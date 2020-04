Los trabajadores de Atento Toledo, "obligados" a dejar de teletrabajar a pesar de los "riesgos"

Parte de la plantilla de Atento Toledo llevaba ya días teletrabajando, hasta que un problema con el servidor les "obligó" a volver al centro de trabajo. Las cifras de los trabajadores que llegaron a poder teletrabajar varían según los sindicatos: Comisiones Obreras habla de apróximadamente la mitad, mientras que la Unión Sindical Obrera habla de cerca de un 10%.

Vanessa García, delegada de USO en Atento, explica que este mismo martes fue cuando los trabajadores recibieron la llamada que "les obligaba a volver a sus puestos de trabajo porque no iba bien el servidor", una situación, explica que no se da en otros centros de Atento. "Todos están muy cerca en el centro, no tenemos guantes, mascarillas ni tampoco la limpieza adecuada", recalca García. Además, recuerda que las labores de teletrabajo, quienes optaron por ellas, se tuvieron que hacer con los propios medios de los empleados.

"No les han dado absolutamente nada. Los que se fueron a casa se fueron con sus propios equipos y utilizando sus propios medios", recalca la sindicalista. Desde USO han comunicado la situación ya ante la Inspección de Trabajo, ya que los trabajadores "firmaron un contrato que señalaba que iban a teletrabajar en casa". A todo esto, añade que el trabajo del call-center se ha incrementado y que, de hecho, se ha ampliado las horas. "Se están dando de alta más productos, más gigas, Movistar está haciendo negocio realmente con el Covid", afirma.

Por su parte, UGT ha avisado de que "pararán" el trabajo en el call-center por "exponer a la plantilla a un riesgo innecesario de contagio". Leticia Jiménez, secretaria del Comité de Empresa, señala que los trabajadores y trabajadoras pueden negarse a ir a trabajar si se presenta un riesgo grave e inminente de daño grave para la salud, algo que sucederá con "seguridad si la empresa sigue exigiendo a más trabajadores volver al centro de trabajo por la ineficacia del sistema de teletrabajo".

"No se puede exigir de la noche a la mañana que los trabajadores tengan en sus casas conexión FTTH, un ordenador con menos de seis años y Windows 10”, afirma. Desde UGT apelan a que se mantengan servicios mínimos a través del teletrabajo que si está funcionando, como lo están haciendo en el resto de provincias en las que Atento tiene sus centros. “Se da el caso de que los servicios principales de este centro son la atención al cliente basada en la explicación y gestión de la factura, que puede reclamarse incluso tres meses después, y la venta de productos de Fusión del operador Movistar; servicios que desde UGT no consideramos esenciales de manera generalizada y que pueden cubrirse manteniendo un mínimo de trabajadores en teletrabajo".