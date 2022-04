Emergency on planet Earth, en el Centre del Carme

Vivim un moment delicat. El planeta Terra està sent atacat per l’acció de l’ésser humà des de múltiples fronts. El medi ambient es troba en perill per diverses amenaces que afecten no sols els ecosistemes, sinó a tots els éssers humans. Conéixer els problemes ambientals és el primer pas per a conscienciar-nos de la seua importància i reclamar i participar en accions per a la protecció i recuperació de la naturalesa.

Artistes procedents de l’Art Urbà, tant nacionals com estrangers, desenvolupen els seus treballs entorn del calfament global, el canvi climàtic, la contaminació, la desforestació, la degradació del sòl, l’esgotament dels recursos energètics, l’escassetat de l’aigua, la pèrdua de la biodiversitat, la incessant producció de residus, la superpoblació, la contaminació dels oceans i el fem espacial. L’exposició alberga 12 espais diferenciats en cadascun dels quals una instal·lació artística in situ de grans dimensions aborda una problemàtica mediomabiental diferent, 12 problemes que són un: Emergència en el Planeta Terra.

EMERGENCY ON PLANET EARTH

Barbiturikills; Biancoshock; Lidia Cao; Marina Capdevila; Deih; Doa Oa; Li-Hill; Nayra López; Onur; Reskate; Spencer Tunick; Vinz Feel Free; Will Coles i Xelon.

Data: Del 4 de març al 4 de setembre de 2022

Lloc: CCCC Centre del Carme. Sala Ferreres i Sala Goerlich II

Comissariat: Vinz Feel Free i José Luis Pérez Pont

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Col·labora: Direcció General del Canvi Climàtic; Galería Sabotage; Pinturas José Antonio García; Montana Colors, Sociedad Agricultores de la Vega i La Lluna, restaurant vegetarià