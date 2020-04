Un total de 840 profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha se han reincorporado a su trabajo tras superar el COVID-19

840 son los profesionales sanitarios que se han infectado y también curado de COVID-19 en Castilla-La Mancha. Así lo aseguró la portavoz regional, Blanca Fernández, que explicó que hay pruebas "fehacientes" de que los profesionales están "curados" y que "no pueden contagiar". Además, ha recordado que en Castilla-La Mancha se lleva "semanas" protegiendo a los profesionales para saber si están contagiados o no.

Por otro lado, Fernández ha celebrado que en la jornada del lunes 13 de abril se haya doblado el número de altas epidemiológicas por el número de ingresos. "Eso es una buena noticia". Además, recordó que el porcentaje de personas que llegan a los servicios de Urgencias y que tienen que ser ingresadas se ha reducido en "40 puntos", al pasar del 60% al 22%.

"Es esencial para el sistema sanitario, para los que se dejan la piel todos los días por nuestra vida y nuestra salud", explicó la portavoz regional, quien recuerda que estos trabajadores han sufrido "situaciones de estrés, ansiedad y tensión" y que si "no ha habido colapsos es por su responsabilidad". La consejera portavoz recalcó también que ya se están incorporando a personas por dolencias que "no tienen nada que ver" con el COVID-19 y que ya "no podían esperar".

En este sentido, también ha señalado que esta semana es "muy importante" y ha hecho igualmente un llamamiento a "intensificar la responsabilidad que supone salir de casa para ir a trabajar", tras la reincorporación al trabajo de los trabajadores de actividades no esenciales. "Queremos insistir en que solo se puede salir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Estos días de confinamiento han servido para doblegar en buena medida la curva, pero debemos seguir redoblando esfuerzos, y tenemos ahora una prueba de fuego", remarcó.

Víctimas de violencia de género

Blanca Fernández también aseguró que se han incrementado las llamadas de "auxilio, información o socorro" al teléfono 900 100 114, el regional de atención a las víctimas de violencia de género. Por eso, se ha puesto en marcha un nuevo recurso residencial por parte de la Junta de Comunidades, ya que todos los centros residenciales y viviendas están en "plena ocupación". Este nuevo recurso excepcional ya está en marcha y Fernández se ha mostrado muy emocionada a la hora de reconocer la labor de las trabajadoras y medios de comunicación en el esfuerzo por luchar contra la lacra de la violencia machista.