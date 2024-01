PP y Vox dan un paso atrás en Alicante y no impulsarán la oficina antiabortos

Finalmente PP y Vox han dado un paso atrás en Alicante y no han aprobado la enmienda presentada por la extrema derecha a los presupuestos de 2024 para la creación de una oficina antiabortos. La enmienda no se ha presentado así a votación en la Comisión de Hacienda que ha tratado las enmiendas presentadas para las cuentas de 2024, aceptando las de la extrema derecha y rechazando en bloque todas las de la izquierda

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha informado favorablemente del proyecto de Presupuestos Municipales para 2024, con los votos del equipo de gobierno del PP y el apoyo de Vox, frente al 'no de PSPV, Compromís y EU-Podem.

De esta forma, en el trámite previo a la aprobación plenaria, de las 225 enmiendas presentadas por los grupos políticos, los técnicos municipales han rechazado 157, mientras que 68 han pasado a votación en la comisión de Hacienda de este jueves -28 de las 101 presentadas por el PSOE, 18 de las 60 de Compromís, cuatro de las 26 de EU-UP, 16 de las 26 de Vox y 2 del PP-, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

De estas enmiendas, han sido rechazadas en su totalidad las presentadas por los tres grupos de izquierdas, mientras que 14 de Vox han sido aprobadas --tras retirar dos “por estar encauzadas”, una de ellas la de la oficina antiabortos-, así como las dos presentadas por el PP.

Ahora, las formaciones políticas disponen de dos días para revisar las enmiendas votadas en la comisión para volver a presentarlas a votación al pleno extraordinario de la próxima semana, una vez se concrete el borrador definitivo tras los resultados de la votación en la Comisión de Hacienda.

El concejal de Hacienda, Toni Gallego, ha afirmado que son unos presupuestos “ajustados a las necesidades de los alicantinos”. “Se han tenido en cuenta las principales necesidades de los barrios y cumple con los compromisos electorales adquiridos por el equipo de gobierno 'popular' para la avanzar en la transformación de Alicante”, ha defendido.

“Las cuentas se han negociado con todas las formaciones desde el origen, siendo Vox y Compromís las únicas que presentaron propuestas previas, descolgándose la formación nacionalista tras la elaboración del borrador, y siguiendo las conversaciones con Vox hasta alcanzar el acuerdo presupuestario”, ha señalado.

El PP critica el “ínfimo trabajo” del PSPV

Además, ha acusado al PSPV de realizar un “ínfimo trabajo” en la fase de elaboración de los presupuestos. “Es desalentador que los mayores presupuestos en la historia de este Ayuntamiento con casi 360 millones de euros no hayan merecido ni el esfuerzo ni la atención del principal partido de la oposición. Han sido incapaces de presentar una enmienda a la totalidad en condiciones y la mayor parte de las parciales técnicamente no son admisibles”, ha aseverado.

Además, ha sostenido que Compromís “ha perdido la oportunidad de avanzar, pese a que se han tenido en cuenta algunas de sus propuestas iniciales”, mientras que ha afirmado que EU-Podem “con un solo concejal ha hecho más que el PSOE, presentando 36 enmiendas frente a las 101 de los socialistas”.

Gallego también ha agradecido a Vox el apoyo a los presupuestos “para seguir avanzando en la transformación y mejora de Alicante, al tiempo que dando estabilidad a la gestión municipal en beneficio de todos los alicantinos”.

El acuerdo entre PP y Vox para los presupuestos ha llegado tras un pacto entre ambos para que la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no contemple procedimiento sancionador. Respecto a las cuentas, propuestas de Vox como la creación de una oficina de atención al cuidador o de otra para la mujer embarazada no han pasado el filtro de los técnicos y no han sido admitidas para votación.

Medidas de Vox aprobadas

Sí se han incorporado medidas de Vox como aumentar en 10.000 euros la partida para formación de la Escuela Taurina, incrementar la dotación para la celebración de la Reconquista de Alicante el 4 de diciembre o incorporar un millón de euros para desarrollar de manera efectiva la carrera profesional de los funcionarios.

También se ha aceptado las propuestas de Vox para la realización de los estudios del Plan Estratégico de Partidas Rurales, la redacción del Plan Integral de San Antón, el desarrollo de un plan de vías verdes y circuitos cardiosaludables, ampliar el estudio de aparcamientos rotatorios del Mercado de Babel, aumentar la dotación para poner sombrajes en zonas comerciales con 30.000 euros más, la señalización con pictogramas de los pasos peatonales con una partida de 10.000 euros que permita a su uso con seguridad a niños con trastorno de espectro autista, la remodelación del retén de la Policía Local en las Lomas-Juan XXIII.

Igualmente, han salido adelante las de ampliar la partida de formación de los voluntarios de Protección Civil con 1.000 euros, la creación del Museo de Belenes, dotada con 25.000 euros, el estudio de la reurbanización del Vial de los Cipreses y calles adyacentes, así como para iniciar el proyecto del Museo de la Semana Santa.

Críticas de PSPV y Compromís

Al respecto, la concejala del PSPV Silvia Castell ha acusado a Barcala de estar “secuestrado por la ultraderecha”, tras rechazar todas las enmiendas de los socialistas. “Alicante está en manos de un alcalde que ha roto cualquier cauce de diálogo y que solo ejecutará las iniciativas que reciban el visto bueno de Vox, con quien ha firmado un acuerdo que no ha explicado a la ciudadanía”, ha sostenido en un comunicado.

En este sentido, ha indicado que las enmiendas del PSPV “contemplaban proyectos de carácter social, deportivo, educativo, habitacional, medioambiental y de protección del patrimonio, entre otros”. “Toda esa batería de proyectos no se ejecutará porque Barcala lo ha rechazado”, ha insistido.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha calificado la situación de “muy peligrosa y muy perjudicial” para la ciudad de Alicante, puesto que considera que “existe un frente muy reaccionario de PP y Vox” que ha rechazado todas las enmiendas de la izquierda.

“No han entrado ni en el fondo porque son enmiendas que han rechazado tan esenciales para ayudar a los más vulnerables, a las familias, a los comercios, para generar infraestructuras sociales, culturales en los barrios, para ayudar a las personas mayores, para transformación digital, energética, para protección del medio ambiente. Todas rechazadas, todas”, ha lamentado, al tiempo que ha considerado que son unos presupuestos que “no sirven” para la ciudad ni los alicantinos y “no solucionan los problemas de la gente”.