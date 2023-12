La alcaldesa del PP de Castelló tarda cinco meses en 'confesar' sus ingresos: había ocultado otro sueldo de 24.000 euros

Más de cinco meses después de su toma de posesión, la alcaldesa de Castelló, la popular Begoña Carrasco, ha detallado sus ingresos de 2022 en su declaración de bienes patrimoniales que los ediles deben registrar al inicio del mandato. Carrasco, después de que el Síndic de Greuges abriera una investigación tras una queja del PSPV-PSOE, registró una nueva declaración de bienes en la que incluye lo que cobró de una fundación pública: 24.229,24 euros por su dedicación parcial. Su declaración del pasado 16 de junio, un día antes de su toma de posesión, sólo incluía su sueldo como portavoz del grupo popular, en la oposición durante el anterior mandato.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha batallado desde el inicio del mandato para que la alcaldesa del PP, que gobierna junto con Vox, 'confesara' lo que cobró de la Fundación de Atención a las Víctimas del Delito, dependiente de la Generalitat Valenciana y en la que Carrasco trabajaba como letrada con jornada reducida. La secretaria general del Pleno confirmó, en respuesta al PSPV-PSOE hace casi un mes, que las declaraciones de bienes se refieren al ejercicio anterior (en este caso, 2022).

El pasado 30 de noviembre, el Síndic de Greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo autonómico) notificó que había abierto una investigación tras una queja presentada por el PSPV-PSOE. Ese mismo día, en el pleno municipal, los socialistas castellonenses volvieron a preguntar a la alcaldesa por su declaración de bienes. Y durante la misma jornada, según la fecha del cuño oficial que indica el documento presentado ante la secretaria general del Pleno, Carrasco presentó una segunda declaración de bienes con sus retribuciones completas, incluyendo el sueldo que percibía de la fundación pública.

Así, la alcaldesa también registra rendimientos de capital, por el alquiler de un piso, de 7.200 euros y un patrimonio inmobiliario de 123.723,16 euros. Además, anota depósitos (entre cuentas bancarias y un fondo de pensión) por un importe total de 39.000 euros e indica un pasivo de 189.979,24 euros por dos préstamos hipotecarios.

Carrasco: “Nunca he tenido nada que ocultar”

El pasado 1 de diciembre, cuando el PSPV desveló que el Síndic de Greuges había abierto una investigación (y un día después de haber registrado su segunda declaración de bienes), Carrasco afirmó en un comunicado del PP: “No hay nada que aclarar, mi declaración es pública y se puede consultar en la web municipal del ayuntamiento”.

“Precisamente ayer [el 30 de noviembre] en el Pleno, ante la obsesión desmedida del PSOE, con esta campaña de desprestigio hacia mí, hice públicos mis ingresos de 2022, desglosados, a pesar de que mi declaración es la misma, para que el PSOE se quedara ya tranquilo y se pueda dedicar de una vez a trabajar por los ciudadanos desde la oposición, donde les han puesto”, manifestó la primera edil.

Sin embargo, su declaración no era la misma. En la inicial, sólo detallaba un sueldo, de 28.806,09 euros como portavoz del grupo popular, y la casilla correspondiente a otros rendimientos del trabajo estaba desierta. En su segunda declaración, anota unos ingresos netos de 21.786,71 euros como portavoz del PP en la oposición y de 24.229,24 como letrada de la fundación pública.

A pesar de ello, Carrasco aseguró que su declaración “ya estaba actualizada”. “Nunca he tenido nada que ocultar”, agregó. “Desde el 2023 estoy en situación de excedencia y mi declaración de bienes patrimoniales es exactamente la misma, como he dicho siempre. Fueron 24.000 mil euros los ingresos que percibí en 2022 como letrada de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito, donde he trabajado durante más de 20 años”, concluyó la alcaldesa de Castelló.

“Engaños y embustes”, según el PSPV-PSOE

Por el contrario, para la portavoz socialista, Patricia Puerta, se trata de una “sarta de engaños y embustes”. “El PSOE no está obsesionado con la vida privada de la alcaldesa, como hace ver Carrasco, sino con la legalidad, que es la que se ha saltado la máxima representante de la ciudadanía durante todos estos meses hasta que le ha llegado el toque de atención del Síndic de Greuges”, afirma Puerta.

“Se le debería caer la cara de vergüenza por haberse negado a publicar todos sus ingresos durante todo este tiempo, transparencia que sí hemos tenido los 26 concejales y concejalas restantes”, concluye la portavoz del PSPV-PSOE.