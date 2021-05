"¿Ahora te enteras?": la respuesta de un alcalde a una pintada homófoba que le llamaba "maricón"

"¿Ahora te enteras?". Esa ha sido la pregunta del socialista Samuel Falomir, primer edil de la localidad castellonense de L'Alcora en redes sociales a la pintada que ha aparecido en el pueblo y en la que se puede leer: "El alcalde es maricón". Falomir ha denunciado a través de su perfil de Twitter que el pasado jueves apareció ésta entre otras pintadas: "No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo".

❌Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricon, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble pic.twitter.com/GcXrA0ejLA — Samuel Falomir (@sfalomir) 27 de mayo de 2021

Falomir ha recibido múltiples muestras públicas de apoyo tras su denuncia a través de las redes sociales.

Justo hoy hemos debatido sobre esto en el Pleno de Sagunto. Si personas privilegiadas, como @sfalomir y yo, Alcaldes de nuestras ciudades, sufrimos ataques homófobos, qué estarán sufriendo otras personas. Mucho por hacer. Tot el meu recolzament, company. https://t.co/LFqFgq5Xwq — Darío Moreno Lerga (@dariomlerga) 27 de mayo de 2021

Uno de los que ha respondido al comentario de Falomir ha sido el alcalde de Sagunto, el también socialista Darío Moreno, quien explicaba que precisamente ese mismo día habían debatido sobre este tema en el pleno municipal: "Si personas privilegiadas, como Samuel Falomir y yo, alcaldes de nuestras ciudades, sufrimos ataques homófobos, qué estarán sufriendo otras personas". "Mucho por hacer", añadía, además de ofrecerle todo su apoyo a su homónimo de L'Alcora.

Seguir luchando contra la homofobia

"Estos actos demuestran que hemos de seguir luchando contra la homofobia, porque se podría criticar cualquiera de mis actuaciones como alcalde, pero cuando lo que tiene que decir es maricón... pues es que algo no está bien. Este acto de vandalismo evidencia la homofobia que todavía existe o de la que se echa mano para menospreciar a alguien", ha explicado Falomir en declaraciones a EFE.

"Todo el mundo me conoce en L'Alcora, he asistido con mi pareja a varios actos públicos, por eso me sorprende que alguien no lo pueda saber o pretenda hacer de esto algo notorio", añade el primer edil, que admite sentirse preocupado por "los jóvenes, hombres y mujeres, que pueden estar sufriendo agresiones similares y que, aunque nos riamos de ellas y tratemos de quitarles hierro, no gustan a nadie".

"Afortunadamente para nuestro colectivo y para nuestra sociedad, creo que en la mayoría predomina el respeto al pensamiento y la orientación de cada uno", concluye.