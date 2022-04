El alcalde de Orihuela se vuelca en atacar la gestión de sus ex socios de Cs a días de la moción de censura

A pocos días de que el PP de Orihuela y el alcalde Emilio Bascuñana tengan que hacer frente a una moción de censura que lo apartará del gobierno municipal, partido y munícipe se han volcado en criticar la gestión realizada por los hasta hace pocos días socios de gobierno de Ciudadanos que ahora apoyarán su derrocamiento.

Este miércoles Bascuñana comparecía para atacar a sus antiguos socios sacando una serie de asuntos que ha esperado a denunciar a que se abriese la puerta de la moción de censura. Entre las acusaciones el alcalde ha llegado a menospreciar a los ediles de Cs asegurando que “estamos siempre con esa presión de tener unos que esforzarse, sacrificarse y trabajar por gestionar con rigor, con seriedad y con responsabilidad y otros de cañas y de comilonas y sin trabajar ni cumplir con su responsabilidad”.

El recorrido ha comenzado con la denuncia que, en la mañana de este miércoles, se ha presentado en el juzgado contra el gerente de Orihuela Cultural. A este se le acusa de una actuación de administración desleal contra los intereses de la sociedad municipal y del municipio de Orihuela tras su decisión de cerrar los museos y otras dependencias la pasada Semana Santa. No obstante Bascuñana ha señalado que son conscientes de que el gerente no es más que la cabeza de turco en este montaje que ha hecho el grupo de Ciudadanos-CLR.

Señala así el alcalde que el gerente, que era asesor de Cs, está en el cargo desde el 8 de abril, y que está en el puesto porque hace unos meses dimitió la anterior gerente. “Fue en aquel entonces cuando una trabajadora de la sociedad interpuso una denuncia en la que afirmaba que se le había engañado y que se habían hecho contrataciones, por parte de la sociedad municipal, saltándose la lista de la bolsa de trabajo y priorizando a familiares y amigos”. Por ello indica que fue en aquel momento cuando presentaron la denuncia y la gerente dimitió, “y todavía estamos esperando que nos aclaren este tema”. Piensa el primer edil que el único objetivo que tiene Ciudadanos es intentar desprestigiar tanto a él como al recién nombrado concejal de Cultura “con un montaje que no se sostiene salvo por los que tienen interés en seguir utilizando los intereses de Orihuela para intentar obtener un rendimiento político”.

Para Bascuñana éste “es un claro ejemplo de la forma de actuar de Ciudadanos-CLR para desprestigiar al Grupo del Partido Popular”. Por ello afirma que “no podemos consentir este tipo de actuaciones y utilizar recursos públicos que perjudican al pueblo de Orihuela para sacar un rendimiento político a escasos días de la moción de censura. La denuncia contra el gerente la hemos puesto por responsabilidad”. Advierte que esta no va a ser la única denuncia que se va a presentar en las próximas semanas y que estarán vigilantes en todos los asuntos a los que el Grupo Popular se ha opuesto para que no se incurran en irregularidades si la moción de censura prospera e “intentan seguir utilizando a Orihuela para su provecho”.

Contrato de la ORA

El siguiente tema que ha recordado Bascuñana ha sido el de la ORA. Acusa a los concejales de Ciudadanos de que “dejaron agotar todos los plazos, sin presentar una propuesta al área de contratación, para que pudiera sacar una nueva licitación y hubiera una nueva empresa adjudicataria”. Asegura que el PP se lo recordó en diferentes ocasiones, incluso el Grupo Socialista y Cambiemos, en el pleno. “Al parecer la pretensión de Ciudadanos eran continuar con la misma empresa, situación que no era legal y así lo puso de manifiesto un informe desfavorable de Intervención. Además, con anterioridad querían ampliar en 700 más las plazas de la ORA para esta empresa sin ningún informe que avalara que fueran necesarias”.

Chiringuitos de la Costa

El tercer punto han sido los Chiringuitos de la Costa. Bascuñana ha recordado que si en Semana Santa las playas de Orihuela han tenido chiringuitos es “porque desoímos la petición del concejal de Playas que quería que no sé prolongara el contrato”. “El alcalde aún desconoce qué interés tendría el concejal de Ciudadanos para que en las playas no hubiera chiringuitos abiertos ni en esta Semana Santa ni tampoco en verano. No han movido un dedo para que haya un contrato de chiringuitos y tengamos el servicio cubierto”, asegura Bascuñana.

Finalmente, el alcalde decidió prorrogar a la empresa que lo estaba gestionando y lo había ganado libremente, en un proceso abierto y público, “sin ningún chanchullo y absolutamente transparente”, hasta que el nuevo proceso de licitación se le adjudique a otro y empiece a prestar servicio siempre por un periodo máximo de un año.

Escuela Infantil de La Murada

Emilio Bascuñana asegura que el anterior “es el mismo proceder que han tenido con el servicio de la Escuela Infantil de La Murada en donde también dejaron caducar el expediente, sin renovar”. Este problema que casi no trascendió a la opinión pública “seguramente, porque la oposición tenía más interés en salvaguardar un futuro apaño entre ellos, como así lo han hecho, antes de que se esclareciera la verdad”. “En este asunto nuevamente se encontraron con la oposición del alcalde que no estaba dispuesto a aceptar que en este espacio e instalaciones públicas se diera servicio sin contrato y con una adjudicación a dedo a una empresa”.

Sentencia el alcalde que “eso es una ilegalidad como la copa de un pino y el Partido Popular le dio una solución provisional, a través de la empresa municipal Uryula por 6 meses o hasta que se adjudicará la próxima”. En esta situación se encuentra prácticamente un año la Escuela Infantil de La Murada sin que la Concejalía de Educación, también de Ciudadanos, haya tramitado el pliego, ni tan siquiera han firmado las facturas para poder pagar a Uryula. Esta es para Bascuñana la forma de proceder de estos concejales, “altamente sospechoso”.

Contrato de Parques y Jardines de la Costa

Ha continuado el alcalde hablando del contrato de Mantenimiento de Parques y Jardines de la Costa, competencia de la Concejalía de Infraestructuras también de Ciudadanos. “Aquí son 5 los años en los que están esperando que salga un nuevo pliego de licitación por lo que cada mes hay que levantar reparo para que la costa no se quede sin este servicio”. Así señala que “estamos siempre con esa presión de tener unos que esforzarse, sacrificarse y trabajar por gestionar con rigor, con seriedad y con responsabilidad y otros de cañas y de comilonas y sin trabajar ni cumplir con su responsabilidad”.

Además, recordaba también el problema con el alumbrado o con el caso del contratista Zaplana Caselles “al que se le niegan los pagos por su trabajo y que para poder cobrar se tienen que aprobar sus facturas en Junta de Gobierno, siempre con el voto en contra de Ciudadanos, con todos los informes técnicos favorables”. Advierte que “si no se hiciera sería una prevaricación por nuestra parte, como supongo que es por parte de Ángel Noguera”. Así afirma que este tema también está siendo estudiado por el gabinete jurídico para denunciarlo en los jugados y esclarecer también otras actuaciones no solo de los concejales de Ciudadanos sino también de otras personas que se han puesto al frente de esos servicios.

Recursos Humanos

La última referencia ha sido para la denuncia contra la concejala de Recursos Humanos, también de Ciudadanos, “por su actuación persistente en controlar y en manipular la forma de acceder a los puestos de trabajo y, sobre todo, la forma de remunerar los puestos de trabajo”. “No podemos olvidar y lo vamos a poner también en conocimiento de la Fiscalía para que proceda según considere, la resolución que hizo con respecto a los manuales de valoración de los puestos de trabajo”. Esto significa que a un trabajador se le puede pagar un complemento específico o de destino y a otro no, según lo considere la edil. “A este le pago más y le subo el sueldo porque me cae bien o simplemente porque me rinde pleitesía y sino no lo voy a castigar”. Esto ya fue denunciado por el Colegio Oficial de secretarios, interventores y tesoreros de Habilitados Nacional de Alicante señalando que era un claro ejemplo de asumir competencias por parte de un concejal que no le correspondían y que lo había hecho a sabiendas.

También recuerda que la concejal de Recursos Humanos propuso una modificación del catálogo de puestos de trabajo y que “me lo puso como condición para aprobar los presupuestos”. En este sentido Bascuñana critica que “no se puede condicionar este asunto interno de funcionamiento del Ayuntamiento como es el catálogo de puestos de trabajo y otra cosa es condicionar proyectos importantes”. Por ello concluye que ese catálogo de puestos de trabajo lo firmó exclusivamente Luisa Boné con la oposición en la mesa de negociación de los sindicatos.