Alcaldes y alcaldesas de la Marina Alta llevan a la Justicia los incumplimientos asistenciales de las empresas gestoras del hospital de Dénia

La asociación ciudadana Som Marina impulsada por alcaldes y alcaldesas de Compromís y partidos independientes de la Marina Alta, ha iniciado causa contra los relativos incumplimientos del contrato firmado en 2005 entre la mercantil Marina Salud S.A., sociedad inmersa en la compra accionarial de Ribera Salud a DKV, y la Consellería de Sanidad de la GVA.

Según la entidad, la gestión privada de este hospital público ha provocado una disminución de los recursos destinados a la ciudadanía, afectando su derecho a una sanidad pública de calidad y dignida.

El transcurso de este contencioso administrativo se inició el mes de junio con una reclamación previa frente a la Consellería de Sanidad dirigida por Ana Barceló preceptiva en los trámites jurídicos. Dicha reclamación previa demanda la resolución inmediata del contrato de gestión a la mercantil por un incumplimiento manifiesto relativo a la ejecución de infraestructuras como el centro de Salud de Dénia o Calp, la falta de personal sanitario contratado que comporta la disminución de la atención ofrecida por este hospital, así como, la penalización económica a la empresa tal como se establece en el contrato firmado hace 16 años.

También se pide que las infraestructuras llamadas sean incluidas en el Pla Créixer+ de la Generalitat para resolver lo antes posible la carencia de este servicio. El proceso se formaliza con el acceso a todo el expediente de ejecución del contrato entre Marina Salud S.A y la Consellería. Con esta petición se realizará por primera vez una fiscalización completa siendo la intención conocer la magnitud de las faltas cometidas por los responsables de la gestión privada y así denunciar todas y cada una de ellas con un objetivo claro: llevar ante la justicia la dirección del centro y facilitar el camino para un modelo sanitario público y que garantice la mejor calidad y servicio para las personas.

Som Marina Alta persigue que el no cumplimiento de las obligaciones sanitarias desde el año 2005 implique una compensación económica por parte de la empresa y se acelere el proceso de reversión.

El vicepresidente de la asociación, el Alcalde independiente del Poble Nou de Benitachell, Miguel Ángel García Buigues ha señalado: "La gente de nuestros pueblos nos demanda una implicación política para hacer frente a la precaria situación del único hospital comarcal, por lo tanto, ya no vale ponerse de perfil mientras las personas sufren. No esperábamos que la Consellería de Sanidad no respondiera al primer requerimiento efectuado".

Por otro lado, Josep Costa, presidente de la plataforma y alcalde de Gata, ha avanzado que este proceso judicial es el primer paso para hacer justicia en la Marina Alta: "Son demasiados años esperando actuaciones frente a la quiebra del sistema sanitario de la Marina Alta que provocó el PP cuando vendió nuestra sanidad a cambio de no sabemos qué. Detrás de cada incumplimiento hay un paciente que ha sufrido y es inexplicable el silencio de las administraciones responsables durante tantos años. Es hora de judicializar cada incumplimiento y mirar hacia una sanidad que piense en las personas y no en la economía del gestor. A los alcaldes y alcaldesas de Som Marina Alta nos han elegido para defender a la gente de nuestros pueblos y esto hacemos".

El pasado mes de septiembre, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció que la Generalitat “emprenderá las acciones legales oportunas” ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia, ya que se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria de Sanidad.

Tren de la costa

Desde Som Marina Alta se ha anunciado que se están manteniendo conversaciones con diferentes diputados del Congreso para analizar el contenido de las enmiendas pactadas entre el gobierno y Compromís sobre la redacción de proyectos del tren que tiene que unir en un primer tramo la Safor y la Marina Alta.

“Estamos estudiando la situación pero ya anunciamos que lo vemos insuficiente, llevamos 20 años redactando proyectos y haciendo comisiones. Es cierto que hay partida presupuestaria a diferencia de lo que pasaba con el PP, pero es muy reducida y el proyecto a nivel técnico está aparcado en los despachos”, ha avanzado Josep Costa. Som Marina Alta ha anunciado que en primer lugar elaborará un informe que actualice la situación real del proyecto para informar a la ciudadanía y organizará las acciones pertinentes a partir de este primer paso informativo.