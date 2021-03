La Ravalera Teatre, en el Teatre Micalet

Instruccions per a no tenir por si ve la pastora és l’obra que romandrà en el cartell del Teatre Micalet des del dijous 11 de març i fins al diumenge dia 14. Una producció de la companyia castellonenca La Ravalera Teatre que profunditza en la figura de Teresa, o Florencio, Pla Meseguer, també coneguda com "La Pastora", un personatge molt arrelat a l’imaginari col·lectiu de la gent criada a l’interior de Castelló i condemnat a la marginalitat i exclusió social durant l'època franquista a causa de la incomprensió de la seua diferència.

Teresa Pla Meseguer va nàixer l'any 1917 com a persona intersexual a la comarca de Els Ports de Morella, condicionada per la seua primerenca professió com a pastora, Meseguer ha sigut testimoni en major o menor mesura de molts dels fets històrics de l’Espanya del segle XX. Així, va viure la guerra civil, va haver de fugir de la guàrdia civil i va trobar refugi amb els maquis de l’Agrupació de Guerriller de LLevant i Aragó (AGLA), amb els quals passaria 20 mesos, aprendria a llegir i escriure, i es convertiria en l’home que en realitat era, canviant el seu nom original pel de Florencio.

Finalment, en 1960, tal com narra la proposta de La Ravalera, va ser detingut per la policia d’Andorra i entregat a la justícia espanyola. Després de dos judicis en els quals va ser acusat de cometre 29 assassinats, Florencio va ser condemnat a més de 20 anys de presó i qualificat per la premsa franquista com “una repel·lent dona, lèsbica i sanguinària”.

Instruccions per a no tenir por si ve la pastora, finalista dels premis MAX 2019 en la categoria de millor autoria revelació i millor espectacle revelació, ha estat representada ja a Catalunya, Mallorca, i a Madrid entre d’altres. És una creació de La Ravalera Teatre, escrita per Núria Vizcarro i dirigida per Joan M. Albinyana amb una forta influència del teatre documental i l’autoficció. Entrellaçant la interpretació de la mateixa Vizcarro i Laia Porcar, amb la projecció de testimonis de persones que van conéixer a "La Pastora", aquest espectacle tix una xarxa d’empatia i reflexió al voltant de la figura de Florencio Pla Meseguer.

D’altra banda, la setmana següent arribarà al Teatre Micalet carregada de música amb tres concerts: el 19 de març, coincidint amb el dia de Sant Josep, Oscar Briz presentarà Amor & psicodèlia en temps de virus, un treball que recull 9 cançons compostes o completades durant el temps de confinament; a continuació, els dies 20 i 21 de març, serà el torn per a Maria del Mar Bonet, la cantant mallorquina que, amb Borja Penalba, torna a València per a presentar el seu disc gravat en directe als mesos de setembre i octubre al Teatre Micalet.