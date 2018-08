El portavoz de Podemos concluye: "La participación en el Gobierno de García-Page ha sido un fracaso"

David Llorente, portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha hecho su propio balance del primer año de la formación en el Gobierno regional en un artículo de opinión llamado 'La opinión gobernista'. En él, recuerda la "estrambótica pregunta" que se hizo a los inscritos de la formación para entrar o no en el Ejecutivo de Emiliano García-Page. "Entonces, muchas personas cuestionamos la forma en que se realizó", recuerda, "sin documento público de compromisos y con una pregunta trampa".

En la consulta, recuerda, se excluía "deliberadamente" la posibilidad de aprobar unos presupuestos con avances "sin necesidad de entrar en el Gobierno de García-Page, una opción que, de haberse contemplado, probablemente habría sido mayoritaria". "Pero ese no es ya el debate", consiente. Ahora, explica, es hora de hacer balance. Un balance que ha resumido así: "la participación de Podemos en el Gobierno de García-Page, además de innecesaria, ha sido inútil y, sobre todo, contraproducente; es decir, un fracaso".

Innecesario, inútil, contraproducente

De este modo, explica que ha sido "innecesario" debido a la configuración del parlamento regional, donde el PP tiene 16 escaños, el PSOE 15 y Podemos 2. "Es en el parlamento autonómico donde Podemos tiene una posición decisiva que le permite determinar la aprobación o el rechazo de las leyes, además de fiscalizar la acción de gobierno desde una oposición autónoma", asegura. Por otro lado, "en el Consejo de Gobierno de García-Page el voto de Podemos es irrelevante". Como ejemplo, señala el rechazo en las Cortes del Proyecto de Ley de Mecenazgo que había acordado impulsar el Consejo de Gobierno. Este proyecto, asegura, "abría las puertas a la privatización de la cultura y que concedía inaceptables privilegios fiscales a las grandes empresas donantes".

"En el Consejo de Gobierno decide García-Page, pero en las Cortes decide Podemos", concluye. Por otro lado, ha sido inútil porque "en todo un año no ha habido una sola medida significativa efectiva que pueda atribuirse a una acción de gobierno de Podemos". Así, señala que los dos cargos adicionales creados "ad hoc" para Podemos, vicepresidencia segunda y la consejería de Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, "no han tenido atribuciones reales o resultados tangibles de gestión". Esto lo atribuye a que el PSOE "no tiene ninguna voluntad de permitir que Podemos capitalice ninguna acción efectiva de gobierno y se permite además despreciar públicamente las expectativas sobre el impulso y la dotación presupuestaria de leyes como la Ley de Participación Ciudadana o la Ley Integral de Garantías Ciudadanas".

"Pero sobre todo ha sido y sigue siendo enormemente contraproducente", explica. Esto, porque Podemos "pasa a ser partícipe directo de políticas antisociales, insostenibles y represivas del PSOE de García-Page, como la externalización de servicios públicos, frente al modelo de gestión directa que defendemos en nuestro programa; como la subvención de contaminantes macrogranjas por toda la región, a costa de nuestra tierra, nuestra agua y el futuro de nuestros pueblos", entre otros. Además, acusa a la ejecutiva autonómica de Podemos de guardar un "clamoroso silencio" ante los "sucesivos" escándalos del PSOE de García-Page.

"Lejos de hacer autocrítica y rectificar, la ejecutiva autonómica de Podemos ha alimentado en vano vergonzantes campañas de desprestigio para tratar de acallar las voces críticas que señalamos lo evidente: el fracaso político sin paliativos que ha supuesto la participación de Podemos en el Gobierno del PSOE de García-Page", asegura el diputado regional, que señala que esto es "fracaso político de Podemos". Por otro lado, para el PSOE h sido "enormemente útil neutralizar políticamente" a la ejecutiva autonómica de Podemos a la que ha llevado a un estado de "postración y dócil aquiescencia a cambio de dos sillones en su Gobierno".

En este sentido, explica que la participación de la formación morada en Ejecutivos socialistas, "y el abandono de una oposición frontal a las políticas de los partidos de las élites", supone trazar un camino que "solo conduce a la irrelevancia política y nos despoja de toda credibilidad como alternativa de gobierno". En este sentido, pone como ejemplos el de Teresa Rodríguez en Andalucía, Adelante Andalucía, como unos que permiten "recuperar la ilusión y la esperanza de transformación social".

"Ante esta disyuntiva y de cara al nuevo ciclo electoral, las fuerzas confluyentes del cambio en nuestros pueblos, autonomías y el conjunto del Estado deberían aclarar con honestidad al electorado si se resignan a ser muleta cómplice en gobiernos del PSOE o se postulan con credibilidad para ser alternativa real de cambio", concluye.