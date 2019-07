‘Years and Years’: una distopía tan cercana como aterradora

Russell T. Davies (‘A Very English Scandal’, ‘Queer as Folk’, ‘Doctor Who’) crea y escribe ‘Years and Years’. Esta historia distópica que se ha convertido en una de las joyas de la corona del 2019 y que en España se puede ver a través de HBO España. Una serie rupturista, salvaje y de gran calado que se atreve a poner y retorcer una y otra vez el dedo en una herida supurante.

‘Years and Years’ narra la historia de tres generaciones de la familia Lyon desde 2019 a 2030. Un periodo clave para la sociedad británica -y diría que hasta del planeta-, repleto de convulsos cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Para ello, la serie, se estructura en tres capas: vivencias familiares, el devenir de Reino Unido, Europa y el mundo, y, por último, el ascenso político de Vivienne Rock (Emma Thompson).

Foto: loslunesseriefilos.com

El triunfo de ‘Years and Years’ es convertir ese futuro distópico en algo tan absolutamente real y cercano que se puede llegar a palpar con las yemas de los dedos y, para mí, ese es la gran clave de la serie. Llega a pintar un paisaje tan aterrador y, a la vez tan inevitable, que logra infundir miedo real y veraz. La sensación es que en muchos momentos la ficción se funde con la realidad. Que los caminos en la actualidad parecen ser tan inescrutables que van directos a converger en esos parajes desolados que transmite Russell T. Davies.

‘Black Mirror’, la distopía futurista creada por Charlie Brooker, a pesar de tener algún que otro episodio extraordinario como ‘The Entire History of You’, ‘Be Right Back’ o ‘San Junípero’ no consigue llegar a la valentía y calado de ‘Years and Years’. Porque la serie creada por Russell es como verse en el espejo -ahora mismo mientras lees esta recomendación-. y eso es lo que realmente duele y angustia. No, no pasaréis un buen rato con ‘Years and Years’.

Foto: loslunesseriefilos.com

La serie tiene como protagonista a una familia, pero aumenta la apuesta para convertirse en algo más que una típica serie “familiar”. Logrando trascender a una distopía tan hiriente como acertada con dos enfoques: uno micro (familiar) y otro macro (nivel país y global). Desde el deshielo político, consecuencias económicas, la deconstrucción familiar hasta la reapropiación tecnológica.

La historia escrita por Russell T. Davies es un golpe directo contra nosotros como seres humanos y nuestra pasividad, desdén y el “estamos de paso”. Nos retrata, nos dibuja y nos construye tal y como somos. Nos pone contra el espejo y nos obliga a mirarnos -y a odiarnos-. Para insistir y gritar que todo lo que sale en los Telediarios de manera directa o indirecta nos afecta y que, realmente, cada uno de nosotros somos culpables. Que no hay excusa alguna.

Foto: loslunesseriefilos.com

“...No cambia que todo sea culpa vuestra. De todos. Los bancos, el Gobierno, la recesión, Estados Unidos, la Sra. Rook. Todo lo que ha ido mal es culpa vuestra. Todos somos responsables, cada uno de nosotros. Podemos pasarnos el día culpando a otros. Culpamos a la economía, a Europa, a la oposición, al clima y al vasto e incontrolable curso de la historia, como si no dependiera de nosotros, seres indefensos e insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra…”, dice Muriel Deacon, la abuela de la familia Lyon interpretada por Anne Reid, a su familia.

Los temas que se tratan en ‘Years and Years’ son muy variados: cambio climático, caos financiero, crisis energética, inmigración ilegal, guerra, 'fake news', homofobia y xenofobia, alza de los extremos políticos, represión institucional, la vivienda o el abuso tecnológico, entre otros. Además, es muy interesante la figura de Vivienne Rock, una parodia satírica de Trump y otros tantos.

Si hay que poner un pero a la serie de Russell T. Davies es quizá esos minutos que cierran la historia, y no pongo en duda que pueden ser más o menos acertados. En este caso, me parece que pueden ser algo “fallidos”, pero no me entorpece en absoluto el extraordinario poso que deja la serie.

‘Years and Years’ es una serie que cuestiona y que de alguna manera “ataca” a la conciencia del espectador. Una distopía que suene a cercana. Sus seis episodios se pueden ver en HBO España.