‘Bron Broen’ (‘El Puente’): ese extraordinario 'nordic noir' que deberías estar viendo

El pasado mes de febrero se apagaron para siempre las luces del puente más famoso de la televisión europea, el de Øresund, aquel que une la ciudad de Copenhague (Dinamarca) y Malmö (Suecia) de casi 8 kilómetros de longitud. Justo en la línea que marca la frontera de ambos países apareció el cadáver que dio comienzo a ‘Bron Broen’ (‘El Puente’), uno de los grandes exponentes del noir nórdico y, posiblemente, del europeo.

La serie coproducida conjuntamente por Suecia y Dinamarca tiene como creador al guionista Hans Rosenfeldt. ‘Bron Broen’ estrenó su primera temporada en septiembre de 2011 en los canales SVT1 y DR1 y siete años después termina en su cuarta y última temporada dejando un fantástico legado y una gran estela. No solo eso, también se ha convertido en una auténtica referencia del género. El nordic noir brilló mundialmente gracias a ella y a ficciones como ‘Forbrydelsen’.

Si alguien no reconoce o no conoce aún la dinastía que han dejado ambas series (‘Bron Broen’ y ‘Forbrydelsen’) que se ponga las pilas y haga los deberes. Las dos han conseguido establecer unas características o cánones muy definitorios que han extendido a lo largo y ancho del mundo. Su influencia tanto en forma como en contenido han embriagado a muchos creadores y guionistas de Europa: son y serán un auténtico referente en el mundo de la televisión. De hecho, de ‘Forbrydelsen’ se hizo la popular adaptación americana ‘The Killing’, y de ‘Bron Broen’, se realizó una en Estados Unidos, otra en Reino Unido y otra en Rusia.

El leitmotiv que marca el devenir de ‘El Puente’ y, por lo tanto, la unión policía entre Suecia y Dinamarca es la aparición de un cadáver en el punto del puente que marca la frontera de ambos países. Un crimen que supone el inicio de la asociación de ambos cuerpos de seguridad durante cuatro temporadas. En el lado sueco está representado por Saga Norén (Sofia Helin), y en el lado danés, primero por Martin Rohde (Kim Bodnia) y más tarde por Henrik Sabroe (Thure Lindhardt).

En cada una de las temporadas los protagonistas se enfrentarán a un crimen cruento que implicará a ambos lados de la frontera y que de alguna manera afectará personalmente a cada uno ellos. La propuesta de ‘Bron Broen’ es la de un extraordinario y tenso thriller que va atrapando al espectador poco a poco en un juego pernicioso y aterrador; el de peligrosos psicópatas y asesinos. La verdadera fuerza de ‘Bron Broen’ es saber tejer a la perfección sus historias en cada temporada; y, además, conseguir su confluencia de una manera orgánica sin perder el rumbo en ningún momento.

Una telaraña narrativa tan atractiva como sangrienta. Un rompecabezas con decenas de piezas que van cogiendo sentido a lo largo de cada capítulo. Una maestría a la hora de jugar con los clímax, giros de guion y cliffhangers.

Saga Norén, interpretada brillantemente por Sofía Helin, se abre como uno de los mejores personajes femeninos europeos. La actriz ha conseguido crecer y madurar a un papel que, a priori, es muy difícil, poco común y muy particular. Un personaje afectado por el síndrome de Asperger que les incapaz de ser agradable con los demás; sin embargo, Sofía es capaz de aportar calidez y humanidad. Saga es muy especial y más allá de poder ganar cierta antipatía por parte del espectador, por esa forma tan dura y fría de comportarse con los demás, se consigue empatizar con ella y entender su problema.

La clave de un personaje con una personalidad tan marcada y especial como la de Saga es su evolución constante durante estas cuatro temporadas y que poco a poco se deshojara delante de nuestros ojos para descubrir una inmensa, intensa y compleja mujer que va mucho más allá del síndrome de Asperger que padece. Será capaz de enfrentarse a la dura carga de su pasado para cambiar, sí, para cambiar. Resultando un personaje muy atractivo e interesante por el que merece ver ‘El Puente’.

Los 'companions', o compañeros, en las dos primeras temporadas fue Martin Rohde (Kim Bodnia), y en las dos últimas, Henrik Sabroe (Thure Lindhardt), dan el contrapunto necesario a un personaje tan especial como el de Saga Norén para que pueda evolucionar. Mientras Rohde supone un contrapeso más maniqueo, es decir, blanco y negro; sin embargo, Henrik, es un personaje más cálido y afable que, en mi opinión, juega mucho mejor su papel como contrapunto de Norén.

‘Bron Broen’ es adictiva y demoledora, pero, sobre todo es atractiva e interesante por la atmósfera y ambientación que se construye en ella. Una composición grisácea, fría y desoladora que provoca en el espectador una sensación inhóspita y opresiva. La ciudad, el puente y la belleza aterradora de los paisajes escandinavos como testigos de un thriller trepidante.

Si aún no conocías ‘El Puente’ no sé qué haces que no te pones con ella. Las tres primeras temporadas se encuentran en Netflix y, la cuarta y última, no creo que tarde mucho en llegar a nuestro país. Disfruta de uno de los mejores nordic noir de la historia; disfruta de Saga Norén.