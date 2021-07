Solo 85 de los 450 hospitalizados en planta en la Comunitat Valenciana tienen menos de 35 años

Las personas jóvenes son las que más se están contagiando en esta quinta ola, pero sin embargo son el segundo grupo de edad con menor tasa de hospitalización, pese a que una parte de ellos no ha iniciado aún el proceso de vacunación, que esta semana se ha iniciado en la franja de entre 30 y 39 años.

Según ha informado la Conselleria de Sanidad a elDiario.es, hasta este martes, los hospitales valencianos tenían 448 pacientes en planta, (10 menos que este lunes), y 69 en la UCI (tres más que un día antes): 49 en la provincia de Castellón, 2 en UCI; 82 en la provincia de Alicante, 10 de ellos en la UCI; y 386 en la provincia de Valencia, 57 de ellos en UCI.

Del total de los hospitalizados en planta el grupo de edad más numeroso es el comprendido entre 35 y 50 años que representa el 34,8% (156 pacientes), de los cuales el 57,7% son hombres y un 42,3% son mujeres.

Además, más de un 19% (85) son pacientes de edades entre 16 y 34 años, más del 16 % de edades entre 51 y 65 años, y el resto, es decir, un 30%, son mayores de 66 años.

En cuanto a los 69 pacientes ingresados en UCI el grupo mayoritario tambiés es el que tiene entre 35 y 50 años, que representa el 39,1% de los pacientes críticos (27). De ellos, el 66,7% son hombres frente al 33,3% de mujeres.

Además, el 29% tiene entre 51 y 65 años, el 15,9% tiene entre 66 y 75 años, un 11,6% (7 pacientes) tiene entre 16 y 34 años, y el resto (solo un 5%, es decir tres pacientes) son mayores de 75 años.

Sanidad no ha detallado por el momento cuántos de los ingresados están vacunados con una sola dosis, y cuántos, si los hay, con pauta completa, una información que en estos momentos recopila y que ofrecerá en los próximos días.

Según el último balance que ofreció a finales de junio, el 29% de los positivos son de edades comprendidas entre los 20 y 29 años, mientras que el 23% se localiza entre los 15 y los 19 años, con lo que entre ambas franjas suman el 52% de los contagios, pero sin embargo, solo en torno al 18% acaban en ingreso. El 13% de los casos son entre los 30 y los 39 años, mientras que el 14% corresponde a la franja de edad entre los 40 y los 49 años.

Previsión de vacunas por franjas de edad

En cuanto a las vacunas, la Conselleria tiene previsto administrar esta semana 438.217 dosis de la vacuna contra la Covid-19. Por tanto, va a ser la tercera semana en la que mayor de dosis se administren en la Comunitat Valenciana desde el inicio de la campaña de vacunación.

En concreto, la mayoría de dosis de vacunas, más de 154.000, van destinadas al grupo de jóvenes de 30 a 39 años. Así, para este grupo de edad se destinan casi 105.000 dosis de Pfizer, y de Moderna hay previstas casi 49.500 para las primeras dosis de este grupo de población joven.

Por otro lado, otro de los grupos mayoritarios que serán vacunados esta semana será la población de 40 a 49 años, con los que se pretende avanzar en la puesta de segundas dosis. Para ello, se destinan esta semana a los puntos de vacunación 136.000 dosis, más de 134.000 de Pfizer y unas 2.250 de Moderna.

Además, hay que destacar que de la vacuna Janssen se administrarán 125.155 dosis. La mayoría de viales (124.790) se han reservado para volver a dar una oportunidad de vacunación a las personas de 59 a 40 que no fueron vacunadas en su día por diferentes motivos o que no fueron citadas porque no tenían actualizados los datos de contacto, por ejemplo. Es el tercer rescate que se hace a esta franja de edad.

Durante esta semana también está previsto completar la pauta de vacunación de menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, así como volver a citar a personas que, por diferentes motivos, no pudieron ser vacunadas cuando les tocaba y su cohorte ya está cerrada.

También en aquellos departamentos de salud, principalmente los que atienden a población de zonas del interior, y donde la vacunación está más avanzada en las franjas de edad de más de 30, se iniciará la cita a jóvenes de entre 20 y 29 años. La citación masiva para esta cohorte se realizará la última semana de este mes de julio.

Finalmente, se prevé inmunizar a personas que tenían activa una infección por coronavirus y debían esperar a que trascurrieran seis meses, a profesionales sanitarios que se incorporan como refuerzos de verano al sistema valenciano de salud, profesionales de residencias o pacientes con condiciones de salud de alto riesgo.