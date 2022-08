Antifraude pide a Callosa de Segura revisar el nombramiento de un oficial de la Policía Local sin título homologado

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, ha solicitado al Ayuntamiento de Callosa de Segura que revise de oficio el nombramiento como oficial de la Policía Local del agente F. J. S. A. al existir una “posible causa de nulidad de pleno derecho”. El agente no cumplía con el requisito de titulación necesario para el acceso al puesto en la Policía Local del municipio alicantino al haber presentado un certificado de estudios de bachillerato no homologado en España. Además, también pide al consistorio que valore el inicio del procedimiento para dirimir las posibles responsabilidades del personal que participó en el órgano técnico de selección que admitió un título que no era válido.

Antifraude recibió una denuncia anónima sobre las presuntas irregularidades en la aprobación de la lista de aspirantes admitidos para el proceso de selección en una bolsa de trabajo para la provisión temporal de dos plazas adscritas al puesto de oficial de la Policía Local de Callosa de Segura por el sistema de mejora de empleo, según la resolución de la alcaldía del 12 de febrero del 2016.

Uno de los aspirantes, el agente F. J. S. A., presentó la copia compulsada del certificado de estudios de bachillerato emitido por el centro de estudios Dharma College La Marina, un centro educativo panameño basado en la polémica pedagogía Waldorf, fundada por el filósofo austriaco Rudolf Steiner, con un planteamiento místico. El centro permanecía en la ilegalidad desde 2014. El 29 de septiembre del 2020, la Conselleria de Educación y Cultura dictó una orden de revocación de la autorización a Dharma College La Marina.

El departamento de Educación, en contestación de un requerimiento de la AVA, aseguró que la institución educativa no consta entre los centros autorizados por lo que no podía determinar si el certificado presentado por el agente era válido a los efectos de expedir el título de bachiller. Por otro lado, el Ministerio de Educación confirmó a Antifraude que para subir efectos en España, los centros extranjeros deben ser reconocidos oficialmente mediante procedimiento de homologación o convalidación.

La AVA concluye que en el caso del agente, que no ha presentado alegación alguna a las pesquisas de la agencia, no consta expediente de homologación o convalidación de estudios extranjeros. Así, Antifraude insta a la Corporación municipal a la revisión de oficio del nombramiento del oficial.