David Llorente: “Entrar en el Gobierno de Page genera un coste político inasumible”

No forma parte del Gobierno regional de Emiliano García-Page ni le gustaría. David Llorente, diputado de Podemos en Castilla-La Mancha, considera “un grave error” que su partido sí haya pasado a ocupar “sillones” en el Consejo de Gobierno tras integrarse con el PSOE en el Ejecutivo autonómico. Un error que quiere que “se rectifique cuanto antes”. Lo ha dejado claro en un momento que casi coincide con el aniversario de unos presupuestos fallidos de 2017 que, sin embargo, fueron el comienzo de esta nueva etapa de cogobierno de la que Llorente reniega.

En su opinión, podrían acordar con el PSOE una agenda legislativa que no afectara a Podemos para “perfilarse como alternativa” política, ya que “donde se debaten, enmiendan o rechazan leyes es en las Cortes, no en el Consejo de Gobierno”. “Salir del Gobierno no implica renunciar a la aprobación de leyes como la de Participación Ciudadana, la de Garantías Ciudadanas o la de Vivienda”, dice el diputado, que también ha solicitado una consulta a la militancia para abordar la posibilidad de abandonar el Gobierno, un planteamiento que asegura que se puede llevar a cabo desde los Círculos de Podemos en la región.

Aunque apunta que “queda más de un año y no toca ahora hacer ese debate”, Llorente si afirma en declaraciones a eldiarioclm.es que “el coste político que conlleva -haber entrado al Gobierno- es inasumible para Podemos”. “Nacimos para ser alternativa de cambio contra otras fuerzas, para cambiar las cosas”, opina el diputado, que apunta que eso se hace con “una oposición durante la legislatura no solo durante la campaña”.

En este sentido, para justificar “el silencio” de Podemos ante polémicas como el caso de Incarlopsa, surgida a raíz de salir a la luz una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TJSCM), Llorente apunta que tiene que ser la dirección de su formación en la región la que “debe explicar por qué ha guardado ese silencio” y tomar “una postura pública” al respecto.

“Es urgente que el Gobierno regional dé explicaciones públicamente”, indica el diputado de la formación morada, que señala que ha registrado una pregunta parlamentaria para que el Gobierno regional se pronuncie sobre este asunto en el que se expedientó a dos funcionarios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el matadero porcino que la empresa tiene en Tarancón (Cuenca).

“Mi oposición a Puy du Fou es clara”

No obstante, el eje de la charla con el diputado de Podemos ha girado en torno a su tajante rechazo al proyecto de parque temático sobre la historia de las civilizaciones en España que la empresa francesa Puy du Fou va a llevar a cabo en Toledo. Una iniciativa que, a su juicio, tiene como “ingredientes un fuerte impacto ambiental, empleo precario y una visión cultural excluyente y retrógrada”, y de la que sus espectáculos cuentan con un guion que realiza el mismo presidente del grupo, Philippe de Villiers, “reconocido ultraderechista que ha destacado por sus posturas islamofóbicas y xenófobas”.

Precisamente, De Villiers criticó con dureza una decisión del Gobierno francés sobre el límite de voluntarios que pueden participar en actividades como los espectáculos que se organizan en este parque. Un ámbito que se relaciona con la crítica que han hecho plataformas como 'Queremos saber toda la verdad sobre Puy du Fou', que ofreció una charla en la que desgranaron las flecos que ven en dicho proyecto, entre ellos “la precariedad laboral” que se refleja en base al gran número de voluntarios que demandan o “el 70 por ciento del empleo temporal” que tienen sus trabajadores en el parque francés, apunta Llorente.

El diputado hace un repaso de las objeciones medio ambientales, socioeconómicas y culturales que expusieron en esta charla ponentes de diversos colectivos y formaciones políticas, y acentúa los espacios protegidos en los que el parque podría interferir de manera negativa, “las expectativas inciertas de trabajo” o “la alfombra roja” que a su juicio ha puesto el presidente regional a este proyecto facilitando su tramitación como Proyecto de Singular Interés (PSI), un procedimiento que se encuentra en exposición pública y en período de recibir alegaciones -hasta el 12 de abril-.

Sobre la postura de sus compañeros de partido en la aprobación de este proyecto, que no tendrá que pasar por las Cortes al tramitarse de esta manera, Llorente remarca que “el voto de Podemos en el Consejo de Gobierno es irrelevante, ese es el problema”. “Si tuviera que pasar por las Cortes podríamos pararlo ahí”, razona, al tiempo que “no descarta” colaborar o apoyar en la medida que pueda las alegaciones que se presenten contra el parque temático.

Aunque es claro en su rechazo, si hay algo que no le convence a Llorente es “la visión sobre la historia muy conservadora” que tiene el parque en sus actuaciones en Francia, que “contravienen a la comunidad científica mayoritaria en cuanto a la historia” del país. “No es de extrañar teniendo en cuenta las posturas políticas e ideológicas del fundador del parque”, que subraya que “no parece la persona más adecuada para construir una narrativa de la historia de la ciudad de las tres culturas, y menos teniendo en cuenta que tiene como público objetivo a la comunidad escolar”.