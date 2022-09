Arranca el festival de aniversario de elDiario.es: “Hay que ser muy transparentes con los lectores”

El festival del décimo aniversario de elDiario.es ha arrancado en Valencia con un coloquio moderado por la subdirectora de elDiario.es María Ramírez sobre periodismo (a pesar de todo). En la explanada de la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con centenares de asistentes, el escenario ha albergado un debate en el que han participado Ignacio Escolar, director de elDiario.es; Katharine Viner, directora de The Guardian; Maurizio Molinari, director de La Repubblica, y María O'Donnell, directora y locutora en Urbana Play FM.

Ignacio Escolar ha dado la bienvenida a los asistentes a las celebraciones del décimo aniversario reivindicando la información más allá de la M30 en Madrid. La periodista María Ramírez, subdirectora del diario, ha recordado el 2012 como el año de los despidos, las pérdidas y la “desorientación” en el sector de los medios de comunicación. Sin embargo, una década después del nacimiento de elDiario.es, la principal novedad para su director, Ignacio Escolar, es la “implicación de los lectores”. “Esa dependencia de los lectores está afectando mucho a la manera de hacer información”, señala Escolar.

La periodista argentina María O'Donnell, directora de Urbana Play FM, ha descrito la enorme velocidad del cambio tecnológico y ha denunciado la “tentación de la demagogia”. “El a pesar de todo [en referencia al lema de elDiario.es] es que este tipo de emprendimientos periodísticos más clásicos se tienen que defender en una jungla más compleja”, ha advertido O'Donnell.

Por su parte, el director de La Repubblica, Maurizio Molinari, también ha reflexionado (a apenas tres días de las elecciones italianas en las que la extrema derecha puede hacerse con el poder) sobre el “auge de los populismos”, unos movimientos “muy agresivos y peligrosos para la democracia”. “Ahora tenemos un entorno más complejo y más agresivo, con más miedo”, ha apostillado. “La información digital significa responsabilidad, cada pieza informativa debe tener una calidad muy alta”, agrega Molinari.

La directora de The Guardian, Katharine Viner, ha reivindicado el periodismo de investigación, el papel de las mujeres en la dirección de los medios y tener periodistas y especialistas sobre el terreno en contextos de guerra como el de Ucrania. “Tenemos que decir lo que sabemos y lo que no sabemos y ser muy abiertos cuando nos equivocamos”, ha dicho Viner. “Hay que ser muy transparentes con nuestros lectores”, sostiene la directora de The Guardian.

Otro de los ejes de la mesa redonda ha sido el modelo empresarial de suscripciones de socios. “Si no pagas por la información, no eres el cliente, eres la mercancía”, ha explicado Ignacio Escolar. “El periodismo que no pagan los lectores alguien lo paga, en muchas ocasiones en contra de los intereses de los lectores”, ha remachado. El director de La Repubblica se ha referido al nuevo papel de los lectores en el modelo de suscripción: “La información digital permite cada vez a más gente formar parte del ciclo de las noticias porque pueden interactuar y mantener una conversación con nosotros”.

El modelo no es fácil. Ignacio Escolar ha explicado que cuando elDiario.es destapó el escándalo del máster de Cristina Cifuentes, 10.000 nuevos socios se subieron al carro. En cambio, cuando destapó las irregularidades del máster de la entonces ministra socialista, Carmen Montón (que también presentó su dimisión tras las investigaciones de este diario), hubo 25 bajas de socios. Nada grave pero una muestra de la compleja dinámica entre socios y lectores y el periódico.

“Los periodistas tenemos que explicarnos ante nuestros lectores y la comunidad de socios que nos apoya, explicar cómo funciona ayuda a que la gente confíe en los medios”, destaca Escolar, quien recuerdas que elDiario.es no tiene deudas y los dueños son los periodistas que lo fundaron. “Somos independientes porque la mitad de nuestros ingresos depende de nuestros lectores”, ha apostillado.

Mira aquí el coloquio completo: