El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Elche que retire la cruz franquista de los caídos que PP y Vox quieren mantener

La cruz de los caídos del Paseo de Germanías de Elche, erigida por la dictadura franquista en 1944 en plena posguerra, es “un elemento contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas que deben ser retirados o eliminados”. Así lo señala el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en un escrito en el cual también insta al ayuntamiento a la retirada de este vestigio que el nuevo gobierno de PP y la extrema derecha de Vox quieren mantener.

Esta reclamación es la reacción del Defensor del Pueblo a un escrito del PSPV ilicitano que ya ha enviado al Ayuntamiento de Elche. La denuncia fue realizada por los socialistas el pasado mes de septiembre por la decisión del ejecutivo conservador de mantener el monumento franquista que el anterior equipo de gobierno progresista de PSPV y Compromís ya habían previsto retirar.

Ángel Gabilondo argumenta la reclamación señalando que “no hay ningún elemento más allá del testimonio del ayuntamiento ilicitano” -es decir, del PP y Vox- que respalde la “resignificación” del monumento franquista como un supuesto símbolo de la “concordia”. Concretamente el Defensor del Pueblo advierte que “el hecho de que el monumento no tenga ninguna inscripción no excluye de forma automática que tenga un significado contrario a la memoria democrática, pues, como es obvio, los propios elementos arquitectónicos pueden tenerlo por sí mismos sin necesidad de evidenciarlo con una placa o una inscripción. Así, el significado que ese ayuntamiento trata de dar del monumento no parece coincidente con la realidad social e histórica que este tiene en el municipio de Elche. Hay que tener en cuenta que el sentido que la alcaldía, o la mayoría actual de ese ayuntamiento, quiere dar hoy al monumento no le despoja de su real significado, según se desprende de la documentación aportada”.

Con todo Gabilondo recuerda que “el monumento figura en la relación de los elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas que deben ser retirados o eliminados, que se recoge en el anexo de la Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática”.

El Ayuntamiento prepara su propio informe

Pero ante una reclamación externa, un informe propio. Esta ha sido la respuesta del gobierno municipal de PP y Vox que ha anunciado que los técnicos municipales están ultimando un informe técnico y jurídico, solicitado por la Junta de Gobierno Local, que avale el mantenimiento de la cruz.

En un comunicado insisten en que los técnicos municipales señalan que la cruz contiene ningún símbolo político, y abogan por dejar el símbolo en el lugar en el cual se encuentra.

También ha respondido el PP de Elche quien ha subrayado el hecho de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, es miembro del partido socialista, por lo que afirma es un “representante de parte”.