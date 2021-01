Família Normal, en el Teatre Micalet

Tres generaciones de una familia atrapadas en los trastos viejos de una casa de pueblo. Un padre que pervive en las tacitas de café, una madre que no acaba de irse, unas hermanas que no se entienden, y una hija que no encuentra su camino y una hija que no encuentra su camino.

En Família Normal, última producción de la compañía L’Horta Teatre, vemos cómo tres mujeres de dos generaciones distintas -la madre, la hija y la tía-, y con formas diversas de ver la vida, se enfrentan a su pasado y a su futuro a través de los objetos y los recuerdos que habitan la casa familiar, que ahora tienen que vender. La perspectiva de perder el único legado familiar que les queda sirve como hilo conductor de esta comedia en la que unos personajes excesivos, pero muy humanos, protagonizan situaciones imprevisibles, hilarantes y a la vez tiernas.

Família Normal, escrita por la dramaturga castellonense Núria Vizcarro y dirigida por Pau Pons, estará en cartel en el Teatre Micalet de València desde el 15 hasta el 31 de enero.

Las actrices Verònica Andrés, Rosanna Espinós y Laura Pellicer son las encargadas de interpretar sobre el escenario esta comedia, que se sostiene en diálogos rápidos y ácidos, pero en la que afloran reflexiones sobre importantes preocupaciones contemporáneas. Família Normal nos habla sobre la tolerancia y la aceptación de los cambios generacionales en el seno del núcleo familiar, y de cómo los más jóvenes son herederos y responsables de una tradición que sienten que tienen que mantener.

En un plano más metafórico, la obra trata también de poner en valor, desde una perspectiva actual, nuestra herencia más genuina; la de una sociedad, la valenciana, que ha sido vendida al turismo, a las grandes superficies y a la gentrificación durante las últimas décadas. ¿De qué cosas podemos deshacernos a través de la venta y cuáles tienen que perdurar para siempre?