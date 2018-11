Ciudad Real con los refugiados: "Seremos gotas de agua en un Mediterráneo que necesita manos"

'Gotas de agua' es el nombre del evento benéfico que acogerá Ciudad Real el próximo 8 de noviembre. Organizado por la Plataforma Ciudad Refugio de Ciudad Real, pretende concienciar y sensibilizar sobre la situación que viven las personas refugiadas en el Mediterráneo y apoyar económicamente el trabajo que están haciendo las asociaciones PROEM-AID y Arena. Este evento finalizará con el concierto del cantautor Tontxu que colabora altruistamente con este proyecto.

"Uno de los objetivos de la Plataforma Ciudad Refugio es trabajar en la sensibilización de la población sobre la realidad de las personas que se ven obligadas a huir de sus lugares de origen en búsqueda de refugio, asilo o protección internacional por motivos de diversa índole. Pensamos que era interesante organizar un evento que además de concienciar pudiese recaudar fondos para ayudar a alguna de las entidades o asociaciones que trabajan con refugiados", explica Celia Naharro, miembro de la Plataforma.

Este evento va dirigido a todas las personas que viven en Ciudad Real y que se sienten interpeladas por lo que está pasando, que quieren ayudar de alguna manera con su aportación económica o con su asistencia para informarse del trabajo que hace PROEM-AID y de cómo está ahora mismo la situación en el Mediterráneo central y en la isla de Lesbos, en la que hay varios campos de refugiados en los que la Asociación también está presente.

Presentación del proyecto 'Gotas de Agua' FOTO: Ayuntamiento de Ciudad Real

"Tontxu es un cantautor que está y ha estado comprometido con diversas causas, dispuesto siempre a ayudar. Viene a Ciudad Real de forma totalmente altruista para apoyar este evento. Además tiene muchos seguidores en Ciudad Real, donde ha tocado otras veces. Nos parecía interesante para que atrajese a gente, personas a las que les guste Tontxu y que a partir de eso puedan salir del evento un poco más", asegura Celia.

Así en la Sala Zahora Magestic se instalará una exposición multimedia sobre el trabajo que está llevando a cabo PROEM-AID en la isla griega de Lesbos. Además habrá una mesa redonda con la presencia de Lara Lussón, voluntaria de PROEM-AID, de miembros de la Asociación Arena, así como representantes de la Plataforma Ciudad Refugio, de las entidades CEPAIM, Cruz Roja y MPDL, y la concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa. El precio de la entrada para el evento es de 12 euros y habrá fila 0 para empresas, personas y entidades que no asistan pero quieran colaborar.

FOTO: Asociación PROEM-AID

“Es una responsabilidad para cualquier persona que tiene un oficio de cara al público, aunque también uno es libre de hacerlo”, explica Tontxu. “Tenemos que ser conscientes, generosos y cooperantes con estos asuntos porque nos ha tocado vivir en un sitio que vivimos muy bien y cada día que veo las noticias me parece una fortuna vivir en paz y muy injusto que otros no puedan tener lo que tenemos cualquiera”.

El cantautor asegura que falta abrir los ojos con el tema de los refugiados y que nos demos cuenta que no es un problema ajeno sino que es un problema de la humanidad. "Todos somos un equipo y tenemos que concienciar a la gente sobre este asunto y movilizarla por si hace falta ayuda y poder meternos en la cama con la conciencia un poco más tranquila".

FOTO: Asociación PROEM-AID

"La situación en el mar no mejora"

PROEM-AID es una ONG formada por un equipo de profesionales de las emergencias que ayudan de forma voluntaria desde diciembre de 2015 en el sureste de la isla griega de Lesbos y desde septiembre de 2017 en el Mediterráneo Central. Su misión es auxiliar y rescatar a personas en grave riesgo en el mar en la catástrofe humanitaria que se produce en el Mediterráneo "ante la impasividad de una Europa adormecida y carente de toda empatía".

"El 80% del dinero recaudado en este evento irá destinado a las primeras misiones que realice la Asociación en el Mediterráneo", ha explicado Lara Lussón, periodista comprometida con esta y otras causas y miembro de PROEM-AID. "La situación de los refugiados está peor aunque también va por zonas, por ejemplo las llegadas a Italia y Grecia se han reducido mucho por los acuerdos que hay con Turquía y con Libia pero eso no implica que el problema se haya parado, el problema está antes de cruzar el mar y lo mismo pasa en España".

FOTO: Asociación PROEM-AID

El otro 20% se destinará a la Asociación Arena para la puesta en marcha de una casa de acogida para los Menas de Melilla. Los Menas son menores no acompañados, niños, menores de edad, que viven en Melilla hacinados en centros de menores, pero un centenar de ellos viven en la calle. De ahí la necesidad de construir para ellos un lugar de acogida y de confianza.

"Este acto de Ciudad Real me hace especial ilusión porque todo el mundo está volcando y hay un grupo de trabajo maravilloso detrás. Creo que es una buena ocasión para colaborar y para entender realmente qué es lo que está pasando, ahora que los medios no le están dando tanta importancia y no es un asunto que salga tanto en las noticias", concluye Lara.