Antonio Román y Rosa Romero renuncian a presentar candidatura para suceder a Cospedal

Pero en este sentido ha dicho que "ganar un congreso a diez puntos de diferencia a siete meses de las elecciones es un error", convencido de que aunque las primarias pueden ser un buen sistema, debe darse tiempo a oxigenarse el partido y sacar adelante proyectos y "no encontrando adversarios en el propio partido".

En todo caso, ha afirmado que se lleva dos victorias: la de haber sido capaz de abrir un debate en la región de por donde tiene que mejorar el partido, y el apoyo mayoritario de los afiliados de Guadalajara, algunos de los cuales estaban esta tarde apoyándole. Con más de 400 avales que le apoyaban en este reto, más de los que en su momento participaron en el Congreso en el que fue elegido Pablo Casado, Román ha mostrado su satisfacción y ha pedido disculpas a aquellos a los que podía haber generado una ilusión al decir que iba a presentarse y no hacerlo ahora.

Román no apoyará a ninguno de los candidatos

De hecho, ha dejado claro que no va a dar su apoyo a ninguno de los candidatos, aunque ha señalado que sí apostará por el hecho de que el PP de la región sea una formación "pegada a la tierra y a los afiliados", que a su juicio deben tener voz. "Me he lanzado a la pelea", ha reconocido, admitiendo que en este camino ha tenido desencuentros "importantes" con personas "queridas del partido" y eso le hace pensar también que tal vez no esté en la dirección correcta y por eso ha optado por tomar esta decisión en favor del partido y de la búsqueda de la unidad.

Por su parte, Rosa Romero, que también es diputada nacional y vicepresidenta tercera del Congreso, en un comunicado, ha explicado sus reuniones con afiliados, simpatizantes y compañeros de partido de las cinco provincias en este "periodo de reflexión", y ha agradecido "tantas muestras de cariño y apoyo" animándola para que diera el paso. "Por la responsabilidad nacional que ocupo y en aras de la unidad de nuestro partido, no me presentaré a presidir el PP de Castilla-La Mancha", ha indicado la responsable 'popular' después de escuchar a sus compañeros.