué consiste esa revancha? Creo que hay problemas con el diccionario…No le voy a demonizar. Hay personas que creen que las cosas están bien como están, supongo que serán los continuistas", dice Orlena de Miguel.

Una posición de continuismo que atribuye al propio Muñoz Zapata: "Él es consejero general y la ponencia de Estatutos le parece fenomenal, la ha votado en positivo. Otras personas como yo aquí y en toda España creemos que hay cosas que cambiar en nuestra estructura".

"Puedo admitir dos corrientes, la de continuismo y la del cambio, pero no la revancha porque no se va contra nadie ni nada. Lo ideal sería llegar a un acuerdo", concluye.

De hecho, el diputado regional ha asegurado que "somos muchos los que creemos, que aquí no sobra nadie y es posible que haga falta una tercera vía libre de egos e intereses" y que hace falta renovación, pero "sin revanchas personales" por lo que ha anunciado que recorrerá las cinco provincias de Castilla-La Mancha para conocer la opinión de los afiliados "No se trata de vender un proyecto que han diseñado otros. Se trata de construirlo todos juntos", ha apuntado.

De Miguel comenta a eldiarioclm.es que está "de acuerdo" con David Muñoz. "No sobra nadie" y también confirma que recorrerá la región, "de hecho ya he tenido alguna reunión" para explicar el modelo de partido que propugna ‘Ciudadanos Eres Tú’ y espera poder intercambiar opiniones con Muñoz.

Actualmente, las agrupaciones locales de Ciudadanos están debatiendo enmiendas a la ponencia de Estatutos que, junto a la ponencia de Estrategia, se votará y aprobará en la Asamblea General del 14 y el 15 de marzo.