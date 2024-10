La alto cargo del Gobierno valenciano que gestiona la vacunación ha cobrado 146.000 euros de farmacéuticas en 4 años

La recientemente nombrada subdirectora general de Prevención y Formación de la Conselleria de Sanidad, María Garcés Sánchez, ha tenido una más que estrecha colaboración con las farmacéuticas en los últimos años. Como pediatra de profesión en un centro de salud del barrio de Natzaret, en València, y miembro del Área de Vacunas Fisabio (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica) y del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ha cobrado 146.000 euros en los años 2020, 2021, 2022 y 2023, según los registros de Transparencia públicos de las compañías Astrazeneca, GSK, Moderna, MSD, Pfizer y Sanofi. Esta facturación a los grandes laboratorios la realizó Garcés antes de acceder a este puesto de libre designación en la Generalitat Valenciana al que se incorporó recientemente.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad defienden el trabajo previo de la pediatra, que también es profesora asociada en la Universidad Católica de Valencia, pero alegan que no les compete valorar sus trabajos con farmacéuticas. “En su puesto actual no realizará trabajos con farmacéuticas, aunque podría realizarlos siempre que no hubiera un conflicto de intereses”, indican. Las mismas fuentes han valorado el trabajo de María Garcés y su currículum para ocupar su actual puesto en la Conselleria de Sanidad. “Su pasado no afectará en las decisiones que tome”, apuntan.

Según el organigrama de la Conselleria de Sanidad, el puesto de subdirectora de Prevención y Formación de la Conselleria de Sanidad, María Garcés Sánchez tiene las competencias en “definir los criterios en materia de vacunación de la población infantil y adulta de la Comunitat Valenciana, así como la gestión del programa de vacunas en dicho ámbito, en colaboración y coordinación con el resto de las comunidades autónomas a través de los mecanismos de coordinación establecidos en el Sistema Nacional de Salud”. También debe “diseñar, gestionar, analizar y evaluar los planes y programas de vacunación” e “identificar deficiencias de coberturas de vacunación, así como analizar los determinantes de salud que provoquen determinadas desigualdades y proponer niveles de intervención adecuados”.

Cronológicamente y según los registros de transparencia de las diferentes farmacéuticas que aún no contemplan 2024, la actual subdirectora general ingresó en 2023 más de 28.000 euros por colaboraciones con laboratorios: 1.124 con Astrazenaca, 7.193 con GSK, 1.426 euros con Moderna, 5.774 con MSD y 12.572 con Sanofi. De este montante, 20.00 euros fueron en honorarios, 3.600 en gastos por las prestación de servicios y otras 3.800 por gastos de alojamiento.

En 2022, la facturación de la pediatra por estos conceptos se disparó hasta los 48.611, 80 euros. Astrazeneca transfirió a la médica 3.149,66 euros, GSK 11.262,66 euros, MSD 3.362 euros, Pfizer 12.937 euros y Sanofi 17.889, 61 euros. En este caso, los honorarios superaron los 40.000 euros, los gastos por prestación de servicios fueron de 2.076 y el pago de los desplazamientos supuso 3.181 euros.

En 2020 y 2021, durante la pandemia de COVID, la colaboración con las farmacéuticas continuaron siendo importantes. 33.555 euros el año que estalló la pandemia y 32.222 euros en 2021. Las colaboraciones en 2020 oscilaron entre los 9.200 por servicios a MSD, 9.636 euros con Pfizer y 8.840 euros con Sanofi. En 2021, Pfizer abonó 14.287 euros, el servicio más alto, además de 6.881 euros de Sanofi, 5.099 euros de MSD, 4.529 de GSK y 1.425 euros de Astrazeneca.

La información de los cobros de médicos e investigadores con los laboratorios farmacéuticos es pública y se puede consultar en sus portales de transparencia. Las compañías publican las transferencias que han realizado a centenares de médicos españoles por sus colaboraciones. En el caso de María Garcés es una profesional muy solicitada por su pedagogía y capacidad de divulgación.